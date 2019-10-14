"Обманище"? К чему готовиться абонентам "Тарифища" от МТС

15 октября сотовый оператор внёс изменения в главный тариф — "Тарифище". Пользователи рискуют увеличить расходы на 30%. Рассказываем, как сохранить деньги на счету и о чём говорит это изменение.

Что происходит?

МТС изменили план "Тарифище". Если клиент не внесёт абонентскую плату в срок, его ждёт ловушка.

Деньги на счету начнут списываться не ежемесячно, а посуточно. Так, затраты абонента увеличатся на 30% с любым пакетом минут и СМС. Как изменится абонентская плата, показал Content Review.

Вернуться на прежний тарифный план можно, для этого нужно пополнить счёт на соответствующую сумму.

Важно понимать, что за первые сутки после просроченного времени абонентская плата за день спишется немедленно и вносить придётся больше обычного.

После возвращения на ежемесячную абонентскую плату дата обновления пакетов минут и СМС сдвинется на время внесения полной суммы.

Как борются с должниками другие операторы?

Если абонентская плата не вносится вовремя, оператор ограничивает доступ к услугам. К примеру, абоненту могут остаться доступны только звонки, мобильный интернет окажется заблокирован. На "Тарифище" было так же.

У изменения есть и плюс, но минус перевешивает

— Посуточное списание позволяет абоненту, когда на счёте будет недостаточно средств для списания всей суммы ежемесячной платы, не попасть в блокировку и продолжать пользоваться услугами связи. Мы заранее предупреждаем абонента о необходимости пополнения баланса в SMS, но в случае, если он забывает или не успевает это сделать, он по-прежнему остаётся на связи, — рассказали Лайфу в пресс-службе МТС.

Автоматический перевод на посуточную абонентскую плату может сыграть на пользу. Ситуация: забыл пополнить баланс для списания ежемесячной абонентской платы, взял телефон и уехал, в дороге обнаружил, что остался без связи — мобильный интернет отключён.

Варианта два: искать терминал для пополнения счёта, если есть наличные, или искать Wi-Fi, чтобы внести сумму через мобильный банк. В любом случае на определённое время вы останетесь без связи. Ситуация неприятная.

С автоматическим переводом на посуточную абонентскую плату подобных неловких ситуаций должно стать меньше. Если денег на погашение ежемесячной абонентской платы не хватило, но после списания посуточной баланс не отрицательный, вы останетесь на связи.

Главная претензия к тарифу

Но есть и обратная сторона. Чтобы не списали лишнего, надо быть постоянно начеку. Это дискомфортное состояние, хочется быть уверенным, что с тебя не спишут деньги дополнительно.

Случай с отъездом без внесения абонентской платы нечастый. Если пользователь подключён к Wi-Fi, пополнить баланс через мобильный банк не проблема. В таком случае новая опция просто добавляет стресса.

Этот недостаток — стандартный для оператора, и он перевешивает вышеупомянутый плюс. В МТС увеличивают траты пользователя, а клиент со своей стороны не имеет рычагов власти и не может отказаться от автоматического перевода на посуточную оплату.

Оператор любит менять тарифные планы без спроса клиентов и ставить их перед фактом. В 2018 году МТС сам подключил абонентам услугу "Гудок", списывавшую по 98 рублей каждый месяц.

Изменение неоднозначное. Клиент может остаться на связи, если забыл пополнить счёт, но не может повлиять на то, как расходуются его деньги.

Идеальный вариант — предложить автоматический переход как дополнительную опцию с возможностью отключения, дату обновления пакетов минут и СМС оставить подвижной (в зависимости от даты пополнения счёта). Тогда изменение тарифа МТС было бы, бесспорно, удачным. А так оно неоднозначное.

Как не потратить лишних денег?

— Следите за балансом. Пополняйте счёт вовремя, и лишних денег не снимут. За день до оплаты оператор высылает напоминание, не поленитесь пополнить баланс сразу.

— Как только вас перевели на посуточную оплату, пополните баланс. Платить посуточно менее выгодно, чем ежемесячно, как уже сказали аналитики Content Review.

— Подключите услугу "Автоплатёж". По ней номер телефона привязывается к банковской карте, и баланс пополняется автоматически.