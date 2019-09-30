Жизнь без Google. Huawei рассекретила планы по уничтожению Play Market

Поле анонса Mate 30 стало понятно, что Huawei не будет цепляться за сервисы Google, а начнёт развивать собственную экосистему. Но как именно? На прошедшей в Москве международной конференции мобильных разработчиков MBLT компания поделилась некоторыми подробностями.

Рассказывать о проекте в Москву приехал Джейме Гонсало, вице-президент направления мобильных сервисов Huawei. Первым делом спикер рассказал про неизбежное будущее, в котором смартфоны станут пультом управления от всего: бытовой техники, носимой электроники, автомобилей, компонентов "умных" домов и офисов (и не только). Опираясь именно на перспективы "Интернета вещей", Huawei и развивает новую экосистему.

Что это значит?

Смартфоны Huawei будут аккумулировать информацию со всех "умных" устройств и использовать её для улучшения пользовательского опыта. Проще говоря, Huawei намекает на то, что скоро лампочки в наших квартирах будут включаться ровно в ту минуту, когда мы возвращаемся домой с работы. А чайник будет заканчивать кипятить воду именно в тот момент, когда мы входим на кухню.

Huawei, к слову, в курсе, что она не первая, кто обещает такое будущее. Но совсем от этого не унывает. Поскольку считает, что у неё есть преимущество перед другими технологическими гигантами. О нём немного позже, а сейчас вернёмся в настоящее. Где ещё нет "умных" зубочисток и флагманских табуреток, но есть много разнообразных сервисов.

Философия Apple на китайский лад

Нынче можно найти приложение для потребления любого контента и заказа почти любых услуг. В каждой категории есть свой "номер 1", который справляется с поставленной задачей лучше аналогов. Но вместе главные в своих категориях утилиты могли бы приносить ещё больше пользы, если бы между ними была синергия. Huawei Mobile Services (HMS) нацелена как раз на то, чтобы сервисы друг с другом общались.

Преимущество подобного подхода Гонсало объяснил на примере абстрактного человека, которому нравится бокс. Вечером в пятницу он в сотый раз посмотрел "Рокки" в Netflix, а в субботу утром вышел на пробежку, включив музыку в Spotify. Между этими приложениями нет связи, и плеер не знает, что его пользователь смотрел "Рокки". Поэтому он не предлагает человеку побегать под Eye of The Tiger. А сторонний навигатор не предупредит пользователя, что он проезжает мимо места, где снимали ту самую картину.

Но сценарий абсолютно меняется, если фанат бокса пользуется смартфоном Huawei с его фирменными сервисами. Условный Huawei Video расскажет условным Huawei Music и Huawei Maps про "Рокки" — и пользователь получит больше полезного контента. Причём в подходящее время. Ведь Netflix (в отличие от HMS) не знает, когда его пользователь свободен, а когда занят. Netflix может прислать push-уведомление о новом сериале про боксёров в полдень в субботу, предположив, что сейчас у него выходной. А Huawei Video этого не сделает, поскольку узнал от Huawei Calendar, что именно в эту субботу и в этот час у пользователя запланированная деловая встреча.

А теперь экстраполируйте этот пример не только на приложения в смартфоне, а на всю бытовую технику в квартире. Представьте, что каждый гаджет обменивается информацией и с её помощью подстраивается под ваш ритм жизни. И здесь мы возвращаемся к упомянутому преимуществу Huawei. Гонсало справедливо отметил, что тот же Netflix, который доставляет видео, не делает телевизоры. А Spotify не делает наушники или колонки. Huawei же создаёт и сервисы, и устройства. И именно это позволит компании добиться идеальной оптимизации в работе как первого, так и второго.

Обратим внимание, что похожий путь ранее преодолела Apple. У неё своё "железо", свои ОС, достаточно своих сервисов, а теперь начал зарождаться и свой контент. С той лишь разницей, что у Apple сервисы и "железо" не общаются друг с другом. Но к этой особенности мы ещё вернёмся.

