Порка для Google. Huawei Mate 30 Pro и App Gallery могут похоронить Android

Главный вопрос, который мучает людей после анонса Huawei Mate 30 Pro, — как обстоят дела с приложениями. Лайф в числе первых получил новинку и готов удовлетворить любопытство интересующихся.

Небольшой дисклеймер. В нашем распоряжении оказалась предрелизная версия смартфона. Как следствие, часть сервисов работает не идеально. Однако и того, что уже заводится, достаточно, чтобы составить общие впечатления и предположить, как экосистема Huawei будет развиваться в дальнейшем.

App Gallery — норм?

Безусловно. Работа этой части Mate 30 Pro едва ли удивит кого-то из владельцев смартфонов Honor и Huawei, поскольку они сами наверняка заглядывали в App Gallery. Для остальных рассказываем.

В самом верху — поисковая строка. Пока работает не лучшим образом. Например, несмотря на то, что клиент "ВКонтатке" в каталоге есть, по соответствующему запросу искомый объект не обнаруживается. Скорее всего, баг локализации, который к релизу будет решён.

Следом слайдер с баннерами приложений и выгодных предложений от партнёров Huawei. Сегодня там музыкальный сервис BOOM, почтовый клиент Mail.ru и не только. Под ним — небольшой рубрикатор с "Играми", "Подарками", "Коллекциями" и "Промоакциями".

После клика на первую иконку App Gallery проваливается в новое меню с жанрами игр. Их много. Что-нибудь найдётся на любой вкус. В "Подарках" — скидочные купоны для всевозможных платных сервисов. Например, –50% на покупку первого фильма в онлайн-кинотеатре Ivi. В общем, раздел полезнее, чем кажется. "Коллекции" отведены под редакционные подборки. Сегодня там "Игры месяца", "Приложения месяца", "Музыка и видео", "Здоровье и фитнес" и "Приложения Хуавэй". Уже сейчас каждая подборка предлагает актуальные решения. В "Промоакциях" — всё то же, что и в "Подарках", только красиво оформленное.

После этих блоков располагается десять топов приложений, составленных алгоритмами App Gallery. В их числе "Любимые приложения", "Любимые игры", "Приложения с лучшим рейтингом" и не только. Этот долгий список разбивается несколькими вставками из "Коллекций".

В самом низу стартового экрана App Gallery — горизонтальные вкладки. По умолчанию открывается "Избранное". Собственно, всё перечисленное выше располагается именно на ней.

Правее — вкладка "Категории". В ней длинный рубрикатор, который сортирует все приложения по 18 категориям. Все видны на скриншотах. Любопытный факт. В списке "Стиль жизни" первую строчку занимает приложение с недвусмысленным названием Vibrator. Шутка ли это Huawei или же пользователи App Gallery действительно вывели утилиту на первую строчку — непонятно.

В центре — "Лучшее". Здесь два блока, один из которых отведён под приложения с лучшими оценками, а другой — под такие же игры.

Ещё правее — "Управление". Очень важная вкладка. Здесь сосредоточены все опции для управления софтом на смартфоне. Первая строка этого меню — "Диспетчер установки" — открывает список всех установленных на смартфон приложений. Экран "Установочные пакеты" отображает все файлы APK, хранящиеся на устройстве. Вкладка QuickApp должна предлагать приложения и игры, которые запускаются без загрузки и установки. За пределами КНР, увы, пока не работает. "Очистка памяти" — это набор утилит для избавления смартфона от мусора: кэша, неиспользуемых файлов, неактуальных приложений.

Наконец, последняя вкладка называется "Я". Здесь все настройки профиля App Gallery.

Что есть, а чего нет?

Есть практически все утилиты от крупнейших российских производителей мобильного софта Mail.Ru и "Яндекс". Клиенты популярных онлайн-кинотеатров вроде Ivi и Okko присутствуют тоже. Китайские TikTok и AliExpress? Пользуйтесь на здоровье. Разумеется, наличествует и приложение издания Life.ru. К слову о нём. Оптимизированный клиент нашего издания будет предустановлен на все смартфоны Huawei, продающиеся в России.

Нет практически всех западных сервисов. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter прошли мимо App Gallery. Во всяком случае, официальные их клиенты. Связано это, в первую очередь, с бойкотом Huawei в Америке.

Telegram, к слову, тоже в App Gallery нет. Но мы подозреваем, что вопрос решится в ближайшее время. Ну, если Павел Дуров не встанет в позу.

Приложения из сторонних источников устанавливются?

Да. Мы без проблем установили большую часть недостающих приложений, скачивая файлы APK. Главное неудобство оного способа — отсутствие надёжного каталога установочных пакетов.

Качать их с непроверенных сайтов опасно. А альтернативы Play Market вроде Aptoide работают нестабильно. У нас, например, Mate 30 Pro отказывался скачивать приложения из португальского убийцы Play Market до тех пор, пока мы не включили VPN. Но тут же обнажилась другая проблема — низкая скорость.

Спас сайт APKMirror, который пользуется популярностью у разработчиков. Но он крайне неудобен, поскольку располагает только веб-интерфейсом. Да и потом встаёт вопрос обновления софта. Делать это вручную — сомнительное удовольствие.

Как бы там ни было, за пару часов нам удалось наковырять пакет приложений, необходимый для полноценного использования Android-смартфона.

А что с сервисами Google?

Было всё прекрасно до 2 октября. Ибо работал китайский сайт LZ Play, позволяющий установить все сервисы Google в пару кликов. В среду же эта лазейка закрылась.

Выяснилось, что утилита LZ Play использовала уникальное свойство смартфонов Huawei, позволяющее делать любое Android-приложение системным. Системные приложения обладают неограниченными правами доступа. С одной стороны, это хорошо — можно устанавливать сервисы Google без прошивки. С другой — крайне опасно. LZ Play имел доступ к любой информации смартфона. Когда особенность утилиты начала обсуждаться СМИ, Google отрезала Mate 30 Pro от проверки безопасности SafetyNet. Она нужна в том числе для бесконтактных платежей через G-Pay. Следом выключился и сервер LZ Play. Таким образом, на сегодня не существует способа установки чужеродных сервисов на Mate 30 Pro.

YouTube, Google Drive, Google Maps и другие приложения Google можно установить на смартфон Huawei через файлы APK, но это полумера. Поскольку перед запуском многие утилиты проверяют наличие у смартфона сертификата Google. Если его нет, приложение уведомляет об этом пользователя, а потом закрывается.

Мы установили YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Gmail, Gboard и Google Translate на тестовый Mate 30 Pro. Полноценно работают только клавиатура и переводчик.

Итог

Именно сейчас положение флагмана Huawei удручающее. В App Gallery пока мало контента. Установка приложений извне опасна и неудобна. А доступ к Google-сервисам закрыт.

Но будущее не безнадёжно. Очередной раз напомним, что полноценный релиз экосистемы Huawei, о котором мы писали ранее, ещё впереди. И App Gallery в будущем точно похорошеет. Не сомневаемся и в том, что довольно быстро появятся удобные костыли для установки приложений из сторонних источников.

В конце концов, даже вопрос с сервисами Google ещё не закрыт. Вскоре после анонса Mate 30 Pro компания Huawei пообещала разблокировать загрузчик флагмана. Программистам это позволит создавать кастомные Android-прошивки с предустановленными сервисами Google. Простым пользователям, в свою очередь, откроется лёгкий способ установки этих самых прошивок. Так что не стоит хоронить флагман Huawei, несмотря на имеющиеся сегодня проблемы.