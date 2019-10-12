50 оттенков жёлтого. Как и что фотографировать осенью

Осень — это не только конец лета, холод и хандра, но и замечательная пора для ярких уличных фотографий. Лайф подготовил десять советов, как создать снимки, которые будут заряжать позитивным настроением всю зиму.

Даже если на улице дождь, это не повод скорее залезть под одеяло на весь день. Только представьте — тысячи разноцветных листьев падают с деревьев, создавая живописные места. Осенью интересно фотографировать всё — начиная от природы, заканчивая крупными планами портретов. Поэтому скорее готовим смартфоны или фотоаппараты и не забываем следовать нашим несложным советам.

Контроль света

Правильно выбранное время съёмки — гарантия успешного фотосета. Здесь стоит учитывать, что осенью солнце не такое активное, как летом, поэтому дневного света уже меньше. Закаты и рассветы прекрасны в любое время года, но осенью в меньшей степени. Поэтому уличные фотопрогулки лучше устраивать утром или днём.

Подумайте над локацией

Любимые парки и прогулочные места могут выглядеть совершенно по-другому в осенний период, поэтому лучше заранее продумать и определиться с местом для фотосета. С другой стороны, осенью красиво повсюду, стоит только взять букет из жёлто-оранжевых листьев и подкинуть их вверх. Чем не замечательный кадр? И без привязки к конкретному месту.

Фото сверху, фото снизу

Ракурсы играют основную роль после освещения, поэтому не поленитесь проявить фантазию и поэкспериментировать. Так как листья падают на землю, то абсолютно выигрышными будут ракурсы снизу, а также все вариации съёмок сквозь листья.

Контровой свет

Съёмка в контровом свете, когда свет подчёркивает контуры объекта, может выигрышно смотреться не только при фотографировании людей, но и листьев. В этом случае будет эффект светящихся листьев. Смотрится эффектно и сочно.

Дождь? Отлично!

Осень — скорее, дождливое время года, чем солнечное. Но это не повод откладывать фотопрогулку! Капли дождя, сырость и приглушённые тона вокруг — отличный способ передать настроение в кадре. Или, наоборот, воспользоваться ситуацией и сделать кадр исходя из следующего совета.

Используйте предметы и детали

Если вдруг пошёл дождь, то зонт может послужить отличным атрибутом для фотосета в парке. Возьмите яркий красный, жёлтый, синий зонт или украсьте его теми же листьями с деревьев. Результат вас порадует, а дождь точно не испортит настроение. В лесу, например, в этот период много ягод и грибов, которые отлично смотрятся в макросъёмке или в качестве предметной съёмки.

Позируйте естественно

В любой портретной фотографии важна поза, и она должна смотреться естественно. Отвлекайте от замирания в кадре, разговаривайте с тем, кого фотографируете, это максимально его расслабит. Если возникли трудности, то помогут различные приложения по позированию. Там уже придуманы удачные позы, остаётся только повторить шаблон.

Накладывайте тёплые фильтры

Тот случай, когда пришло время тёплых оттенков. Используйте фильтры для своих фотоснимков с желтоватой палитрой. Поиграйте с балансом белого как во время съёмки, так и в процессе обработки кадра.

Не перебарщивайте с насыщенностью

Некоторые смартфоны создают фотографии в ярко кислотных цветах, поэтому за этим стоит следить и не переусердствовать в постобработке. Иначе атмосфера осени будет выглядеть несколько вульгарной и неестественной. Тем более яркие цвета в обработке фотографий уже давно не в моде.

Берегите себя и камеру от влаги

Осенью особенно важно уберечь себя и камеру или смартфон от дождя, сырости и влаги. Оденьтесь потеплее и старайтесь держать камеру в кофре или тёплом кармане. Это защитит устройство от влаги и сохранит заряд батареи. Несмотря на то что у многих фотокамер и смартфонов есть влагозащита, фотографировать под сильным дождём лучше под зонтом. К тому же капли могут попасть на объектив и испортить кадр.