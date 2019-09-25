Толково, но дорого. Обзор удивительно умного рюкзака Pix с LED-экраном

Рюкзаки нужны для переноски различных грузов — это их первичная функция. Но сегодня они часто выполняют куда больше задач. Рюкзак может быть модным аксессуаром или опциональным гаджетом. А иногда и тем и другим одновременно. Именно такой и побывал недавно в редакции Лайфа. Мы протестировали умный рюкзак Pix со светодиодным экраном и теперь делимся своими впечатлениями.

Что такое Pix?

Pix — это не какой-то бездушный производитель ширпотреба, а, простите за каламбур, ламповый стартап. Который в 2018 году только на сервисе Kickstarter собрал более $150 тыс. И ещё около $340 тыс. — на портале Indiegogo .

Pix выпускает одноимённые рюкзаки, главной особенностью которых является наличие экрана. Ну как экрана… Панели из светодиодов с разрешением 16 х 20 точек. Каждая из 320 лампочек способна отображать 16,5 млн цветов.

Экран может выводить пиксельные картинки или анимацию с указанным выше разрешением. Они закачиваются в рюкзак из большого каталога через специальное приложение для смартфонов на iOS или Android, которое соединяет рюкзак с телефоном по Bluetooth. В утилите есть набор из нескольких виджетов и редактор для создания собственных картинок и текстов. Заскучавшие могут запустить на рюкзаке одну из двух игр: классическую "Змейку" или "Тетрис".

Разумеется, Pix является ещё и урбанистическим рюкзаком, который отвечает многим требованиям жителей крупных городов. Он непромокаемый, ударопрочный, с секретными карманами и многочисленными отсеками внутри.

Дизайн

Pix выглядит довольно минималистично. У него нет заметных внешних карманов и какой-либо фурнитуры. Только кузов, лямки и молния, которая визуально делит рюкзак пополам. Передняя часть отведена под LED-панель, а задняя может быть серого, чёрного, зелёного, жёлтого или фиолетового цвета. Нам достался чёрный. С одной стороны, вариант универсальный. С другой — скучноватый.

Молния оборудована двумя собачками. Они работают умеренно туго. Сам рюкзак точно не расстегнётся. Зубцы молнии спрятаны за материалом, который не позволяет проникнуть влаге. Немного о ней. Так как в Москве начался сезон дождей, по воле стихии мы многократно протестировали влагозащиту Pix. Она работает: обшивка рюкзака не впитывает влагу. Но при этом вещь не рекомендуется стирать. Очевидно, чтобы не сломалась электроника.

Определённый запас прочности у рюкзака тоже есть. Рама и дно рюкзака довольно упругие. Поставить Pix на горизонтальную поверхность не составит труда. К спине прилегает плотно. За счёт прокладки из мягкого материала жёсткие предметы спиной не чувствуются. Носить рюкзак комфортно.

Карманы

Производитель позиционирует свой рюкзак как антивандальный, с защитой от несанкционированного проникновения. Некоторые обзорщики негодуют от этого заявления. И мы отчасти их понимаем. Человеку за спиной не составит труда раскрыть рюкзак.

Но в то же время у Pix есть два кармана, которые невозможно открыть без ведома владельца, поскольку они располагаются на задней стенке рюкзака и прилегают к спине. К тому же и едва заметные.

Внутри мы насчитали шесть карманов. Всё по делу: место для термоса, книг, ноутбука, пауэрбанка и прочих предметов, которые обычно люди носят с собой. Всё это хорошо фиксируется и не болтается. В общем, в "кузове" всегда порядок.

Главная молния расстёгивается почти по всему периметру. Начало и конец разделяет только дно. Поэтому рюкзак можно раскрыть как чемодан и спокойно укладывать в него вещи. Правда, недолго: много вещей в Pix не поместится — места мало. Достаточно для повседневных забегов по мегаполису, но не для путешествий.

Немного огорчило отсутствие внешних боковых карманов. Понимаем, что это продиктовано желанием обеспечить вещам большую безопасность, но всё же не хватает отсека, которым можно было бы пользоваться, не снимая рюкзак.

Экран

Про функции экрана мы уже говорили. Теперь поговорим про его исполнение. Все лампочки утоплены в глубокие ячейки из упругого материала. Продавить их и тем самым вывести из строя наверняка можно, но точно не случайно. Яркость светодиодов относительно высокая. В облачную погоду картинка с рюкзака считывается. А вот под прямыми солнечными лучами экран сильно слепнет.

Предупреждаем, что LED-панель может сломаться сама по себе. Знаем не понаслышке. Первый семпл Pix, который приехал в редакцию, перестал корректно работать спустя 20–30 минут. Заменили на следующий день. Надеемся, вендор также оперативно решает проблемы и обычных клиентов. Во всяком случае, российский дистрибьютор Pix обещает год гарантии на LED-панели.

Оценить энергоэффективность сложно. В зависимости от сценариев экран расходует заряд по-разному. Иной раз подсоединяемого аккумулятора на 10 000 мАч, который идёт в комплекте, хватает на пару-тройку часов. А в другом сценарии за это время Pix высаживает лишь половину. Но неприятно удивляют оба результата, поскольку ожидаешь, что просто светодиоды будут жить на батарее от среднестатистического ноутбука гораздо дольше.

С другой стороны, трёх-четырёх часов хватит, чтобы достаточно покрасоваться при любом сценарии: на прогулке, концерте, в поездке и т.д.

Приложение

Приложение — это половина экспириенса от использования рюкзака Pix. И этот опыт положительный. Хотя есть несколько моментов, которые его омрачают. Например, нам не удалось соединить рюкзак по Bluetooth с OnePlus 5. В рюкзаке загвоздка или в телефоне, не знаем. Но склоняемся к последнему варианту, поскольку со всеми другими устройствами Pix сопрягался за секунды. Также приложение иногда выдаёт мелкие баги. Которые, впрочем, решаются перезапуском. Последнее небольшое неудобство, с которым мы столкнулись, — нет индикатора зарядки. Учитывая, что далеко не у всех пауэрбанков есть собственные, это довольно неудобно.

В остальном же приложение замечательное. Во-первых, порадовало наличие русского языка. Во-вторых, нативный интерфейс. В-третьих, приложение регулярно обновляется: апдейты прилетают примерно раз в один-два месяца. В-четвёртых, библиотека готовых изображений и анимаций очень большая. В-пятых, встроенный редактор картинок прост в освоении.

Пара слов о виджетах. Многие из них полезные. Например, можно запустить таймер или секундомер. Часы? Пожалуйста. Также есть режим "Велосипед", который позволяет предупреждать людей позади о намерении владельца Pix остановиться, повернуть влево или вправо. Функционал бегущей строки тоже ограничивается только фантазией пользователя. И… неработающей кириллицей.

Вывод

Главная функция Pix — привлекать внимание окружающих. И рюкзак её выполняет на 100%. Пока мы ходили с включённой подсветкой по Москве, нас периодически обгоняли люди, оборачивались, улыбались в ответ или показывали большой палец. Бывало и так, что подходили, чтобы спросить, что за рюкзак, где купить и сколько стоит. Озвученный ценник, увы, у всех улыбку с лица стирал. Pix стоит 20 000 рублей.

Такова цена внимания. Дорого ли это? На наш взгляд, да. Даже модные молодёжные рюкзаки вроде Napapijri или Fjallraven стоят в два раза дешевле. С ценником в 20 000 рублей Pix ступает на поляну аксессуаров с именами знаменитых кутюрье на логотипе.