Любовь по расчёту. Как путешествовать с Xiaomi и брать флагманы Honor бесплатно

Лайф пообщался с Xiaomi, Honor и Vivo и выяснил, как за счёт этих компаний можно съездить за границу, получить бесплатный смартфон или огромную скидку на любую покупку.

Сегодня некоторые производители смартфонов активно выстраивают вокруг своих брендов комьюнити. В первую очередь в них зазывают обычных пользователей. Тесное общение с потребителями поднимает их лояльность. А лояльные клиенты всегда готовы убедить коллег и близких в том, что тот или иной бренд — самый лучший. И активность таких пользователей зачастую не остаётся без внимания вендоров. Компании всячески поощряют своих любимчиков. Причём все по-разному.

Mi Community

Пионером среди подобных программ лояльности является компания Xiaomi. Она, как рассказывает комьюнити-менеджер российского подразделения Евгений Дроздов, появилась ещё до выхода первого смартфона. Комьюнити Xiaomi существует со времён оригинальных прошивок MIUI. Уже на этом этапе разработчики начали общаться с пользователями на форуме — привлекали их к тестированию бета-версий MIUI.

Позже для повышения продуктивности Xiaomi решила интегрировать в сообщества комьюнити-менеджеров. Уже с их подачи появились всевозможные конкурсы и улучшилась программа тестирования.

— Начали появляться фан-сайты в разных странах. В том числе и в России. Владельцем такого сайта являлся на тот момент я. За работу мне раз в год высылали смартфоны и другую продукцию, которой я распоряжался по своему усмотрению. А именно использовал как призы в конкурсах и подарки на встречах, — рассказывает Дроздов.

Так в России появилось Mi Community. Сегодня в сообщество может попасть любой желающий. Нужно только зарегистрироваться в одноимённом приложении. Одних россиян в этом сервисе — более 1,5 млн. Вместе с количеством участников увеличилась и ценность преференций.

— Мы регулярно разыгрываем ценные подарки — от смартфонов до телевизоров. Расширились и возможности программы тестирования. Mi-фанам, которые хорошо пишут, мы до анонса высылаем устройства, чтобы получить от них обзоры. Есть также программа путешествий. Пару лет назад мы возили за свой счёт несколько участников в Мадрид на презентацию Mi A2, — перечисляет комьюнити-менеджер Xiaomi.

Какого-то конкретного списка, в котором перечислены задачи и материальные награды за их выполнение, нет. Как минимум из-за того, что Xiaomi опасается набега "любителей халявы". Тем не менее Евгений отмечает, что ряд хардкорных Mi-фанов обладают большим количеством техники Xiaomi, которую они покупали не сами.

— Достаточно быть просто активным Mi-фаном. Не только онлайн, но и офлайн. Если я вижу такого человека, то приглашаю его, например, выступить волонтёром на наших ивентах, — объясняет Евгений Дроздов. Это знак того, что Mi-фан — на верном пути.

Вместе с тем Дроздов акцентирует внимание на нематериальных бонусах вроде возможности попасть на закрытое мероприятие. По словам Евгения, для настоящего поклонника Xiaomi такой подарок дороже любых гаджетов и денег.

Что любопытно, формальными мероприятиями общение Mi-фанов не ограничивается. Коллектив время от времени организовывает встречи по своей воле. Чтобы обсудить новинки и хорошо провести время. Но и в таких случаях Xiaomi не остаётся не у дел.

— В Москве, например, действуют фан-клубы, президенты которых проводят встречи самостоятельно. Но предварительно предлагают мне программу и список необходимого. Я же со своей стороны выделяю бюджет. В рамках одной из последних сходок Mi-фаны играли в пейнтбол, а потом устроили пикник с шашлыком, — не перестаёт бить по больному фанатов Apple Дроздов.

Подарки и развлечения — это хорошо. Но только ими участие в Mi Community не ограничивается. Иногда приходится и потрудиться.

— Мы привлекали более 20 человек к тестированию телевизоров. За полгода до их официального запуска в России каждый из 20 получил по устройству и принимал участие в тестировании, локализации сервисов и исправлении багов, — объясняет комьюнити-менеджер.

В целом Xiaomi крайне высоко оценивает работу своей программы лояльности. Комьюнити-менеджер твёрдо уверен, что у конкурентов нет поддержки фанатов, которая могла бы сравниться с оной у Xiaomi.

