Бой за каждый рубль. Возвращаем деньги, которые Google и Apple снимают незаметно

Сегодня от платных подписок не убежать: все медиакорпорации и технологические гиганты смотрят в сторону нового способа монетизации своих продуктов. Disney, Apple, Sony, "Яндекс", Google — все там. Лайф рассказывает, как в новом мире следить за личным бюджетом и биться с миллиардными компаниями за каждый свой рубль.

Главным благом постиндустриальной эпохи, в которой мы живём, является высвобождение времени. В среднем простора для досуга в жизни каждого человека стало больше, чем было, скажем, 40–50 лет назад. А что делает человек, когда ему нечем заняться? Правильно. Развлекается. Как? Большинство делает это лениво и максимально дёшево: потребляя контент, сидя на диване.

Производство этого самого контента, разумеется, на трансформацию рынка реагирует. Каждый месяц появляются новые онлайн-кинотеатры, играми начинают заниматься компании, которые раньше ими не занимались, а для любой услуги скоро появится мобильное приложение. Доступ ко всему этому всё чаще открывается посредством ежемесячной подписки. Многие наверняка хотя бы раз подписывались на какой-нибудь онлайн-кинотеатр или оплачивали доступ к премиум-функциям графического редактора, позволяющего делать фотографии для "Инстаграма" ещё красивее.

В сущности, в этом нет ничего плохого. Но нередко так бывает, что человек подписался на музыкальный сервис, оплатил премиум-доступ в фитнес-приложении, попользовался каждым пару раз и благополучно забыл про оба через неделю. И про подписку вместе с ними. Так в его бюджете появляется финансовая утечка, которую он может и не заметить с ближайшим списанием. Как быть? У Лайфа есть несколько простых советов.

Стоит ли начать с изучения App Store или Play Market?

Однозначно да. Apple и Google — далеко не первые компании, которые начали распространять цифровой контент по подписке. До того же Apple Music, например, был Spotify, который заставил понервничать боссов "яблочной" корпорации. О том, как именно, как-нибудь в другой раз. Сейчас же мы вспомнили Spotify к тому, что до прихода абонементов в сервисы Apple и Google в App Store и Play Market не было удобного инструмента для контролирования подписок. Сегодня всё иначе: вкладка "Подписки" есть в личных кабинетах и Play Market, и App Store. Именно поэтому, если пользователь обратил внимание на регулярное списание денег с карты, рекомендуем ему начать расследование с магазинов приложений.

Утечки в App Store или Play Market нет. Где ещё она может быть?

Google и Apple собирают информацию не о всех подписках . А только о тех, что были оформлены через их платёжные системы — Apple Pay и G-Pay. Ну а на тот же Netflix вы можете подписаться хоть с PlayStation. Как быть?

Самый простой вариант — следить за почтой. В большинстве случаев оформить подписку без привязки аккаунта к e-mail невозможно. Сделано это как раз для того, чтобы пользователь получал уведомления о списании. Другое дело, что эти письма могут попадать в спам. Да и потом, часто ли мы проверяем e-mail?

Почта не вариант. Есть другие пассивные способы?

Да. Подключите в своём банке СМС-уведомления об изменении баланса. В таких сообщениях всегда указывается не только сумма списания, но и название организации, которая сняла деньги. Заходим на её сайт, авторизуемся и в личном кабинете условного Netflix отвязываем карту.

Другое дело, что и сама услуга СМС-уведомлений в некоторых банках стоит каких-то денег. Не забудьте отключить и её после обнаружения ненужного абонемента, если она вам ни к чему. А если не хочется тратиться даже на них, то извольте подробно изучить историю банковских операций в соответствующем приложении.

А что на будущее посоветуете? Есть ли приложения для мониторинга подписок?

Спрашиваете… Разумеется. И, что иронично, даже среди них есть вариант с платными премиум-функциями. Но минимальный необходимый набор функций у всех популярных сервисов доступен за так.

TrackMySubs — веб-сервис, то есть открывается в браузере без установок программ. Является утилитой-планировщиком с функционалом, заточенным именно под мониторинг подписок. TrackMySubs уведомляет о приближающейся дате списания и перерасходе отведённого бюджета. Кроме прочего, полезной функцией этого сервиса является отслеживание пробных периодов. Об их истечении пользователя тоже предупреждают.

SubscriptMe — iOS-приложение, которое автоматически сканирует архив электронной почты и собирает все привязанные к адресу подписки. Вручную, разумеется, разнообразить каталог тоже можно. За что SubscriptMe говорим отдельное спасибо, так это за уведомления о подорожании той или иной подписки. А такое редко, но всё же бывает. Главный минус оной утилиты — она англоязычная.

Subscriptions — аналогичное приложение для Android, но, правда, без автоматической агрегации. С одной стороны, неудобно. С другой — пользователь лишний раз не светит своей почтой и перепиской.

А можно ли что-нибудь сделать с нежелательным списанием средств постфактум?

Можно. Но не всегда. Проще всего вернуть деньги, если их списали в App Store или Play Market.

В первом случае открываем App Store, переходим в настройки профиля, открываем пункт "История покупок" и ищем транзакцию, которую нужно отменить. После нажатия на неё откроется контекстное меню с опцией "Сообщить о проблеме" — жмём. Появится список наиболее распространённых жалоб. Рекомендуем выбрать первую: "Я не давал(а) согласия на эту покупку". В открывшемся диалоговом окне объясняем на английском нюансы жалобы. Например, можно написать, что покупка была сделана случайно. Или свалить вину на ребёнка. Как правило, в таких случаях платёж отменяется. Причём довольно быстро. Однако есть пара нюансов. Во-первых, не все транзакции, с проведения которых прошло более 24 часов, отменяются. Во-вторых, не стоит злоупотреблять этой опцией: на третий или четвёртый раз подряд деньги могут и не вернуть.

В случае с Google схема похожая. Открываем в браузере сайт Google Play, логинимся и идём во вкладку "История заказов". Видим проблемный заказ и жмём "Сообщить о проблеме". В интервале от 15 минут до четырёх рабочих дней пользователь получить на почту письмо с результатом рассмотрения жалобы. Как правило, если сообщение о проблеме поступило в течение двух часов после платежа, платёж отменяется спустя час после запроса о возврате. А вообще, Google готова рассматривать сообщения о ложных транзакциях давностью до 120 дней.