Мошеннические схемы. Топ-5 преступных ловушек с банковскими картами

"Развод" по объявлениям
Тысячи людей продают товары на сайтах объявлений. Мошенники звонят им под видом покупателей из других городов. Предлагают перевести деньги за приобретение на карту и просят продавца сообщить данные для перевода. У тех, кто редко сталкивается с безналом или просто растерялся, мошенники спрашивают не только номер, но и дату, и CVC- или CVV-код карты. Как только информацию получают, ни о каком переводе средств речи не идёт. Наоборот, владельцу карты приходят уведомления о трате средств с его счёта.
Что делать? Не сообщайте свои личные данные и данные карты незнакомым людям. Для перевода средств достаточно назвать только номер карты либо номер телефона, если счёт к нему привязан. Если вы всё-таки сообщили лишнюю информацию мошенникам, срочно звоните в свой банк и блокируйте карту — так деньги с неё в отделении банка сможете снять только вы.
Звонок от неизвестного
Вам звонит номер, который очень похож на номер банка: 8-800-... или +7-900… Человек на том конце провода представляется сотрудником службы безопасности банка и просит продиктовать полные данные карты, пароль от интернет-банка или личного кабинета, чтобы сохранить ваши деньги и перезагрузить систему. После этого деньги с карты пропадают за считаные минуты.
Что делать? Даже если мошенник называет ваши паспортные данные, это не значит, что он сотрудник банка. Внесите номер телефона вашего банка в адресную книгу, чтобы не путаться. Мошенники легко заменяют одну цифру в номере, которую можно не заметить в спешке. И не сообщайте никому данные своей карты, личного кабинета и ключевые слова.
В пресс-службе Сбербанка советуют сразу заканчивать разговор, если сотрудник пытается узнать какие-то ваши данные. У настоящих работников банка они уже есть, спрашивать их у вас они не станут.
Заём до зарплаты
С неизвестного номера вам приходит сообщение: "Привет, это Саша, займи пару тысяч до зарплаты". Пожалуй, у большинства людей есть знакомый с таким именем, поэтому многие попадаются в лапы мошенников и переводят деньги по номеру, с которого пришла эсэмэска. Некоторые люди представляются именами ваших друзей в соцсетях, чтобы у вас точно сомнений не возникло. А номер? Просто новая симка. Деньги отправляются неизвестному человеку.
Что делать? Позвоните своему знакомому по его старому номеру и уточните, он ли просит у вас деньги. Напишите во "ВКонтакте". Подстрахуйте себя от потери средств. Если всё-таки перевели, сразу звоните в банк и блокируйте карту.
Вы счастливчик!
Именно такие СМС приходят от мошенников: "Вы выиграли в лотерею, пройдите по ссылке". Это крючок, на который легко попасться. Если вы самостоятельно не регистрировались ни в каком розыгрыше, то подобные рассылки должны вас насторожить.
Если вы кликните по ссылке, вас перебросит на фишинговый сайт, где нужно будет "пройти регистрацию", чтобы получить "приз": указать полные данные своей карты, пароль от личного кабинета, паспортные данные. Некоторые мошенники могут ещё и 100 рублей попросить перевести — "купить" лотерейный билет таким образом. Деньги отправлены, данные тоже. С вашей карты начинают исчезать средства.
Что делать? Не верьте в случайности: если банк проводит какую-то акцию — информация о ней есть на официальном сайте. Можете проверить там либо позвонить в банк и уточнить. Обращайте внимание на адрес сайта: если он не совпадает с официальной платформой банка — вероятно, это обман. И никогда не оставляйте свои данные на подозрительных ресурсах.
Пожертвования в соцсетях
Заболела собака, страшный диагноз, пожар, авария — какие только страшные причины ни придумывают мошенники, чтобы получить деньги сердобольных граждан. Они взламывают странички ваших друзей и рассылают всем сообщения с просьбой помочь деньгами, а иногда создают новые с фейковыми диагнозами и фотографиями.
Что делать? Позвоните друзьям, которые обратились к вам за помощью. Если у них действительно что-то случилось, возможно, ваши слова станут для них поддержкой и вы узнаете, как именно им можно помочь. А если сообщения вам присылали мошенники, вы сохраните свои деньги и ещё с друзьями пообщаетесь.