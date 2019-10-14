"Билайн" успешно протестировал 5G на футбольном матче России и Шотландии

Персонал стадиона пользовался смартфонами с поддержкой нового стандарта сотовой связи. В этой ситуации особенно важна быстрая и надёжная сеть.

Спорткомплекс "Лужники" впервые провёл успешное полевое испытание пилотной сети 5G "Билайна" во время футбольного матча Россия — Шотландия. Об этом сообщает пресс-служба "Вымпелкома".

Около 20 сотрудников, обеспечивающих безопасность стадиона "Лужники", использовали 5G-смартфоны Huawei Mate 20 X и роутеры 5G CPE для распределения потоков болельщиков и контроля за порядком на мероприятии.

Сеть 5G "Билайна" также успешно справилась с нагрузкой. Матч собрал более 65 тысяч зрителей на стадионе.

Болельщики делились эмоциями в Интернете. 10 октября в период с 19:00 до 00:00 во время матча с Шотландией трафик увеличился в 66 раз, а количество звонков — в 39 раз, по сравнению с пятницей за неделю до мероприятия, 4 октября. Пик нагрузки пришёлся на окончание матча с 22:00 до 23:00, тогда было зафиксировано наибольшее количество вызовов.

Это был по-настоящему первый реальный кейс применения 5G в России в условиях существенной нагрузки, — говорит исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО "Вымпелком" Алексей Левченко. — Мы смогли на практике убедиться, что 5G — это действительно значимый технологический скачок в области связи, который позволит вывести проведение массовых мероприятий на принципиально новый уровень комфорта и безопасности для посетителей. Наша компания продолжает масштабную модернизацию мобильной сети и её подготовку к внедрению нового стандарта связи. На текущий момент сеть "Билайн" в Москве уже на 94% 5G-ready.

Массовые мероприятия и праздничные дни — всегда испытание для операторов связи. В это время особенно важно, чтобы передача данных и голосовая связь стабильно работали у сотрудников, обеспечивающих безопасность зрителей. Успешное испытание сетей 5G "Билайна" показало новые возможности и перспективы применения современных технологий на спортивных объектах.