В России появился жестокий убийца Xiaomi. Что нужно знать о смартфонах Vsmart

В России запустился новый бренд смартфонов — Vsmart. Лайф рассказывает всё, что нужно знать об этой марке. В том числе и о том, почему амбиции Vsmart стать конкурентом Xiaomi не кажутся нам полной чушью.

Так и быть, рассказывайте

Vsmart — это марка смартфонов, которая принадлежит вьетнамской корпорации Vingroup. Vingroup — это крупнейшая структура у себя на родине и довольно заметный игрок на международной арене. По данным Forbes, в 2018 году Vingroup оценивалась в $17 млрд, что позволяло ей входить в топ-200 компаний Азии. Впечатляет, учитывая, что в этом же списке организации из Японии, Тайваня, Китая, Южной Кореи и Индии.

Основал компанию Фам Нят Выонг, первый долларовый миллиардер Вьетнама. Что любопытно, высшее образование Выонг получил в Московском геологоразведочном институте. Путь к миллиарду бизнесмен начал сразу после его окончания, в конце 90-х. Первое дело основатель Vingroup открыл на… Украине. Сначала это был ресторан, а после — производство лапши быстрого приготовления Mivina. "Украинцы были очень бедными и очень голодными", — вспоминает Фам Нят в интервью Forbes. Именно на наших голодающих соседях вьетнамец и разбогател. В 2010 году он продал компанию — производитель лапши "Техноком" корпорации Nestle за $150 млн. Большую часть этих денег Выонг инвестировал в родной Вьетнам, в девелопмент.

Сегодня Vingroup — это корпорация, которая по-прежнему занимается недвижимостью, а также многими другими сферами. Особенно сильно деятельность организации заметна во Вьетнаме. Популярнейшие супермаркеты, торговые центры, парки развлечений, больницы, образовательные учреждения, сельхозоборудование, спортивные комплексы, салоны красоты, интернет-провайдеры, продукты питания, автомобили и многое другое в этой стране имеет приставку Vin в названии.

А со смартфонами-то что?

Vin-электроники во Вьетнаме тоже полно. Причём речь не столько и не только о бытовой технике. С 2018 года компания занимается и Vin-смартфонами. Причём занимается довольно серьёзно: компания имеет всё, чтобы обеспечить полный цикл производства. Есть свой отдел R&D и фабрика. Судя по всему, неплохая, поскольку Samsung доверяет Vingroup сборку собственных смартфонов начального уровня.

Не можем умолчать о том, что в ДНК Vsmart есть немного BQ. Перед запуском первых смартфонов Vingroup выкупила у держателя BQ, испанской компании Mundo Reader, 51% акций. Она и помогла вьетнамцам возвести фабрику по сборке смартфонов, способную штамповать 5 млн устройств в год. Учитывая, что приоритетный рынок Vsmart — Вьетнам, в котором за 2018 год продалось более 15 млн гаджетов, неплохо. Дальше — больше. Vingroup строит второй завод в Ханое. К 2020 году компания хочет выйти на 125 млн единиц в год.

Ну а пока Vingroup представила в России 4 модели смартфонов второго поколения: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy2+ и Vsmart Live.

Vsmart Bee

Vsmart Bee — это базовое устройство. Самое доступное и простое. Работает на Android 8.1 Go, адаптированной под маломощные устройства операционки Google. Оперативки — 1 ГБ. Встроенной памяти — 16 ГБ. Есть поддержка microSD до 64 ГБ. Процессор — четырёхъядерный MediaTek 6739. Экран — 5,45-дюймовая IPS-матрица с разрешением 720 на 1440 точек. Аккумулятор — 2500 мАч. Основная камера одна — на 8 Мп. Фронталка — на 5 Мп. Есть поддержка двух sim. Цвета — любимый россиянами чёрный и синий.

Ещё раз, это базовое устройство. Для цены в 4990 руб. оно обладает весьма неплохими характеристиками. Главным конкурентом Vsmart Bee на российском рынке является, конечно же, Redmi Go. Он стоит на 500 руб. дороже и имеет при этом меньший экран с меньшим разрешением, но больший аккумулятор и процессор Snapdragon.

