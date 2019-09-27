Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале

В регионе могли начать тестирование оборудования для повышения надёжности Рунета. Судя по Telegram, на работу Сети оно ещё не повлияло.

Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете. Об этом свидетельствуют опросы в пабликах "Регион 74 | Челябинск" и "Типичный Челябинск".

На момент написания новости в сообществе "Регион 74 | Челябинск" проголосовало 388 человек. 71% (277 человек) проголосовали за вариант "Отлично", 5% — "Ужасно тупит", 3% — "Не работает совсем", 2% — "Могу только текст отправлять, файлы вообще не передаются", 8% — "Я сижу через VPN" и 11% — "Я не с Урала".

Похожими результаты были в опросе паблика "Типичный Челябинск", в котором проголосовало 546 человек. 73% (396 человек) ответили, что у них всё отлично работает, 3% нажали на "Ужасно тупит", 3% — "Не работает совсем", 1% — "Могу только текст отправлять, файлы вообще не передаются", 5% — "Я сижу через VPN" и 14% — "Я не с Урала".

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге установили оборудование для тестирования "устойчивого Рунета". Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что в конце сентября — начале октября начнётся тестирование оборудования.