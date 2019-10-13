Sony послала тренды Google и Microsoft. PlayStation 5 задержит игровую революцию

На этой неделе Sony рассказала, когда именно выйдет PlayStation 5. Следом в СМИ появились подробности о самой ожидаемой в мире игровой приставке. Консоль позволит трогать виртуальные объекты, заставит кричать от удивления и навяжет индустрии свои правила.

PlayStation 5 Именно так и никак иначе будет называться очередная итерация игровой системы Фото © LetsGoDigital

Начиная с 1994 г. в названии каждой новой PlayStation менялась только цифра. Поэтому вопрос нейминга следующей консоли был закрыт автоматически — пока технический директор Марк Церни в одном из интервью не уклонился от прямого вопроса о названии. Он использовал формулировку "консоль следующего поколения". СМИ начали сомневаться, но долго интрига не продержалась. Во вторник генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил о финальном варианте названия — PlayStation 5.

До релиза остался примерно год PlayStation 5 выйдет в предрождественский сезон 2020 года Фото © Public Domain Pictures

А вот этот ответ точно был техническим. Подавляющее большинство крупных технологических компаний берегут свои крупнейшие релизы до последнего квартала. Ведь именно с октября по декабрь люди чаще всего не жалеют деньги на подарки для самого главного праздника в году — Рождества или Нового года. Sony, как и большинство других крупных японских компаний, весьма консервативна. Поэтому в периоде релиза PlayStation 5 отпали все сомнения, как только утвердился год.

Самое время вскрикнуть от удивления Одна из версий PlayStation 5 выглядит именно так Фото © gizmodo.com

Правда, точно известно, что эта версия только для разработчиков так называемый development kit или devkit. Не так давно в СМИ появились утечки , благодаря которым стало известно, что Sony раздумывает над необычным дизайном, изображённым на карточке. Статья Wired (журналистам только этого издания Sony показала прототип новинки) слив подтвердила. Однако на внешность финального дизайна приставки, той, которая появится на прилавках, японцы даже не намекают. С одной стороны, рассчитывать, что PlayStation 5 будет походить на devkit, не стоит. Поскольку предыдущие итерации PlayStation сильно отличаются от ранних образцов. C другой — инсайдеры из Китая настаивают именно на варианте с вырезом в форме римской цифры пять — V.

Графика стала реалистичнее Как минимум потому, что PlayStation 5 поддерживает одну из самых инновационных технологий Фото © SONY

Она называется рейтрейсинг, или, говоря по-русски, но всё ещё не очень доступно, трассировка лучей. На словах технология работает довольно просто: делает физику света в 3D-среде такой же, как и в реальности. Но на деле симуляция света требует огромных вычислительных мощностей.

Так вот, PlayStation 5 поддерживает её нативно, то есть без всяких софтверных обманок. Достичь этого новинке позволяет кастомная версия одного из мощнейших 8-ядерных процессоров AMD Ryzen на базе Zen 2 с 16 потоками.

Внешне геймпад практически не изменится Но внутренние элементы уйдут далеко вперёд по сравнению с DualShock 4 Фото © Pixabay

Улучшится всё. Вибромоторы настраиваются настолько тонко, что могут имитировать тактильную отдачу от виртуальных объектов. Журналист Wired пишет, что во время демонстрации он прошёлся по нескольким локациям в игре вроде Astro Bot Rescue Mission и сильно впечатлился тем, как "обратная тактильная связь" имитирует сыпучий песок, скользкий лёд и вязкую грязь. Встроенный динамик стал громче. Аккумулятор — ёмче. Micro USB сменился на USB-C. Из последнего можно предположить, что контроллер обзаведётся быстрой зарядкой. "Курки", они же триггеры или клавиши R2 и L2, получили адаптивное сопротивление. В зависимости от ситуации в игре геймпад затрудняет нажатие на кнопки. Это позволяет, например, чувствовать упругость тетивы при стрельбе из лука или обороты разгоняющегося двигателя.

Теперь игры необязательно устанавливать полностью И дело не только в необычайно быстром жёстком диске нового поколения Фото © Pexels

Sony в корне пересмотрела отношение к установке тайтлов. Ввиду разрастающихся объёмов игровых файлов компания позволит геймерам устанавливать отдельные режимы стрелялок, гонок и всего остального. Допустим, если Васю в новой Battlefield интересует только мультиплеер, он сможет скачать файлы, отвечающие только за эту часть игры. Соответственно, умный Коля, который ратует за качественные сюжетные игры, сможет загрузить только файлы одиночной кампании.

Графический интерфейс подвергся сильным изменениям Он стал удобнее и, что самое важное, быстрее Фото © Public Domain Pictures

В Sony говорят, что они учли претензии пользователей PlayStation 4 к нерасторопности программного обеспечения. Поэтому их новая прошивка летает. Также она выдаёт исчерпывающую информацию о друзьях владельца консоли. Например, в нынешней версии пользователь часто видит, что его друзья играют, например, в Overwatch, но при этом понятия не имеет, в какой режим именно. Чтобы выяснить, приходится запускать ту же самую игру. Это крайне неудобно. В PlayStation 5 проблему решили.

Диски ближайшие 5 лет не исчезнут Потому что новая PlayStation не лишится привода Фото © Public Domain Pictures

И это решение весьма показательно. Несмотря на то что журналисты спешат и заливаются рассказами о будущем со стримингом и подписками, где нет места дискам, крупнейшая игровая компания в мире на использование новых технологий даже не намекает. Мы точно знаем, что PlayStation 5 умеет работать с Blu-ray-дисками ёмкостью до 100 Гбайт. То есть Sony даёт понять, что пока традиционная модель распространения игр для неё важнее сырых инноваций.