Vsmart Star

Вьетнамский супербюджетник. Уже с процессором Qualcomm. Новеньким, но весьма скромным Snapdragon 215. Оперативки — 2 ГБ. Встроенной — снова 16 ГБ. Вся эта радость обслуживается уже полноценной Android 9.0. Дисплей — 5,7-дюймовая IPS-матрица с разрешением 720 на 1520 пикселей. Кстати, соотношение сторон — 19:9. Экран высокий. Основных камер теперь две: на 8 и 2 МП. Дополнительный модуль, судя по всему, ToF-датчик для боке. Фронталка — 5 Мп. Аккумулятор — 3050 мАч. Несмотря на наличие Micro USB, есть поддержка быстрой зарядки на 10 Ватт стандарта Quick Charge 1.0. Цвета уже поинтереснее: к чёрному и синему прибавился красный.

Цена — 6990 руб. Таким образом, Vsmart Star посягает на аудиторию Redmi 7A, который стоит на 1 тыс. рублей дешевле. В ней снова стоят более мощные процессор и аккумулятор, но меньший экран и одинарная основная камера.

Vsmart Joy 2+

Полноценный лоукостер от мира смартфонов. Платформа — 8-ядерный Snapdragon 450. Оперативки — 2/3 ГБ. Встроенной памяти — 32 ГБ. Дисплей — 6,2-дюймовая IPS-матрица с разрешением HD+. Основных камер снова две, но они уже посолиднее — на 13 и 5 МП. Фронталка — 8 МП. Joy 2+ обладает не только опцией боке, но и ночным режимом. Аккумулятор сильно больше, чем у младших моделей, — на 4500 мАч. Быстрая зарядка уже стандарта Quick Charge 3.0. Соответственно, разъём USB-C. Цвета — розовый, синий и очень синий.

Цена — от 9990 руб. до 11 990 руб. Спарринг-партнёр Joy 2+ со стороны Xiaomi — Redmi 7. На бумаге у последнего лучше только процессор. По цене оба аппарата идентичны.

Vsmart Live

Наконец, старшая модель. Крайне привлекательный аппарат. Процессор — 8-ядерный Snapdragon 675. Оперативки — 4/6 ГБ. Встроенной — 64 ГБ. Аккумулятор — 4000 мАч. Есть поддержка Quick Charge 3.0. Дисплей — 6,2-дюймовая матрица AMOLED с разрешением 1080 на 2232 точек. Основных камер три: 48 + 5 + 8 Мп. Есть ширик и телевик для 2-кратного зума. Фронталка — на 20 Мп. Сканер отпечатков пальцев — подэкранный. Цвета — чёрный, синий и белый.

Цена — от 14 990 до 16 990 руб. В противоположном углу ринга — уже как минимум Redmi Note 7 Pro, который проигрывает за счёт менее опциональной камеры.

Важно, что все смартфоны Vsmart работают на чистом Android без каких-либо оболочек. Все аппараты гарантированно получат обновление до 10-й версии. Старт продаж всех устройств состоится в этом месяце.

Что дальше?

Амбиций у Vingroup хоть отбавляй. Уже в первой половине 2020 года компания планирует выпустить настоящий флагманский смартфон с поддержкой 5G. Конкретно в России бренд рассчитывает на пятое место. По данным IDC, на конец 2018 года эту строчку с 9% занимала Huawei.

В более долгосрочных планах у Vingroup — возведение собственной экосистемы со смарт-динамиками и другими устройствами интернета вещей. Компания считает, что у неё есть все шансы на успех в этом начинании. Своим козырем Vingroup определяет большой опыт в девелопменте. То есть компания не исключает появления квартир с предустановленным набором умной техники собственного производства.

Но пока Vsmart нужно закрепиться хотя бы на рынке смартфонов. Сможет ли? Нам кажется, что встать впритык за Xiaomi бренд способен. По крайней мере, на сегодня у компании есть для этого всё: железо от топовых вендоров, привлекательные цены и довольно хорошее качество исполнения.

Что до амбиций, то тут, конечно, рано делать какие-то прогнозы. Однако позиция Vingroup довольно заманчива. Во время презентации она вспомнила, что когда на рынок электроники выходили южнокорейские бренды, то к ним поначалу многие относились со скепсисом. Сегодня же LG и Samsung являются лидерами во многих отраслях. Когда первые шаги на этом же рынке делали китайцы, их тоже недооценивали. Сегодня у марок из КНР всё прекрасно. В будущем же этим путём могут пройти и вьетнамские компании.