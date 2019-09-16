Обзор Vivo NEX 3. На что способен первый в этом году "убийца" iPhone 11

Сегодня состоялась мировая премьера флагманского смартфона Vivo — NEX 3. Лайф в числе первых познакомился с новинкой и теперь делится своими впечатлениями. Рассказываем, почему этот "китаец" имеет все шансы оказаться в высшей лиге вместе с Samsung, Huawei и Apple.

Vivo, вне всяких сомнений, — это не самый популярный китайский бренд. Но совершенно точно, что Vivo — один из главных инноваторов. Vivo первая спрятала фронталку в корпус. Она же первая реализовала подэкранный сканер отпечатков пальцев. В 2019-м Vivo одной из первых показала смартфон в монолитном корпусе без отверстий и кнопок — Apex. Её ровно на один день опередила умирающая Meizu с Zero. Впрочем, из них двоих только Apex достиг своей цели — передал настоящему консьюмерскому продукту часть своих инноваций. Этим продуктом стал NEX 3. Напомним, NEX — это серия коммерческих смартфонов, которая берёт самые оптимальные технологические решения у непродаваемых концептофонов Vivo. Конкретно NEX 3 достались от футуристичного "брата" критически изогнутый экран и бескнопочность. Удачные ли это заимствования? Сейчас мы вам расскажем.

Дизайн и эргономика

На первый взгляд, NEX 3 не сильно отличается от большинства современных флагманов. Стеклянная крышка, металлическая рама, огромный экран, внушительные габариты. Всё это мы видим в каждом втором аппарате дороже 40 тыс. рублей. Но есть несколько деталей, которые буквально кричат о том, что NEX 3 — не такой, как все.

Первая — оформление камер. Их тут три, и они расположены не горизонтально или вертикально, а в форме треугольника. Не спешите винить Vivo в списывании у Apple. У китайского смартфона основание треугольника снизу. Объективы NEX 3 не выступают. Вспышка расположена симметрично. Обрамление круглое. У новых iPhone — всё иначе.

Вторая — замена физических клавиш системой Touch Sense. Да, это не совсем инновация. В прошлом как минимум HTC делала смартфон с сенсорными рамками. Но Vivo пошла дальше. Она заменила качельку громкости и кнопку Power ёмкостными сенсорами.

Удобно ли ими пользоваться? Скорее да, чем нет. Кнопка Power оформлена небольшими насечками. Чувствуется очень хорошо. Пульт управления громкости тактильно не обозначен. Но искать его долго не приходится. "+" находится чуть выше кнопки Power. "-" — соответственно ниже. К тому же на правом скате экрана отображаются соответствующие иконки. В общем, Vivo сделала всё, чтобы сенсоры находились быстро.

Случайно активировать "трогательные" зоны не получится. Для этого необходимо уверенное нажатие. На старание пользователя смартфон ответит приятной вибрацией. Производитель сравнивает её с откликом физических кнопок. Похоже, но не до конца. Taptic Engine от Apple, на наш взгляд, всё ещё недосягаем.

Несмотря на однозначную удобоваримость Touch Sense, к концепции всё равно есть вопросы. Например, из-за того, что насечками обозначена только Power, для регулировки громкости приходится нащупывать сначала именно зону Power. И только потом сползать пальцем вниз или вверх.

И ещё небольшая деталь про органы управления. Одна физическая кнопка у NEX 3 всё же есть. Она расположена на верхнем торце. Нужна только для включения смартфона.

Дисплей и звук

Третья особенность NEX 3 — экран. Он имеет красивое название Waterfall FullView. Маркетинговая легенда гласит, что его закруглённые края "элегантно обрамляют корпус и устремляются в бесконечность, насколько хватает глаз". Звучит лучше, чем есть на самом деле. Да, бока дисплея загнуты сильнее, чем у Huawei и Samsung (собственно, поэтому Vivo и пожертвовала кнопками). Да, картинка NEX 3 словно висит в воздухе. Но разительных отличий от конкурентов нет. Разве что матрица не изуродована вырезами — фронталка спрятана в корпус. За это низкий поклон.

Что действительно впечатляет, так это заполняемость передней панели экраном. По оценкам независимых экспертов, он занимает 93,6%. Это рекорд. Рамки есть только сверху и снизу. Они одни из самых тонких на рынке. Что не помешало Vivo уместить в верхней полоске разговорный динамик.

