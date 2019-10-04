Сбербанк — извини, а другим — спасибо. Как грабить банки через кешбэки

Сегодня у каждого крупного банка в России есть программа лояльности, в рамках которой клиентам предлагают кешбэк и другие бонусы. Последних так много, что не все пользователи успевают с ними ознакомиться. Или они их просто не находят. Ведь информация о бонусах нередко прячется в неочевидных местах приложений или сайтов. Лайф решил рассказать, для каких покупок лучше подходит Сбербанк, а для каких — "Альфа".

Сбербанк

В отличие от некоторых других конкурентов, из Сбербанка можно вытрясти только бонусы "Спасибо". Это своего рода кешбэк, который возвращается не в рублях, а в баллах: один бонус равен одному рублю. Но это необязательно плохо. Ввиду того, что Сбербанк — крупнейшая кредитная организация в России, у него очень много партнёров. Партнёров, которые щедро делятся баллами "Спасибо" и их же принимают вместо денег.

Способ разжиться баллами один — платить картой Сбербанка. Однако делать это нужно с умом. По умолчанию банк возвращает 0,5% с каждой покупки. Но у партнёров кредитной организации этот процент достигает 12% на постоянной основе и 15% — за первую покупку в некоторых местах. Ещё больше выгоды можно получить, если следить за сезонными акциями. Например, сегодня Сбербанк может вернуть 100% от случайной покупки в партнёрских магазинах.

Где за всем этим следить? Лучше на сайте банка в соответствующих разделах. Приложение в плане бонусной программы менее информативно и удобно.

"ОТП-банк"

В этом банке программа лояльности одна из самых щедрых. К тому же "ОТП" — одна из немногих кредитных организаций, у которой остался кешбэк в рублях.

Во-первых, эта кредитная организация по умолчанию возвращает 1,5% с любой покупки. Во-вторых, каждый месяц меняются категории с повышенным кешбэком до 10%. В-третьих, у банка есть динамический набор партнёров, которые оказывают услуги со скидкой или кешбэком до 20%.

В последнем случае нужно быть внимательным. Не все скидки от партнёров срабатывают автоматически. В некоторых случаях они активируются через промокод, который можно получить в соответствующем разделе мобильного приложения или на сайте "ОТП-банка". Также не стоит забывать про условия спецпредложений. Некоторые из них одноразовые.

"Рокетбанк"

Программа лояльности этого банка является гибридом первых двух. Здесь, как и в Сбербанке, кешбэк начисляется не в национальной валюте, а в баллах. Но при этом ежемесячно начисляется 5% по остатку на счёте, как в банке "ОТП". Также "Рокетбанк" предлагает ряд других бонусов, которыми не могут похвастаться конкуренты. Обо всём по порядку.

Местный кешбэк называется "Рокетрублями". Тариф тот же, что и у Сбера: один балл — один рубль. Они начисляются за любые покупки, но тратятся только у партнёров банка. Минимальная ставка — 1%. Максимальный — 10% на так называемые любимые места. Они регулярно выбираются клиентом из предложенных вариантов, как у банка "ОТП". Также "Рокетбанк" периодически формирует пул партнёров, у которых действует повышенный кешбэк — 5%.

Примечательно, что в последней категории часто оказываются магазины и заведения, ориентированные на молодёжь. Например, сейчас 5% возвращают Zara, мультибрендовый магазин Brandshop, кроссовочный сетевик Sneakerhead и не только.

Теперь перейдём к эксклюзивным предложениям. Которые, к слову, тоже рассчитаны на молодёжь. Например, сейчас "Рокетбанк" партнёрится с рядом баров по всей стране, в которых за покупку от 101 рубля бесплатно наливают коктейль. Правда, единожды на одну точку. Но зато аж в 13 местах только в Москве. А ещё "Рокетбанк" наверняка приглянется геймерам. Раз в несколько месяцев, в основном в преддверии крупных игровых релизов или распродаж, эта кредитная организация включает повышенный кешбэк от 7 до 10% на покупку цифровых копий видеоигр. Учитывая, что новые игры на консолях стоят по 4500 рублей, такая эксклюзивная скидка точно не будет лишней.

Важно, что все манипуляции с повышенным кешбэком в случае с "Рокетбанком" частенько приходится проводить вручную. Поэтому не стоит запускать утилиту и переключаться в ней дальше стартового экрана.

"Альфа"

Фишка этого банка кроется в большом выборе дебетовых карт, заточенных под кешбэк разного формата. В одном случае вы получаете условия, практически схожие с теми, что действуют у конкурентов. В другом — повышенные проценты. В третьем — кешбэк в виде миль.

По стандартной карте "Альфа" действует универсальный кешбэк— 1,5% при условии, если клиент потратил больше 10 000 рублей в месяц, и 2% — если траты превышают 70 000 рублей в месяц.

Карта CashBack поинтереснее. По ней действует повышенная компенсация на заправках: 5% (но не более 5000 рублей в месяц) при условии, что в месяц клиент тратит больше 10 000 рублей; 10% (но не более 5000 рублей в месяц ) — если траты превышают 70 000 рублей; 10% (но не более 7000 рублей в месяц) — если расходы выше 100 000 рублей. Также по этой карте возвращается 2,5 или 5% с покупок в кафе и ресторанах при тех же условиях. И 0,5 и 1% — за любые покупки вообще. Требования аналогичные. Итого в месяц банк готов возвращать до 21 000 рублей.

Наконец, Alfa Travel. Кешбэк с платежей по этой карте автоматически конвертируется в мили, расчётную единицу, которой можно гасить стоимость железнодорожных и авиабилетов. Тариф: одна миля — один рубль. То есть данный кешбэк не универсальный. Мили можно тратить только на билеты. Но такое ограничение оправдывается солидной ставкой до 3% за любые покупки вообще и до 9% при покупке билетов или бронировании отелей через специальный сервис банка.

Однако это не единственные привилегии, которые получает владелец Alfa Travel. Попутно ему дают 14 дней бесплатного мобильного Интернета в роуминге, бесплатную упаковку багажа в аэропортах, скидки на такси и не только.

Вывод

Кешбэк — это инструмент рекламы. А любая реклама нацелена на мотивацию людей к тратам. А ещё реклама — это поле боя, на котором банкиры сражаются за внимание клиентов. И главным оружием в этих баталиях становятся выгодные условия. Они у всех разные и нацелены на разные потребности. Однако, если грамотно жонглировать картами каждого банка и не лениться сортировать деньги между ними, можно собрать сливки с каждой кредитной организации.

Условно говоря, завести "Альфу" только для экономии на путешествиях. "Рокет" — для выгодных покупок видеоигр и походов по барам. "ОТП" — для повседневных трат. А Сбербанк... Карта этого банка и так есть у каждого. Она сгодится для походов в "Бургер кинг". За рубли там щедро отсыпают "Спасибо". Которыми же можно гасить до 99,9% заказов.