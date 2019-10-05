Предали Джобса и всё испортили? Как Apple нарушает заветы создателя

5 октября 2011 года ушёл из жизни Стив Джобс. Он был основоположником и идейным вдохновителем корпорации Apple. После его смерти некоторые из его принципов компания нарушила.

Размеры Джобс считал, что смартфоном должно быть удобно управлять одной рукой Фото © AP Photo

В 2007 году диагональ iPhone была 3,5 дюйма. Спустя семь лет компания представила iPhone 6 с диагональю 4,7 дюйма, iPhone 6+ — 5,5 дюйма. Вышедшим в 2019 году iPhone 11 Pro Max невозможно управлять одной рукой — он 6,5 дюйма в диагонали.

Секреты компании Каждая презентация смартфона от Apple при Джобсе шокировала, потому что разработки держались в тайне Фото © AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Сотрудники компании знали все секреты о создаваемых гаджетах в Apple, но за пределами офиса им было запрещено распространять эту информацию. Джобс считал, что сохранение тайны делает Apple отличной от всех остальных компаний на рынке.

Теперь обо всех ключевых изменениях известно почти за год до презентации.

Абсолютное удобство использования Джобс считал, что его устройства должны быть совершенны

Создатель Apple был жутко педантичным, он требовал от сотрудников повышенного внимания к мелочам. К примеру, штекер наушников должен был входить в разъём iPod со звучным щелчком. И ни одна деталь не должна была быть "просто так" — Джобс считал, что функциональность и удобство использования должны быть во всём.

Но современные модели MacBook неудобны — в них нет разъёмов USB 3.0, а у новых iPhone нет USB-C, поэтому заряжать все устройства Apple одним кабелем невозможно.

Реклама Apple — компания, которая сама себя продаёт Фото © AP Photo / Francois Mori

При Джобсе в продвижение компания практически не вкладывалась. Рекламными кампаниями были только презентации новых устройств.

Сегодня Apple активно рекламирует свои гаджеты: баннеры, почтовая рассылка, обмен старого устройства на новое с доплатой.