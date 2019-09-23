Всё было впервые и вновь. Успехи и провалы "Яндекса" за 19 лет

Сегодня компания "Яндекс" отмечает сразу два дня рождения. Во-первых, 23 сентября 1997 г. была анонсирована одноимённая поисковая система. Во-вторых, 23 сентября уже 2000 г. "Яндекс" стал самостоятельной компанией. В честь этого Лайф вспоминает об интересных событиях в истории компании. Как позитивных, так и негативных.

Он был "косым" и "кривым" Первая версия логотипа поискового сервиса писалась под углом Фото © Public Domain

Более того, почти все элементы главной страницы были отрисованы косо. А главная новость иллюстрировалась тлеющей сигаретой. Автором первого дизайна, как и, собственно, последнего, является Артемий Лебедев.

Первым лицом "Яндекса" на ТВ стал гопник Дебютный телевизионный ролик компании шёл 15 секунд, но был крайне одиозным Фото © Кадр из видео YouTube / Christine Squizi

И снова не обошлось без Артемия Татьяновича. В коротком сюжете он в образе гопника пристаёт к бизнесмену и хриплым голосом спрашивает: "Закурить не найдётся?" На что голос диктора под стук клавиш отвечал : "Найдётся всё".

Первый сегодня, но один из последних тогда До "Яндекса" пользователи Рунета знали как минимум три поисковика Фото © AP Photo / Sergey Ponomarev

В декабре 1995 г. в России заработала AltaVista. В 1996 г. запустился "Рамблер". В том же году был анонсирован "Апорт". Но он, правда, запустился только в ноябре 1997 г. На несколько месяцев позже "Яндекса". Впрочем, поздний запуск не помешал "Яндексу" пережить всех своих конкурентов.

В 2002 г. компания "Яндекс" вышла на прибыль На это ушло всего два года Фото © Кадр из видео YouTube / Яндекс. Обучение рекламным технологиям

Благодаря контекстной рекламе. Этот же инструмент в 2015 г. принёс "Яндексу" 58,2 млрд руб. Таким образом, интернет-компания обогнала по количеству рекламных денег "Газпром-медиа" и стала лидером отрасли.

В 2005 г. "Яндекс" вышел за пределы России Страной "номер два" стала Украина Фото © Wikipedia

Что любопытно, сегодня "Яндекс" на территории Украины не работает. Зато сервисы российской компании пользуются большой популярностью в Турции, Белоруссии и Казахстане.

Формально "Яндекс" не является российской компанией В 2007 г. наших ребят купила нидерландская компания Yandex N.V. Фото © AP Photo / RIA Novosti, Dmitry Astakhov, Government Press Service

Но не пугайтесь. Номинально "Яндекс" продалась сама себе. Компания в Нидерландах нужна для более выгодного взаимодействия с иностранными партнёрами.

В 2009 г. "Яндекс" продал государственному "Сбербанку" четверть компании за €1 Такие сделки называется куплей-продажей "золотых акции" Фото © Википедия

"Золотая акция" оставляет за владельцем право блокировать действия инвесторов во вред России. "Золотая акция" является своего рода государственным якорем для важных национальных компаний.

"Яндекс" однажды почти обогнал Google Но только в деньгах. В 2011 г. материнская компания Yandex N.V. привлекла на бирже NASDAQ $1,3 млрд Фото © AP Photo/Mark Lennihan

Больше на тот момент было только у Google. В 2004 г. американский поисковик получил $1,67 млрд в первом туре размещения на бирже.

"Яндекс" популярнее Первого канала Ежедневно сайт Yandex.ru посещает больше людей, чем главный телеканал страны Фото © Википедия

Причём с 2012 г. А в 2013 г. "Яндекс" обогнал ОРТ ещё и по выручке. Став, таким образом, крупнейшим медиа в России.

Первая попытка освоить смартфоны провалилась В 2014 г. вышла оболочка для Android-смартфонов "Яндекс.Кит" Фото © Wikipedia

Но проект был закрыт через год. По одной из версий, из-за того, что Google запрещал "Яндексу" предустанавливать свои сервисы. С помощью ФАС этот вопрос был решён. Сегодня российские приложения довольно часто работают на ростестовских смартфонах из коробки.

Но самый громкий провал "Яндекса" был впереди В 2015 г. компания провела редизайн главного сайта Рунета про кино "Кинопоиск" Фото © ТАСС / Артем Коротаев

И сильно за это огребла от пользователей Рунета и журналистов. Новый вариант "Кинопоиска" радикально отличался от старого. Люди были сбиты с толку. Кроме того, "Яндекс" решил, что пользователям сайта больше не нужны списки с фильмами, сохранёнными для просмотра в будущем. Благо, из-за скандала апдейт был отменён.

В компании Alexa, Cortana и Siri появляется Алиса В 2017 г. "Яндекс" выпустила первый российский голосовой ассистент на базе нейросети Фото © Яндекс

Причём проект оказался довольно успешным. Сегодня "Алису" в свою технику интегрируют многие производители умной электроники вроде Sony, Samsung и Xiaomi. Правда, только для локального рынка.

"Железо", которое ни рыба ни мясо В 2018 г. "Яндекс" занялся производством пользовательских гаджетов Фото © Яндекс

Первым стала смарт-колонка "Яндекс.Станция". Она дебютировала в мае 2018 г. А уже в декабре "русский Google" выпустил "Яндекс.Телефон". Если к первому устройству пользователи отнеслись с энтузиазмом, о чём свидетельствует анонс новых версий, то "Телефон" был встречен публикой очень холодно.

У "Яндекса" впереди наверняка ещё много больших достижений. В первую очередь ждём от компании прорывов на рынках беспилотных автомобилей и онлайн-кинотеатров. И тем и другим "Яндекс" занимается довольно давно. Крайне любопытно узнать, чего добьётся интернет-гигант в этих направлениях. Ведь есть все шансы, что компания хотя бы в России даст отпор на этих рынках западным аналогам вроде Tesla и Netflix.