Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале

Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете. Об этом свидетельствуют опросы в пабликах "Регион 74 | Челябинск" и "Типичный Челябинск".
На момент написания новости в сообществе "Регион 74 | Челябинск" проголосовало 388 человек. 71% (277 человек) проголосовали за вариант "Отлично", 5% — "Ужасно тупит", 3% — "Не работает совсем", 2% — "Могу только текст отправлять, файлы вообще не передаются", 8% — "Я сижу через VPN" и 11% — "Я не с Урала".
Похожими результаты были в опросе паблика "Типичный Челябинск", в котором проголосовало 546 человек. 73% (396 человек) ответили, что у них всё отлично работает, 3% нажали на "Ужасно тупит", 3% — "Не работает совсем", 1% — "Могу только текст отправлять, файлы вообще не передаются", 5% — "Я сижу через VPN" и 14% — "Я не с Урала".
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге установили оборудование для тестирования "устойчивого Рунета". Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что в конце сентября — начале октября начнётся тестирование оборудования.