Снимите немедленно. Как у клиентов Сбербанка воруют деньги через мобильный банк

Мошенникам достаточно привязать свой номер к мобильному банку клиента Сбербанка, чтобы увести все средства с кредиток и дебетовых карт.

Александра и Юлия — художницы из Санкт-Петербурга. В конце августа они продавали холодильник через сайт объявлений. Одна девушка была готова купить его "прямо сейчас", но перевести деньги за холодильник просто так она не могла — всё время ссылалась на какие-то сложности: то денег на карте нет, то просто денег нет. Через неделю настойчивых звонков она предложила Александре и Юлии всё-таки оплатить покупку, но нестандартным способом.

— Покупательница сказала, что у неё карта не Сбербанка, а какого-то другого банка. Из-за этого деньги могут идти три дня, а холодильник ей нужен буквально вчера. Предложила нам подключить её номер сотового к нашему мобильному банку, чтобы через телефон перевести мне на карту деньги, — рассказывает Александра. — День был выходной, на предложенный вариант оплаты тратится немного времени. Мы же помогаем человеку купить холодильник, наверное, ей он очень нужен.

Девушки пошли к банкомату, подключили чужой номер к своему личному кабинету. У Александры была кредитка Сбербанка и дебетовая карточка, но почему-то в мобильном банке была информация только по дебетовой. На вкладке "Мои счета" высветилось два счёта. Покупательница сказала, что одна карта — её, а другая — Александры. Карта покупательницы была подписана "Альфа-банк".

— Мы стояли возле банкомата и ждали, когда нам придут деньги за холодильник. Покупательница позвонила и дрожащим голосом сообщила, что деньги с моей кредитки, которой вообще не было в мобильном банке к тому моменту, ушли на счёт этой девушки. В "Моих счетах" появилась надпись "Альфа-банк", 150 000 рублей". "Мне, — говорит, — чужого не надо, я вам сейчас всё верну". Она сказала, что мы с её карты можем снять 150 тысяч и положить на свой счёт, но делать это нужно "порционно", чтобы банк не заблокировал карты, — объяснила Лайфу Александра.

По частям девушка снимала всю сумму. Покупательница устраивала истерику, периодически отдавала якобы в слезах телефон своему брату, чтобы тот объяснял испуганным продавцам, как им дальше действовать. Говорил, что нужно переводить деньги по номерам телефонов, которые автоматически присоединились к мобильному банку, всё время что-то кричали.

— Почему мы просто не сняли деньги и не положили их на карту — я не знаю. Сейчас понимаю, что всё это выглядит глупо. Но в той ситуации нас окончательно запутали, создавалась паника. Мошенники ещё и масла в огонь подливали: кричали, говорили, что, вообще-то, они нам стараются помочь, а мы тут ещё и вопросы задаём, — добавляет Александра.

Как выяснилось позже, кредитка Александры была переименована в дебетовую карту, а дебетовая — в тот самый счёт "Альфа-банка" покупательницы. На вкладке "Мои счета" не указываются суммы, которые находятся на картах, но мошенники меняли название, показывая, что деньги якобы поступают на нужный счёт. На самом же деле они уходили в неизвестном направлении по номерам телефонов, которые указывали мошенники. Так девушки потеряли 150 тысяч с переименованной своей кредитки и ещё четыре тысячи комиссии остались должны банку за снятие.

В пресс-службе Сбербанка Лайфу сказали, что для подключения мобильного банка к другому или дополнительному сотовому нужен только актуальный номер телефона — никакие дополнительные данные не требуются. Кроме того, ограничений в количестве подключённых номеров нет. Мошенники действительно, получив доступ к личному кабинету клиента, могут присоединить к нему сколько угодно телефонов.

Когда Александра и Юлия обратились к сотрудникам отделения Сбербанка с просьбой заморозить переводы, поскольку их ввели в заблуждение мошенники, им ответили, что деньги девушки отправляли не с карты на карту, а через банкомат наличными — банк тут ничем помочь не может.

По словам источника Лайфа из компании по кибербезопасности, в других банках функции переименования карт осложнены дополнительными согласованиями от владельца карты либо вообще отсутствуют. Кроме того, банк может заморозить любой перевод для проверки в соответствии со 115-ФЗ "О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма".

— Когда возвращаюсь к анализу этой истории, думаю, что самое обидное — это понимание, как легко манипулировать людьми, — говорит Александра.

Пострадавшие признают, что в случившемся виноваты сами — доверились. Но в состоянии паники и искусственно созданной мошенниками суматохе, возможно, действительно сложно понять, где твоя карта, а где — обман. Особенно если все имена заменены на подделку.