Twitter "случайно" предоставила данные пользователей рекламодателям

Номера телефонов и почта были переданы третьим лицам. Важно, что эти же данные вводятся для повышения уровня безопасности и защиты от взломов.

Номера телефонов и почта юзеров Twitter использовались для рекламной рассылки. Об этом сообщила администрация соцсети в блоге и дополнила, что данные утекли случайно.

Контакты пользователей предоставлялись рекламодателям, использовавшим инструменты Tailored Audiences и Partner Audiences. О количестве аккаунтов, чьи данные получили третьи лица, не сообщается.

Номера телефонов и почту пользователи указывают для повышения уровня безопасности. К примеру, номер мобильного нужен для работы двухэтапной аутентификации. Получился обратный результат, данные оказались доступны третьим лицам.

— Это была ошибка, и мы приносим за неё извинения, — прокомментировала ситуацию компания.

Проблему решили в середине сентября. Администрация соцсети сообщила, что сделает всё возможное, чтобы подобной ситуации не повторилось.