Диагональ — по-настоящему флагманская (6,89 дюйма). Если не считать 7,2-дюймовый Mate X20, который вышел только в Китае, экран NEX 3 — самый большой. Разумеется, исполинская матрица отразилась на эргономике. Смартфоном сложно пользоваться одной рукой. Но это нюанс всех фаблетов — никакой драмы.

Не знаем, кто из инженеров Vivo продал душу дьяволу, но он точно сделал это не зря. Мы печатали, играли в альбомной ориентации, задирали смартфон над головой, когда фотографировали, и не заметили ни одного случайного срабатывания боковых рамок.

По качеству картинки вопросов нет, ведь матрица — Samsung. Разве что из-за разрешения немного поворчим. Под 7 дюймов хотелось бы больше 1080 на 2256 точек.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев здесь оптический. Но работает он молниеносно. На уровне ультразвуковых у "Самсунга".

За звук отвечает лишь один мультимедийный динамик. Он не лучше и не хуже других. То, что слушали, звучало громко и ровно. В наушниках протестировать NEX 3 не удалось. А жаль. Ведь в нём стоит ЦАП AK4377A с интегрированным усилителем наушников от Asahi Kasei Microdevices (AKM).

Камера

Набор оптики NEX 3 выполняет программу минимум: из допов есть телевик на 13 Мп и f2/2, шрик на 13 Мп и f2/5. Но жемчужина новинки — сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп с апертурой f/1.8. NEX 3 — третий смартфон в мире, который получили этот датчик. Первые два — Xiaomi Redmi Note 8 и Realme XT. Все три аппарата анонсированы, но пока не известно, кто из них первым появится в продаже.

Из-за сжатых сроков тестирования оценить весь потенциал Bright GW1 мы не смогли. Но в тех сценариях, в которых успели протестировать NEX 3, камера проявила себя очень хорошо.

Сильно порадовала цветопередача. Она естественная. Нет кислотных оттенков, которыми, бывает, грешат даже флагманские китайцы. Нет и завала в холодные оттенки, которые, бывает, встречаются в корейских флагманах.

Детализация тоже понравилась. Особенно на снимках в режиме 64 Мп. Камера фотографирует в космическом разрешении 9216 на 6912 пикселей. Даже при кропе мелкие объекты сохраняют контуры. Обязательно посмотрите наши исходники.

Там же обратите внимание на динамический диапазон. Он тоже хорош. На фотографиях крыши ТРЦ хорошо подсвечен интерьер и при этом отчётливо видны облака. Похоже, местный HDR, который называется Hyper-HDR, близко подобрался к эталонному HDR+ в Google Pixel.

Телевик, ширик и селфи, на первый взгляд, умеренно хорошие. Оптический зум только двукратный. Но это ничего. Если Apple может сегодня игнорировать тренд на качественное приближение, то и остальным не грешно. Цифровое увеличение — 10-кратное. При хорошем свете снимает прилично.

Широкоугольная камера однозначно лучше, чем у любой среднебюджетной модели, но не факт, что на уровне, например, того же Galaxy Note 10. Фотографии более или менее детализированные. Приемлемый динамический диапазон.

Селфи-камера, напомним, выдвижная, на 16 Мп с f/2.1. Небольшая апертура компенсируется "мягкой" вспышкой, тем, чего не хватает, например, в Mi 9T.

Первые впечатления от камеры очень хорошие. Но перед вердиктом обязательно нужно проверить ночной режим. Съёмка в темноте — важный критерий, по которым оцениваются флагманы.

Производительность и автономность

За быстродействие в NEX 3 переживать точно не стоит. Во-первых, здесь стоит разогнанный флагманский процессор Snapdragon 855 Plus. Во-вторых, память — 128 Гб, она типа UFS 3.0. То есть самая быстрая на рынке. Оперативки не под завязку, но много — 8 Гб.

Автономность оценить не может. Здесь, конечно, стоит вменяемый аккумулятор на 4500 мАч, но и экран, на минуточку, самый большой на рынке. Есть фирменная быстрая зарядка FlashCharge с поддержкой блоков питания до 22,5 Вт.

Резюме

NEX 3 — однозначно оправдывает звание флагмана. Он мощный. Он красивый. Он необычный. Но при этом в Vivo всё же прослеживается типичная китайская компромиссность. Где влагозащита? Почему зажали беспроводную зарядку? А про стереозвук забыли? Непонятно.

Если Vivo сделает NEX 3 дешевле действующих флагманов Huawei и Samsung, то его можно рекомендовать всем, кто ищет достойный смартфон из высшей лиги.