Звучит прикольно, но всё это, очевидно, дело будущего. А что сейчас?

Сейчас главная задача Huawei — сделать так, чтобы её экосистема прижилась на рынке. Главная трудность в том, что есть Google с Android, к которому все привыкли. Китайской компании нужно в короткий срок наполнить App Gallery, свой аналог Play Market, приложениями не хуже западных оригиналов. Нужен уникальный и качественный контент. За ним Huawei обратилась к разработчикам, которые сегодня едят из кормушек Google и Apple. Но Huawei, похоже, придумала, как переманить их к себе.

Две довольно популярные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики в Play Market, — это отсутствие установок без промотирования за деньги и отсутствие открытий после установки. Huawei утверждает, что научилась стрелять сразу по двум зайцам.

Работу китайского супероружия Джейме Гонсало снова описал на примере. Допустим, юзер дал понять HMS, что любит игры в жанре "гонки". Об этом, соответственно, узнаёт App Gallery и первым делом рекомендует скачать гонку Nitro Nation. Пользователь установил её вечером, но лёг спать, так и не запустив игру. Что не значит, что HMS позволяет человеку забыть Nitro Nation.

Следующим утром юзер увидит на заставке телефона гоночный автомобиль. В рекомендациях Huawei Video обязательно появится тематический клип. Например, видеодневник разработчиков Nitro Nation, в котором они рассказывают про особенности последнего апдейта. В браузере пользователю тоже как-нибудь ненавязчиво намекнут на гонки. И только после всех попыток Huawei позволит самой игре прислать push-уведомление. И всё это бесплатно для разработчика. Компания уже обкатала описанный способ в Китае, и он проявил себя очень хорошо.

А все ли приложения из App Gallery будут общаться друг с другом?

Тут не очень понятно. С одной стороны, Huawei уже предлагает набор из 14 программных интерфейсов, которые называются HMS Core. Они являются частью экосистемы HMS и кусками встраиваются в сторонние приложения. По идее, эти самые куски HMS должны обеспечивать сторонним приложениям коммуникацию в рамках экосистемы. С другой стороны, в коротком диалоге с Лайфом российское подразделение сказало, что сторонние утилиты не будут получать доступ к другим приложениям.

К слову, в число 14 интерфейсов входят картографические данные (Map Kit), платёжная система (Wallet Kit), система встроенных покупок (In-App Purchase), инструменты для аналитики (Analytics Kit), центр игр (Game Service), система уведомлений (Push Kit) и не только.

На данный момент элементы HMS Core используются примерно в 45 000 приложений. Всего же, по словам Гонсало, к HMS присоединилось уже более одного миллиона сторонних разработчиков.

Звучит подозрительно хорошо. Есть подводные камни?

О минусах и плюсах пока говорить рано — система не запустилась и не тестировалась. Однако пара вопросов к проекту Huawei есть.

Если окажется, что общаться будут только приложения Huawei, а сервисы с HMS Core окажутся вне экосистемы, "умная" китайская платформа не заведётся. В той же России хватает аналогов сервисов Google, которые пользуются большой популярностью у русскоязычной аудитории. И эти альтернативы уже в библиотеке App Gallery. Пользователи наверняка будут устанавливать привычные "2ГИС" и Boom вместо малознакомых Huawei Maps и Huawei Music. Таким образом, хвалёная синергия HMS, скорее всего, пройдёт мимо юзеров. Во всяком случае, до тех пор, пока Huawei не отвоюет аудиторию у локальных нишевых лидеров.

С другой стороны, изоляцию сторонних приложений понять можно. Так безопаснее. В таком случае компрометация одного приложения не приведёт к компрометации остальных. Собственно, именно поэтому Apple практикует модель закрытой песочницы. Приложения на iOS ни при каких условиях не контактируют друг с другом.