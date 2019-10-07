Вирусный тест. Какой троян уничтожил 38 миллиардов долларов?

Что именно случилось 7 октября 1999 г.?
Официально вирусы на ПК появились раньше. Однако именно 7 октября 1999 г. Лаборатория Касперского первый в мире зловред, который внедрялся на самый высокий уровень безопасности Windows NT, область системных драйверов. Назывался вирус infis. Имя происходит от расширения системных файлов .inf. Распространение вредного ПО не обернулось никакой трагедией: никто не умер, биржа не рухнула, власть на Украине не сменилась. Тем не менее infis распространялся быстро и довольно безалаберно. Последнее рано или поздно приводило к критическим ошибкам в работе Windows. В общем, до infis были вирусы и пострашнее. Что, впрочем, никоим образом не помешало ему в качестве "первого в мире компьютерного вируса" с оговорками и сделать 7 октября знаменательной датой.