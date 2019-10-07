Вирусный тест. Какой троян уничтожил 38 миллиардов долларов?

Тест
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Фото © Shutterstock 

Именно сегодня, 7 октября, компьютерные вирусы отмечают один из своих дней рождений. По одной из версий, сегодня им исполнилось 20 лет. В честь этого Лайф подготовил тест, который позволит вам проверить свои знания о зловредном ПО и узнать о нём много нового и интересного.

Что именно случилось 7 октября 1999 г.?

Официально вирусы на ПК появились раньше. Однако именно 7 октября 1999 г. Лаборатория Касперского зарегистрировала первый в мире зловред, который внедрялся на самый высокий уровень безопасности Windows NT, область системных драйверов. Назывался вирус infis. Имя происходит от расширения системных файлов .inf. Распространение вредного ПО не обернулось никакой трагедией: никто не умер, биржа не рухнула, власть на Украине не сменилась. Тем не менее infis распространялся быстро и довольно безалаберно. Последнее рано или поздно приводило к критическим ошибкам в работе Windows. В общем, до infis были вирусы и пострашнее. Что, впрочем, никоим образом не помешало ему попасть в "Википедию" в качестве "первого в мире компьютерного вируса" с оговорками и сделать 7 октября знаменательной датой.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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