В России появился жестокий убийца Xiaomi. Что нужно знать о смартфонах Vsmart

Фото © VSMART

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В России запустился новый бренд смартфонов — Vsmart. Лайф рассказывает всё, что нужно знать об этой марке. В том числе и о том, почему амбиции Vsmart стать конкурентом Xiaomi не кажутся нам полной чушью.

Так и быть, рассказывайте

Vsmart — это марка смартфонов, которая принадлежит вьетнамской корпорации Vingroup. Vingroup — это крупнейшая структура у себя на родине и довольно заметный игрок на международной арене. По данным Forbes, в 2018 году Vingroup оценивалась в $17 млрд, что позволяло ей входить в топ-200 компаний Азии. Впечатляет, учитывая, что в этом же списке организации из Японии, Тайваня, Китая, Южной Кореи и Индии.

<p>Фото © VSMART</p>

Основал компанию Фам Нят Выонг, первый долларовый миллиардер Вьетнама. Что любопытно, высшее образование Выонг получил в Московском геологоразведочном институте. Путь к миллиарду бизнесмен начал сразу после его окончания, в конце 90-х. Первое дело основатель Vingroup открыл на… Украине. Сначала это был ресторан, а после — производство лапши быстрого приготовления Mivina. "Украинцы были очень бедными и очень голодными", — вспоминает Фам Нят в интервью Forbes. Именно на наших голодающих соседях вьетнамец и разбогател. В 2010 году он продал компанию — производитель лапши "Техноком" корпорации Nestle за $150 млн. Большую часть этих денег Выонг инвестировал в родной Вьетнам, в девелопмент.

Сегодня Vingroup — это корпорация, которая по-прежнему занимается недвижимостью, а также многими другими сферами. Особенно сильно деятельность организации заметна во Вьетнаме. Популярнейшие супермаркеты, торговые центры, парки развлечений, больницы, образовательные учреждения, сельхозоборудование, спортивные комплексы, салоны красоты, интернет-провайдеры, продукты питания, автомобили и многое другое в этой стране имеет приставку Vin в названии.

А со смартфонами-то что?

Vin-электроники во Вьетнаме тоже полно. Причём речь не столько и не только о бытовой технике. С 2018 года компания занимается и Vin-смартфонами. Причём занимается довольно серьёзно: компания имеет всё, чтобы обеспечить полный цикл производства. Есть свой отдел R&D и фабрика. Судя по всему, неплохая, поскольку Samsung доверяет Vingroup сборку собственных смартфонов начального уровня.

<p>Фото © VSMART</p>

Не можем умолчать о том, что в ДНК Vsmart есть немного BQ. Перед запуском первых смартфонов Vingroup выкупила у держателя BQ, испанской компании Mundo Reader, 51% акций. Она и помогла вьетнамцам возвести фабрику по сборке смартфонов, способную штамповать 5 млн устройств в год. Учитывая, что приоритетный рынок Vsmart — Вьетнам, в котором за 2018 год продалось более 15 млн гаджетов, неплохо. Дальше — больше. Vingroup строит второй завод в Ханое. К 2020 году компания хочет выйти на 125 млн единиц в год.

Ну а пока Vingroup представила в России 4 модели смартфонов второго поколения: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy2+ и Vsmart Live.

Vsmart Bee

Vsmart Bee — это базовое устройство. Самое доступное и простое. Работает на Android 8.1 Go, адаптированной под маломощные устройства операционки Google. Оперативки — 1 ГБ. Встроенной памяти — 16 ГБ. Есть поддержка microSD до 64 ГБ. Процессор — четырёхъядерный MediaTek 6739. Экран — 5,45-дюймовая IPS-матрица с разрешением 720 на 1440 точек. Аккумулятор — 2500 мАч. Основная камера одна — на 8 Мп. Фронталка — на 5 Мп. Есть поддержка двух sim. Цвета — любимый россиянами чёрный и синий.

<p>Фото © VSMART</p>

Ещё раз, это базовое устройство. Для цены в 4990 руб. оно обладает весьма неплохими характеристиками. Главным конкурентом Vsmart Bee на российском рынке является, конечно же, Redmi Go. Он стоит на 500 руб. дороже и имеет при этом меньший экран с меньшим разрешением, но больший аккумулятор и процессор Snapdragon.