— Наша модель уникальна. Никто из конкурентов не делает ставку на фанов. Однако некоторые пытаются имитировать нашу фан-культуру, не тратя при этом времени на то, чтобы постичь её сущность, — хвалится Дроздов.

Honor Club

Может быть, у Xiaomi и сильная программа лояльности, но точно не единственная. В прошлом году за организацию фанатов в нашей стране взялся бренд Honor. Их сообщество называется лаконично — Honor Club.

За весьма короткий период компания смогла собрать около 120 000 поклонников. Что, по словам PR-менеджера Honor Елены Лосевой, позволило российскому клубу попасть в топ-3 сообществ Honor по всему миру.

— Нашим фанатам доступно множество специальных мероприятий. В их числе — мастер-классы, презентации новых продуктов, поездки, конкурсы, онлайн-квесты и другие активности, — перечисляет преференции PR-менеджер. И добавляет, что тестам новых устройств тоже, само собой, в их программе место есть.

Например, ещё в марте модераторы сообщества раздали шесть смартфонов Honor 10i. Каждый счастливчик по итогам должен был сделать обзор. Автор самого креативного проекта оставил девайс себе навсегда. А в августе Honor проводила творческий конкурс, по результатам которого автор самых креативных фотографий и видео на тему путешествий получил смартфон Honor 20 Pro и путёвку на Алтай.

В качестве примера офлайн-мероприятий Елена Лосева привела праздник в честь первого дня рождения Honor Club, который прошёл в августе в Москве. Помимо застолья и общения с единомышленниками на этом мероприятии проводилась беспроигрышная лотерея, в ходе которой участники разжились бесплатной продукцией бренда. Победителю же достался новенький флагман — Honor 20, наш обзор которого, к слову, можно прочитать здесь .

Кроме того, Honor дарит участникам клуба эксклюзивные скидки на товары в своём официальном интернет-магазине. Номинал уступок компания не назвала. Говорит, размер скидки индивидуален для каждого. Однако совершенно искренне призналась, что самые интересные предложения получают наиболее активные участники.

Vivo Family

Ещё одним китайским вендором, который согласился пообщаться с Лайфом на тему комьюнити, стала компания Vivo. Да, у неё тоже есть клубная программа. Называется Vivo Family. Она, как и Honor Club, запустилась совсем недавно, летом 2018 года.

Участие в программе может принести клиенту Vivo как минимум неплохую скидку на новую покупку. Антон Беляков, PR-менеджер Vivo в России, рассказал нам, что вскоре после запуска клуба первые фанаты получили промокоды со скидками до 30%. Просто так.

— Пригласить на презентацию сразу всё сообщество мы, к сожалению, пока не можем. Однако небольшие группы всегда зовём. Счастливчиков выбираем с помощью конкурсов, — объясняет представитель Vivo.

Новые устройства на тестирование Vivo тоже даёт участникам клуба. Но в первую очередь гаджеты достаются людям с определёнными навыками, которые могут быть полезны компании.

— Среди всех участников есть сравнительно малая группа профессиональных фотографов. Они эксклюзивно получают на тестирование наши новые устройства и делятся снимками в соцсетях. На презентациях моделей V15 и V17 Neo (обзор V17 Neo можно прочитать здесь. — Прим. Лайфа ) фотографы из Vivo Family выступали перед СМИ в качестве экспертов. Они рассказывали о возможностях фотокамер в смартфонах, — рассказывает о нюансах Антон Беляков.

Также сообщество помогает бренду получать, как говорит Беляков, срез мнений. Опросы в соцсетях позволяют Vivo достаточно быстро анализировать успешность новых продуктов. Фидбэк даёт понять, на каких функциях устройств нужно акцентировать внимание потребителя во время запуска будущих новинок.

Судя по всему, Vivo трезво оценивает возможности своего молодого проекта и готова учиться у коллег, которые с комьюнити работают дольше. Во всяком случае, нам Антон Беляков сказал, что они с уважением следят за всеми интересными кейсами конкурентов.

Цель публикации — не в рекламе перечисленных брендов. Мы лишь хотим показать людям, которые следят за технологическими новинками, что их энтузиазм может быть вознаграждён.

Также перед Лайфом не стояла задача один бренд похвалить, а другой — поругать. Каждой компании мы задавали одни и те же вопросы и никого из представителей практически не ограничивали по времени. При подготовке материала мы опирались только на ответы представителей Xiaomi, Honor и Vivo.