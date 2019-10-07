Чистый секс. Почему красный Galaxy Note 10 — самый красивый смартфон года

Лайф протестировал красный Galaxy Note 10 и теперь рассказывает, почему именно за этим флагманом нужно охотиться во время предновогодних распродаж.

В этом году линейка Galaxy Note впервые расщепилась на большую и маленькую версии. И этот нюанс, как нам кажется, не получил должного внимания. И вот почему. Традиционно главной фишкой серии Note был огромный экран и улучшенные характеристики. Но вместе с ними пользователи получали необъятные габариты, которые нравятся далеко не всем. Но в этом году парадигма изменилась: обычный Note 10 получил размеры, сопоставимые с S10, но при этом остался при большом экране.

Дизайн

Первое, что ощущаешь, когда берёшь в руки Note 10, — это комфорт. Габариты смартфона: 151 x 71,8 x 7,9 мм. Вес — 168 г. Это значит, что новинка Samsung — один из самых компактных и лёгких флагманов 2019 года. Samsung втиснула характеристики топового смартфона в габариты, которые у большинства других вендоров отводятся под стандартные версии флагманов. Это подкупает. Потому что иногда всё же хочется, чтобы лучший смартфон не был громоздким. И Note 10 этому требованию отвечает сполна. В этом поле компания Samsung борется только сама с собой: в плане компактности из флагманов этого года поспорить с Note 10 может разве что Galaxy S10. Последний на йоту меньше и легче новинки, но при этом у него и относительно куцый экран.

А также он менее привлекателен с тыла. В S10 внимание оттягивают камеры, которые вместе со вспышками нагромождены в широкую горизонтальную линию. В Note 10 все объективы оформлены вертикально и лаконично. Вспышка хоть и вынесена за пределы окантовки камер, но взгляд за неё не цепляется.

Многие обзорщики жалуются на скользкий корпус. Это правда. Стекло Gorilla Glass 6 на самом деле не даёт супержёсткой фиксации в руке. Однако самым скользким смартфоном Galaxy Note 10 мы бы не назвали. И потом в очередной раз напомним, что смартфон довольно компактный. Он чувствуется в руке не так неуклюже, как, например, Note 10+.

Другим большим преимуществом экстерьера Note 10 является эксклюзивный цвет модели Aura Red. Он отличается от Cardinal Red в S10. У Note 10 оттенок красного темнее и гуще, ближе к бордовому. Тогда как у S10 он ярко алый. Под солнцем и лампами S10 светится чуть ли не неоновыми оттенками. Новинка же со светом работает более элегантно. На наш взгляд, красный Note 10 — самый красивый android-смартфон 2019 года.

Экран и звук

Железо Note 10 вполне вписывается под определение флагманского. Однако к некоторым компромиссам компании Samsung всё же пришлось прибегнуть, чтобы выделить старшую версию. И первый такой нюанс — разрешение экрана 1080х2280 пикселей. Это немало при диагонали в 6,3 дюйма, но умолчать о том, что в том же S10 используется матрица с разрешением 1440х3040 точек, мы не можем.

Считаем эту разницу некритичной. И сильно сомневаемся в искренности тех, кто настаивает на обратном. Несмотря на разрешение, Note 10 выдаёт безукоризненную картинку. Плотную, яркую и насыщенную.

Радует и заполняемость экрана. Боковые рамки практически исчезли. От "подбородка" и "чёлки" тоже остались предельно узкие полоски. Отверстие фронталки также уменьшилось. Как следствие, дисплей занимает 90,9% лицевой панели, а не 88,3%, как в S10. Ещё чуть-чуть, и из обзоров Galaxy Note исчезнет словосочетание "почти безрамочный".

Пара слов о скруглённых краях. Благодаря им смартфон выглядит футуристично. Но неровный экран, увы, не очень практичен. Во-первых, случайные срабатывания. Они редки, но бывают. Во-вторых, искажения. Во всех случаях, кроме одного, их легко игнорировать. Исключением является фотография. Неровный экран немного усложняет построение кадра с диагональными линиями. Если одна из них уходит в угол, то на её точное прицеливание уходит чуть больше времени, чем обычно. В-третьих, скруглённые экраны полностью уязвимы при падениях.

Звук тоже на высоте. Странное дело, но не все находят второй динамик. Он расположен под верхней частью экрана. Для циркуляции воздуха используется практически невидимая прорезь толщиной в волос у верхней кромки лицевой панели. Звук громкий и чистый. Пожалуй, лучший на рынке.

Сканер отпечатков ультразвуковой. Работает не быстрее всех на рынке, но исправно.

Фото и видео

К слову о фото. Сильно распаляться о качестве съёмки не будем, поскольку в Note 10 и Note 10+, про который мы уже писали, стоят почти идентичные наборы оптики. Исключением является ToF-датчик. В младшей версии его нет. И смартфон от этого нисколько не страдает. Как ни странно, в Note 10 предусмотрены все AR-режимы, что и в Note 10+. Тут же отметим, что, несмотря на одинаковое разрешение сенсоров, камеры Note 10 и Galaxy S10 немного отличаются. В новинке используется объектив телефото с более широкой диафрагмой: f/2.2 против f/2.4. В идеале это значит, что зум Note 10 лучше справляется при слабом освещении и имеет меньшую глубину резкости.

