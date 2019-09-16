"Эти" дни. 5 приложений для отслеживания женского цикла

Контролировать женское здоровье важно как девушкам, так и их партнёрам. Когда начнутся "эти дни", а когда организм готов к зачатию, подскажут приложения. Лайф выбрал пять самых удобных из них.

Flo

Очень удобное приложение для отслеживания не только менструального цикла, но и общего состояния организма женщины: сколько шагов пройдено за день, какой вес, сколько часов удалось поспать, сколько воды выпито, какое настроение сегодня, есть ли сексуальное желание и насколько оно обострено, принимался ли алкоголь.

Приложение также учитывает овуляцию — период в женском цикле, когда вероятность забеременеть выше. Овуляция рассчитывается в программе автоматически, исходя из даты менструации.

Здесь же встроены текстовые курсы по снижению боли при месячных, а также по лечению угревой сыпи, медитации, фитнесу. Есть полезные статьи про здоровый образ жизни.

Flo — платное приложение. Бесплатный пробный период длится 30 дней, затем придётся платить 749 рублей в месяц.

Life

Работает только как трекер. Можно отмечать дни менструации, программа автоматически высчитывает овуляцию. Есть возможность указывать своё настроение, наличие или отсутствие интима и фитнеса в определённый день месяца.

Интерфейс минималистичный, зато нет никаких женских розовых цветов, зайчиков, анимационных картинок. Приложение будет приятно и мужскому взгляду, если представитель сильного пола хочет понимать, когда в его интимной жизни начнутся "красные дни", с чем связаны перепады настроения у партнёрши и когда стоит внимательнее относиться к контрацепции, если беременность в семье пока не планируется.

P.C.

Очень девичье приложение: на главном экране встречает розовый зайчик. Можно заменить его на котика, собачку или зебру. Всё очень розовое и милое. Указывается продолжительность менструации, овуляция, общее состояние здоровья.

В P.C. можно вести личный дневник либо общаться в чате с другими пользователями, обсуждать женские проблемы, делиться рецептами или планами на деторождение. Несколько раз в месяц приходят уведомления: "Сделайте самостоятельное обследование груди", "До менструации 3 дня", "Не забудьте отметить цикл" и так далее.

Мужчинам такое приложение вряд ли понравится. Но, если отключить компрометирующие уведомления, можно отмечать состояние здоровья своей девушки и быть готовым и к овуляции, и к месячным, и к обследованию груди.

Clue

Простой интерфейс, где ПМС отображается тучками — грозное настроение женщины перед "красным" этапом. Овуляция в Clue обозначена огромным презервативом. Никаких дополнительных функций в этом приложении нет. Можно только следить за циклом.

Зато можно подключиться "к чужому циклу". То есть если женщина ведёт календарь менструации в Clue, то её мужчина может подключиться к её данным, и тогда следить за датами пара может вместе. Есть несколько десятков полезных статей о здоровье в целом, но они не показываются на главном экране. Можно настроить напоминания о задержке, овуляции, ПМС. Всё максимально просто и бесплатно.

P Tracker

Этим приложением можно пользоваться бесплатно, но тогда будет всплывать реклама такси и банков. Премиум-подписка предоставляется бесплатно на 14 дней, потом придётся заплатить 749 рублей за год.

Интерфейс очень неудобный — всё очень мелко, интуитивно не настроено: там, где должны переключаться экраны, установлены кнопки по добавлению отметок в календарь об интиме, овуляции, выделениях. В бесплатной версии можно следить только за циклом. Премиум-подписка разрешает указывать другие данные: вес, активность, настроение, сон, потребление воды, калории.

Женщинам, особенно в период ПМС, это приложение вряд ли понравится — пока найдёшь, какую кнопку следует нажать, разобьёшь телефон. А мужчинам оно не подойдёт из-за дизайна: бабочки, цветочки, уведомления с радостными сообщениями "Месячные закончились! Нажми сюда".

С помощью любого из указанных приложений можно следить и за циклом, и за общим состоянием, и за настроением. И делать это стоит не только женщине, но и её партнёру. Так понимания в паре будет больше: она не сошла с ума, у неё просто "эти дни", смартфон об этом предупреждал.