Vsmart Star

Вьетнамский супербюджетник. Уже с процессором Qualcomm. Новеньким, но весьма скромным Snapdragon 215. Оперативки — 2 ГБ. Встроенной — снова 16 ГБ. Вся эта радость обслуживается уже полноценной Android 9.0. Дисплей — 5,7-дюймовая IPS-матрица с разрешением 720 на 1520 пикселей. Кстати, соотношение сторон — 19:9. Экран высокий. Основных камер теперь две: на 8 и 2 МП. Дополнительный модуль, судя по всему, ToF-датчик для боке. Фронталка — 5 Мп. Аккумулятор — 3050 мАч. Несмотря на наличие Micro USB, есть поддержка быстрой зарядки на 10 Ватт стандарта Quick Charge 1.0. Цвета уже поинтереснее: к чёрному и синему прибавился красный.

<p>Фото © VSMART</p>

Цена — 6990 руб. Таким образом, Vsmart Star посягает на аудиторию Redmi 7A, который стоит на 1 тыс. рублей дешевле. В ней снова стоят более мощные процессор и аккумулятор, но меньший экран и одинарная основная камера.

Vsmart Joy 2+

Полноценный лоукостер от мира смартфонов. Платформа — 8-ядерный Snapdragon 450. Оперативки — 2/3 ГБ. Встроенной памяти — 32 ГБ. Дисплей — 6,2-дюймовая IPS-матрица с разрешением HD+. Основных камер снова две, но они уже посолиднее — на 13 и 5 МП. Фронталка — 8 МП. Joy 2+ обладает не только опцией боке, но и ночным режимом. Аккумулятор сильно больше, чем у младших моделей, — на 4500 мАч. Быстрая зарядка уже стандарта Quick Charge 3.0. Соответственно, разъём USB-C. Цвета — розовый, синий и очень синий.

<p>Фото © LIFE</p>

Цена — от 9990 руб. до 11 990 руб. Спарринг-партнёр Joy 2+ со стороны Xiaomi — Redmi 7. На бумаге у последнего лучше только процессор. По цене оба аппарата идентичны.

Vsmart Live

Наконец, старшая модель. Крайне привлекательный аппарат. Процессор — 8-ядерный Snapdragon 675. Оперативки — 4/6 ГБ. Встроенной — 64 ГБ. Аккумулятор — 4000 мАч. Есть поддержка Quick Charge 3.0. Дисплей — 6,2-дюймовая матрица AMOLED с разрешением 1080 на 2232 точек. Основных камер три: 48 + 5 + 8 Мп. Есть ширик и телевик для 2-кратного зума. Фронталка — на 20 Мп. Сканер отпечатков пальцев — подэкранный. Цвета — чёрный, синий и белый.

Цена — от 14 990 до 16 990 руб. В противоположном углу ринга — уже как минимум Redmi Note 7 Pro, который проигрывает за счёт менее опциональной камеры.

Важно, что все смартфоны Vsmart работают на чистом Android без каких-либо оболочек. Все аппараты гарантированно получат обновление до 10-й версии. Старт продаж всех устройств состоится в этом месяце.

Что дальше?

Амбиций у Vingroup хоть отбавляй. Уже в первой половине 2020 года компания планирует выпустить настоящий флагманский смартфон с поддержкой 5G. Конкретно в России бренд рассчитывает на пятое место. По данным IDC, на конец 2018 года эту строчку с 9% занимала Huawei.

В более долгосрочных планах у Vingroup — возведение собственной экосистемы со смарт-динамиками и другими устройствами интернета вещей. Компания считает, что у неё есть все шансы на успех в этом начинании. Своим козырем Vingroup определяет большой опыт в девелопменте. То есть компания не исключает появления квартир с предустановленным набором умной техники собственного производства.

<p>Фото © VSMART</p>

Но пока Vsmart нужно закрепиться хотя бы на рынке смартфонов. Сможет ли? Нам кажется, что встать впритык за Xiaomi бренд способен. По крайней мере, на сегодня у компании есть для этого всё: железо от топовых вендоров, привлекательные цены и довольно хорошее качество исполнения.

Что до амбиций, то тут, конечно, рано делать какие-то прогнозы. Однако позиция Vingroup довольно заманчива. Во время презентации она вспомнила, что когда на рынок электроники выходили южнокорейские бренды, то к ним поначалу многие относились со скепсисом. Сегодня же LG и Samsung являются лидерами во многих отраслях. Когда первые шаги на этом же рынке делали китайцы, их тоже недооценивали. Сегодня у марок из КНР всё прекрасно. В будущем же этим путём могут пройти и вьетнамские компании.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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