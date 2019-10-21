Мошеннические схемы. Топ-5 преступных ловушек с банковскими картами

Случаи кражи средств с карт, через мобильный банк и интернет-сервисы встречаются всё чаще. Лайф выяснил, какие из схем преступников самые популярные и как не попасться на уловки мошенников.

"Развод" по объявлениям

Тысячи людей продают товары на сайтах объявлений. Мошенники звонят им под видом покупателей из других городов. Предлагают перевести деньги за приобретение на карту и просят продавца сообщить данные для перевода. У тех, кто редко сталкивается с безналом или просто растерялся, мошенники спрашивают не только номер, но и дату, и CVC- или CVV-код карты. Как только информацию получают, ни о каком переводе средств речи не идёт. Наоборот, владельцу карты приходят уведомления о трате средств с его счёта.

Что делать? Не сообщайте свои личные данные и данные карты незнакомым людям. Для перевода средств достаточно назвать только номер карты либо номер телефона, если счёт к нему привязан. Если вы всё-таки сообщили лишнюю информацию мошенникам, срочно звоните в свой банк и блокируйте карту — так деньги с неё в отделении банка сможете снять только вы.

Звонок от неизвестного

Вам звонит номер, который очень похож на номер банка: 8-800-... или +7-900… Человек на том конце провода представляется сотрудником службы безопасности банка и просит продиктовать полные данные карты, пароль от интернет-банка или личного кабинета, чтобы сохранить ваши деньги и перезагрузить систему. После этого деньги с карты пропадают за считаные минуты.

Что делать? Даже если мошенник называет ваши паспортные данные, это не значит, что он сотрудник банка. Внесите номер телефона вашего банка в адресную книгу, чтобы не путаться. Мошенники легко заменяют одну цифру в номере, которую можно не заметить в спешке. И не сообщайте никому данные своей карты, личного кабинета и ключевые слова.

В пресс-службе Сбербанка советуют сразу заканчивать разговор, если сотрудник пытается узнать какие-то ваши данные. У настоящих работников банка они уже есть, спрашивать их у вас они не станут.

Заём до зарплаты

С неизвестного номера вам приходит сообщение: "Привет, это Саша, займи пару тысяч до зарплаты". Пожалуй, у большинства людей есть знакомый с таким именем, поэтому многие попадаются в лапы мошенников и переводят деньги по номеру, с которого пришла эсэмэска. Некоторые люди представляются именами ваших друзей в соцсетях, чтобы у вас точно сомнений не возникло. А номер? Просто новая симка. Деньги отправляются неизвестному человеку.

Что делать? Позвоните своему знакомому по его старому номеру и уточните, он ли просит у вас деньги. Напишите во "ВКонтакте". Подстрахуйте себя от потери средств. Если всё-таки перевели, сразу звоните в банк и блокируйте карту.

Вы счастливчик!

Именно такие СМС приходят от мошенников: "Вы выиграли в лотерею, пройдите по ссылке". Это крючок, на который легко попасться. Если вы самостоятельно не регистрировались ни в каком розыгрыше, то подобные рассылки должны вас насторожить.

Если вы кликните по ссылке, вас перебросит на фишинговый сайт, где нужно будет "пройти регистрацию", чтобы получить "приз": указать полные данные своей карты, пароль от личного кабинета, паспортные данные. Некоторые мошенники могут ещё и 100 рублей попросить перевести — "купить" лотерейный билет таким образом. Деньги отправлены, данные тоже. С вашей карты начинают исчезать средства.

Что делать? Не верьте в случайности: если банк проводит какую-то акцию — информация о ней есть на официальном сайте. Можете проверить там либо позвонить в банк и уточнить. Обращайте внимание на адрес сайта: если он не совпадает с официальной платформой банка — вероятно, это обман. И никогда не оставляйте свои данные на подозрительных ресурсах.

Пожертвования в соцсетях

Заболела собака, страшный диагноз, пожар, авария — какие только страшные причины ни придумывают мошенники, чтобы получить деньги сердобольных граждан. Они взламывают странички ваших друзей и рассылают всем сообщения с просьбой помочь деньгами, а иногда создают новые с фейковыми диагнозами и фотографиями.

Что делать? Позвоните друзьям, которые обратились к вам за помощью. Если у них действительно что-то случилось, возможно, ваши слова станут для них поддержкой и вы узнаете, как именно им можно помочь. А если сообщения вам присылали мошенники, вы сохраните свои деньги и ещё с друзьями пообщаетесь.