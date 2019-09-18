Больше никакого развода. Как выбить скидку на iPhone 11 и не проколоться

Сегодня стартовал предзаказ iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Это значит, что вот-вот поднимется новая волна спроса на смартфоны Apple. Не только новые, но и старые, которые подешевели. По этому случаю Лайф напоминает о нескольких простых правилах, которые помогут выгодно купить iPhone и не попасть впросак.

Не покупайте iPhone 11 по предоплате ни у кого, кроме официальных продавцов

Ещё до презентации Apple на "Авито" появились объявления, авторы которых обещают привезти iPhone из США или Европы в день релиза. Держитесь от них подальше. Во-первых, челночники продают новинки с огромной наценкой. На скриншоте ниже товарищ предлагает iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации за 200 тысяч рублей. Но даже официалы просят за такой лот 132 тысячи рублей.

При покупке iPhone по предзаказу на "Авито" существует высокая вероятность нарваться на мошенников. Есть ряд маркеров, которые должны настораживать покупателя. На скриншоте ниже просят предоплату 50% взамен на скидку 15%. В таком случае стоит сказать "нет" хотя бы из-за предоплаты. Никто не даст вам гарантий того, что продавец не исчезнет, получив деньги.

Предзаказ iPhone 11 — сомнительная затея

Потому что окно между стартом офлайн-продаж и открытием предзаказа резко сократилось. Если в случае с iPhone X и XS две даты разделяла неделя, то в этом году всего два дня: с 18 по 20 сентября. Таким образом, те, кто купит iPhone 11 по предоплате, рискуют получить новинку позже тех, кто пойдёт за ним в магазин.

Не покупайте места в очередях

Последние два года релиз iPhone сопровождается сильным ажиотажем. Люди занимают места перед магазинами за несколько дней до появления новинок на витринах и ждут часа икс, ночуя и замерзая на улице. В случае с iPhone X подобное поведение было оправданно. Задолго до старта продаж выяснилось, что у Apple проблемы с производством новинки, а посему первые партии были небольшими и ожидались задержки следующих.

В случае с iPhone XS подобных инсайдов не было. Но в Москве всё равно выстроилась очередь перед re:Store на Тверской. Кто-то влез в долги, чтобы купить очередь. Другие покупали места за большие деньги, чтобы потом продать их ещё дороже. Но дураками остались все. iPhone XS появился одновременно во всех магазинах Apple Premium Reseller (APR) по всей стране. В одной только Москве оных точек около 100.

Впрочем, людей это ничему не научило. Места в очередях за iPhone 11 уже продаются за сотни тысяч рублей.

Не ждите скидки на iPhone 11 — сделайте их сами

Есть несколько способов сбить ценник на iPhone 11 сразу даже в точках APR. Во-первых, используйте программу Trade-in. За старую технику Apple можно выручить неплохую скидку. Например, мы нашли официального продавца, который готов взять iPhone X на 256 Гб за 32 550 рублей. Да, на том же "Авито" можно сбыть товар подороже, но этот способ отнимет драгоценное время.

Во-вторых, если нечего сдавать в Trade-in, можно поохотиться за кешбэком. Там скидка не бог весть какая, но 1% урвать можно. Дополнительно изучите бонусы от своего банка — там тоже можно найти интересное предложение. Например, одна известная кредитная организация с одиозным руководителем готова вернуть 5% с первой покупки в магазине электроники, где есть iPhone.

В-третьих, не ленитесь изучать программы лояльности. Многие сетевики раздают клиентам бонусные карты, на которые начисляются баллы с покупок. Баллы можно конвертировать в скидки. Нет нужной карты? Киньте клич в соцсетях. Обязательно кто-нибудь поделится тысячей-другой баллов. Подробнее о том, как люди меняются картами лояльности во "ВКонтакте", мы писали здесь.

Как не проколоться при покупке старых моделей iPhone

Агрегаторы онлайн-магазинов приучили нас к тому, что получить выборку цен по тому или иному товару можно за считаные секунды. Два клика — и перед пользователем свыше 200 ценников на iPhone XS из московских магазинов. Но едва ли стоит бросаться на самые дешевые предложения. Если iPhone стоит на 30% дешевле, чем у официалов, то с ним явно что-то не так.

Во-первых, он, скорее всего, несертифицированный, "серый". Такой смартфон как минимум могут не принять на ремонт в официальном сервисном центре Apple. А обслуживание в других мастерских — дело рисковое. Подробнее о нюансах ремонта у неофициалов мы писали здесь. Самые очевидные признаки "серого" iPhone — это отсутствие на упаковке значка Eurasian Conformity (EAC) и упоминания компании-импортёра.

Во-вторых, он может быть не новый, а "как новый". Вообще, эта формулировка не должна пугать, если речь идёт об APR. Маркеры "как новый" или "восстановленный" означают, что бракованный аппарат был пересобран на заводе Apple. Ничего страшного в таких аппаратах нет. Но нередко недобросовестные ретейлеры идут на обман. Они большими буквами пишут "Восстановленный iPhone", цифрами ещё больше печатают ценник со скидкой, а уже в самом неприметном месте договора отмечают, что восстановлен iPhone не на заводе Foxconn, а в подвале ИП Петрухин".

В-третьих, не стоит соблазняться и приятными ценниками на китайских маркетплейсах вроде Tmall, которые трубят о крепкой дружбе с Россией. Даже если на странице iPhone со скидкой через строку упоминается Ростест, нет гарантии, что бракованный товар отремонтируют бесплатно в официальном сервисном центре. Вполне возможно, что вас заставят принести доказательства того, что продавец iPhone на Tmall действительно сертифицированный. А общение с китайской стороной зачастую — дело не быстрое.

Распознать магазин-фальшивку можно

Чем умнее становится клиент, тем большую изобретательность проявляют предприниматели, продающие некачественные iPhone. Они делают красивые сайты в дешёвых конструкторах, в которых на первый взгляд сложно распознать сайт-однодневку. Такие ресурсы, бывает, собирают предоплату, а потом пропадают. Даже уважаемый многими Wylsacom однажды попался на такую удочку. Но есть несколько способов раскусить мошенников.

Во-первых, пробейте сайт, который кажется вам подозрительным, через сервис Whois. Он покажет много метаданных по сайту. В том числе и дату его регистрации. Если проект живёт пару месяцев, стоит насторожиться.

Во-вторых, обратите внимание на левую часть адресной строки. Если там нет значка в виде закрытого замка, это значит, что владелец сайта не тратился на покупку SSL-сертификата , а следовательно, он совсем не заинтересован в репутации магазина. Этот маркер тоже служит сигналом тревоги.

Как итог, отметим, что любой iPhone — и новый, и старый — можно купить быстро и с хорошей скидкой. Однако в этом деле стоит действовать предельно аккуратно. Взвешивать все за и против. Нужно сторониться самой очевидной выгоды, поскольку в таком случае легко попасть впросак.