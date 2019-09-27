Персонал Паралимпийских игр в Токио снарядят экзоскелетами

Костюмы снизят нагрузку и риск получения травмы, плюс увеличат скорость и производительность людей.

Экзоскелеты Panasonic будут использоваться персоналом на Паралимпийских играх в Токио 2020 года на соревнованиях по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Костюмы будет использовать персонал, ответственный за перемещение и подготовку штанг и дисков для спортсменов во время соревнований. На них расположат специальные датчики, которые отследят движение конечностей и подстроят работу двигателей, чтобы облегчить выполнение сложных задач.

Одна из таких моделей — ATOUN Y. Она снизит нагрузку на поясницу при подъёме и опускании предметов от пола до талии. Изначально экзоскелет создавался для применения в отраслях, где требуется работа с тяжёлым весом. К примеру, в аэропортах, на заводах, в логистике или на строительных площадках.

Экзоскелеты Panasonic ATOUN уже были успешно протестированы на чемпионате мира по парапауэрлифтингу Азии и Океании 2018 года и на чемпионате Японии по парапауэрлифтингу 2017 года. На турнирах костюмы показали повышенную безопасность, точность при навешивании и снятии дисков с грифа, сокращение времени на подготовку снарядов, повышение производительности персонала и повышенную безопасность для спортсменов при выполнении попыток.

Panasonic — официальный спонсор Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Ранее сообщалось, что медали турнира будут изготовлены из переработанной электроники. Аппаратуру, из которой будут изготовлены медали, собирал японский сотовый оператор NTT DOCOMO.