Дослушались. Из-за AirPods и других наушников ваши дети оглохнут раньше вас

Учёные выяснили, что более миллиарда людей по всему миру могут оглохнуть, не дожив до старости. В первую очередь, из-за неправильного использования наушников. Ещё страшнее эту статистику делает то, что глухота — практически необратимый процесс. Гораздо проще предотвратить проблемы со слухом. Как? Рассказывает Лайф.

Наушники сопровождают современного человека повсюду. По пути на работу слушаем свежий плейлист. В офисе отвлекаемся спокойными треками от голосистых коллег. Вечером — несколько бодрящих песен во время пробежки. Перед сном — с часок аудиокниг. И всё это — в наушниках. Бесследно злоупотребление ими для людей не проходит.

Где доказательства?

В 2015 г. ВОЗ выпустила доклад , согласно которому около 1,1 миллиарда человек в возрасте от 12 до 35 лет рискуют заработать проблемы со слухом из-за небезопасного использования наушников. Причём проблемы необратимые. Медики акцентируют внимание именно на том, что внутренние органы слуха не поддаются восстановлению.

При воздействии очень громких звуков жидкость во внутреннем ухе колеблется сильнее нормы. Что приводит к повреждению волосковых клеток, сенсоров, которые регистрируют звуки для мозга. Описанный процесс — явление аккумулятивное. То есть чем чаще человек подвергает внутреннее ухо высоким нагрузкам, тем очевиднее становятся последствия.

Допустим. А что значит "очень громко"?

По данным ВОЗ, любой звук громче 85 децибелов (дБ) может причинить вред здоровью, если подвергаться его воздействию долго. Долго — это более восьми часов в сутки. Не спешите выдыхать, если никогда не носили наушники так долго.

Американская ассоциация речи, языка и слуха (ASHA) отмечает , что время безопасного использования персональных аудиоустройств резко сокращается по мере увеличения громкости. Например, мощность в 91 дБ сокращает норму до двух часов. А при 100 дБ предел организма ограничивается 15 минутами.

Глобальной статистики, показывающей, кто на какой громкости слушает музыку, нет. Однако в 2017 году Национальная акустическая лаборатория Австралии выяснила , что каждый десятый австралиец регулярно делает звук в наушниках громче 85 дБ. Отсюда и неутешительные прогнозы. Специалисты считают, что сегодня каждый шестой австралиец рискует столкнуться с ухудшением слуха, не дожив до старости. А так как популярность наушников только растёт, к 2050 году этот показатель увеличится до каждого четвёртого.

И как оценить громкость наушников?

Вопрос не праздный. Ведь уровень громкости в интерфейсах компьютеров и смартфонов визуализируется ползунком с абстрактными минимумом, серединой и максимумом, а не шкалой с децибелами. При этом, как отмечает ASHA, многие наушники в принципе громче 85 дБ в пике. А некоторые модели способны выдавать 110–120 дБ. При такой нагрузке слуховой орган человека может повредиться уже спустя одну минуту.

Специалисты отмечают, что отсутствие простого способа точного измерения громкости наушников — главная проблема обсуждаемой опасности. Однако ASHA всё же выделяет ряд очевидных признаков небезопасной шумности.

Вы слушаете музыку слишком громко, если:

— окружающие отчётливо слышат мелодию из ваших наушников;

— в спокойной обстановке наушники перекрывают речь людей на расстоянии одного метра;

— вам кажется, что вас не слышат, и вы начинаете говорить в наушниках громче обычного;

— когда снимаете наушники, первые несколько секунд речь окружающих кажется слегка приглушённой, словно она звучит сквозь вату;

— если после наушников в ушах остался слабый звон.

Австралийские же специалисты дают универсальный совет. Они не рекомендуют прибавлять громкость выше 80%. Условно говоря, если ползунок громкости вашего смартфона имеет 10 делений, стоит останавливаться на восьмом.

Также эксперты призывают делать перерывы каждый час. Дело в том, что во время продолжительных сессий слуховой аппарат устаёт, вследствие чего мы начинаем слышать немного хуже. А что мы делаем, когда хуже слышим? Правильно. Прибавляем громкость.

Но я не всегда прибавляю громкость, глядя на экран. Что мне делать?

Есть выход и для вас. Все смартфоны Apple и некоторые устройства на Android имеют программный ограничитель громкости.

Чтобы воспользоваться им в iPhone, нужно перейти в "Настройки" > "Музыка" > "Ограничение громкости". Отметим, правда, что этот барьер работает только в стандартных приложениях Apple. Если слушать музыку, например, в "Яндекс.Музыке", то ограничитель не сработает.

В случае с Android тоже можно найти аналогичную опцию. Но не на всех смартфонах. Если ограничителя нет, можно установить стороннее приложение с аналогичным функционалом. Например, Volume Lock.

А делятся ли наушники на опасные и безопасные?

Главный фактор, который заставляет нас прибавлять громкость в наушниках, — звуки окружающей среды. Чем они интенсивнее, тем хуже мы слышим музыку.

Именно поэтому все специалисты сходятся во мнении, что безопаснее всего те наушники, которые отсекают больше мусорных звуков. Производители персональных аудиоустройств используют для этого системы шумоподавления. Они делятся на два типа — активные и пассивные.

Наушники с активным шумоподавлением лучше. Поскольку в них используются микрофоны и специальный процессор, которые собирают и перерабатывают ненужный шум в тишину. Эта технология чаще всего применяется в накладных — больших — наушниках. Но в последнее время она всё чаще появляется и во внутриканальных. Самый большой минус наушников с активным шумоподавлением — высокая цена.

Поэтому нередко выгоднее подобрать наушники с хорошим пассивным шумоподавлением. В этом случае внешние звуки отсекаются за счёт конструкционных особенностей устройств.

В накладных наушниках хорошую звукоизоляцию гарантируют большие чашечки, которые охватывают ушную раковину целиком. Также важно, чтобы у чашечек не было отверстий с внешней стороны. Стоит иметь в виду и исполнение амбушюров. Они должны быть из мягкого, но при этом плотного материала.

С внутриканальными наушниками всё немного сложнее. В их случае пассивным шумоподавлением занимаются только амбушюры. Чем они длиннее, тем шумоподавление лучше. Двух- или трёхконтурные насадки, "ёлочки", несмотря на устрашающий вид, безопаснее для сенсоров уха.

Да ну?! Я уверен, что "затычки" — самые опасные

Отчасти такое суждение логично. Ведь из всех типов наушников внутриканальные располагают источник звука наиболее близко к внутреннему уху. Но опасно ли это на самом деле?

Департамент слуховых и речевых наук медицинского центра "Восток" из США считает, что нет . В случае с наушниками пагубное влияние на слуховой аппарат оказывает именно громкость источника, а не его близость. В этом смысле "затычки" относительно безопасны, поскольку способны обеспечить хорошую слышимость даже при низком уровне громкости.

Таким образом, получается, что потенциально самые опасные наушники — "вкладыши" и гаджеты типа EarPods и AirPods. Ведь они прилегают к уху не так плотно, как внутриканальные аналоги, и пропускают все мусорные звуки. Что, в свою очередь, побуждает людей слушать музыку в подобных наушниках на максимальной громкости.