Сразу отметим, что нам не очень повезло с погодой. Последние несколько недель в Москве исключительно пасмурно. Как следствие, почти все снимки делались в условиях недостаточной освещённости.

При дневном свете основная камера справляется отлично — на уровне лучших моделей Apple, Huawei и Google. Впрочем, порой HDR отрабатывает чуть ли не агрессивнее, чем в P30 Pro. Также снимкам иногда не хватает резкости.

Телевик даёт 2-кратное оптическое увеличение и 10-кратное цифровое. С этой задачей объектив справляется хорошо. Напомним, что приближение позволяет не только лучше разглядеть предмет вдалеке, но и добавить в кадр "воздуха". Последнее даёт сделать, скажем так, художественное фото, которое в иной ситуации было бы невозможно. Этой опцией часто приходится пользоваться даже вечером и ночью. То есть большая светосила — точно не лишняя.

Дабы не остаться непонятыми. Да, мы знаем, что в автоматическом режиме новинка не использует телевик для 2-кратного увеличения при слабом освещении. Смартфон кропает изображение с основного датчика. Кому-то может показаться, что апертура f/2.2 при таком раскладе — маркетинговая уловка. Но! Именно в ночном режиме при 2-кратном зуме смартфон использует только телевик. В нём улучшенная светосила себя оправдывает.

К слову о ночном режиме. Он в целом неплох. Лучше, чем у многих, но не так хорош, как у королей этого режима — P30 Pro, Pixel 3 и, похоже, iPhone 11. Главная претензия — требуется уверенная фиксация смартфона, пока камера собирает свет. Иначе контуры объектов смазываются. Впрочем, для соцсетей снимки, сделанные в ночном режиме, очень даже годятся.

Ширики у флагманов Samsung если не самые лучшие, то точно одни из. У них очень большие углы обзора, хороший динамический диапазон и адекватная детализация. Оптические искажения есть. Но и другие аппараты без них не обходятся.

Видео — сильнейшая сторона Note 10. Во-первых, здесь полно режимов: Live Focus позволяет записывать видео с размытым фоном; в slow-mo снимает 1080р с 240 FPS; в super slow-mo вообще разгоняется до 960 FPS, но уже в 720p. Во-вторых, в Note 10 традиционно лучшая стабилизация среди android-смартфонов. В общем, для домашней видеотеки среди android-девайсов камеру лучше пока не найти. Посмотрим, что на этот счёт предлагает Mate 30 Pro.

Больше фото и видео с Galaxy Note 10 можно посмотреть здесь.

Автономность и производительность

Вернёмся к компромиссам. Конкретно к процессору в Note 10 претензий нет: 8-ядерный Exynos 9825 со всеми задачами справляется на ура. Интерфейс очень отзывчивый. По скорости уступает разве что гиперзвуковым флагманам OnePlus.

А вот о памяти порассуждаем. Note 10 продаётся только в одной комплектации — 8/256 ГБ. Если к оперативке вопросов нет — этого более, чем достаточно, — то с ПЗУ всё не так однозначно. С одной стороны, 256 ГБ — это ни дать ни взять большой запас. С другой стороны, все обзорщики сетуют, что нет слота для карты памяти. Посетуем и мы.

Многие жалуются и на автономность. Дескать, аккумулятора на 3500 мАч не хватает на сутки. Всё так. Но мы не видим в этом трагедии, ведь в коробке со смартфоном лежит быстрая зарядка на 25 Ватт, которая за полчаса заряжает устройство минимум на 50%. На полную "заправку" уходит меньше полутора часов.

В общем, если быть внимательным и почаще обращать внимание на индикатор зарядки, то с автономностью Note 10 вполне себе можно жить.

Вывод

А итог простой: Note 10 — первый за долгое время по-настоящему топовый android-смартфон для всех. Повторимся. В серии Note всегда были ультимативные устройства с лучшими камерами, железом и экраном. При этом они всегда оставались недоступными для тех, кто презирал "лопаты". И, поверьте, презрение фаблетов — это не прихоть. Чудовищем тяжелее 200 граммов и длиной под 17 см вроде Galaxy A80, который вываливается из рук, действительно неудобно пользоваться. С выходом Note 10 эта проблема решилась.

Ну и потом не забывайте, что красный Note 10 воистину сексуален. Универсальный подарок для близкого человека лучше придётся поискать. Ну, если забыть про существование айфона, конечно.

Всё это достойно, чтобы дождаться предновогодних распродаж и поохотиться за Note 10 по цене ниже 76 990 рублей. Скидки будут, не сомневайтесь. Флагманы Samsung имеют свойство быстро дешеветь. Особенно у ретейлеров-партнёров. Пока же Note 10 дороговат. И дело не в том, что аппарат не оправдывает своих денег, а в том, что в России отдать такие деньги за Android трудно психологически. А нам искренне хочется, чтобы этот хороший девайс попал в руки как можно большего числа пользователей.