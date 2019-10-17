Пули, танки, и винтовки. Кровавые технологии Samsung и Nokia, о которых не говор

Есть ряд компаний, названия которых у людей ассоциируются с конкретными категориями товаров. Nokia — смартфоны, IBM — компьютеры, Nintendo — игры. Однако у многих воротил рынка были или есть не самые популярные подразделения, которые выпускали или выпускают ну очень неожиданные продукты. Что скажете насчёт танков от Samsung или публичных домов от Nintendo? Было и такое. Ещё больше открытий — в новом тексте Лайфа.

Nokia

В начале XX века, вскоре после отсоединения от Российской империи, в Финляндии появилась государственная фирма SAKO, которая занялась производством огнестрельного оружия. Первое время SAKO занималась модификацией российских винтовок, однако вскоре компания научилась создавать и собственный огнестрел. Десятилетия спустя SAKO стала главным производителем оружия в Финляндии.

В 1987 году SAKO продалась двум местным предприятиям — Nokia и Valmet. Собственно, благодаря этому необычному тандему мы знаем, что те самые пять букв продавали не только телефоны и смартфоны, но и боеприпасы. Сегодня, к слову, SAKO принадлежит итальянской оружейной компании Beretta.

Кроме пуль, к слову, Nokia на своём веку занималась ещё и производством обуви. Правда, под слегка изменённым брендом Nokian Footwear. Лишняя n в названии обозначает родительный падеж. К слову, резиновые сапоги Nokian выпускаются до сих пор. Правда, маркой с 2005 года владеет другая финская компания — Berner.

IBM

Сегодня компания IBM является одним из крупнейших в мире производителей компьютерных комплектующих, серверного оборудования и программного обеспечения. Однако электроникой она занималась не всегда. В период с 1935 по 1945 год компания выполняла государственные заказы. Конкретно с 41-го по 45-й в их число входило производство карабинов M1 и автоматических винтовок Browning.

Кто-то может осудить компанию за милитаризацию, но не стоит спешить с выводами. В этот период США переживали сложный экономический период. Оплачиваемые рабочие места были дефицитом. IBM благодаря выпуску оружия была одной из тех компаний, которая, несмотря ни на что, продолжала платить своим сотрудникам зарплату деньгами. На просторах Сети до сих пор гуляют фотографии оружия, на котором выбиты три буквы — IBM.

Daewoo

Daewoo — южнокорейская корпорация, которая в России и СНГ прежде всего известна как производитель автомобилей. Гораздо меньше людей знают, что Daewoo занимается ещё и выпуском сложной вычислительной техники. В том числе и компьютеров. Например, модель CPC-300E, если верить Wikipedia, была относительно популярна в российских домохозяйствах 90-х.

Ещё менее известным фактом является то, что в 80-х Daewoo делала полуавтоматы K1, созданные на основе американского автомата M16A. Поскольку эта модель устарела, сегодня корейцы, ассоциирующиеся у нас с доступными седанами, выпускают К2 — уже полноразмерный автомат, на который перешла вся южнокорейская армия. Также К2 у компании Daewoo закупают Нигерия и Сенегал.

Кроме этих двух моделей в листе убийственных продуктов компании Daewoo есть комбинированная штурмовая винтовка К11, военная снайперская винтовка К14, пулемёт общего назначения К12, пистолет-пулемёт ХК9, автоматический гранатомёт К4, лёгкий пулемёт К3, тяжёлый пулемёт К6 и пистолет К5.

Samsung

Впрочем, в Южной Корее есть другая компания, которая даст большую фору Daewoo в труде на благо армии. Имя ей Samsung. Но, перед тем как мы перейдём к её неочевидным продуктам, небольшая справка.

В Южной Корее существует уникальная форма финансово-промышленных групп, в которой предприятия, занятые абсолютно разными сферами, объединены общим именем, административным и финансовым контролем. Называется она чеболь. Daewoo и Samsung как раз-таки чеболями и являются.

Вернёмся к компании Samsung. Помимо электронной промышленности у неё есть подразделения, занимающиеся химической промышленностью, девелопментом, лёгкой промышленностью, индустрией развлечений, автомобилестроением и тяжёлой промышленностью. Как следствие, неочевидных для простого обывателя продуктов в данном случае масса.

Автомобили? Пожалуйста. Для внутреннего рынка выпускались и выпускаются кроссовер Samsung QM5, доступный седан SM3 или седан бизнес-класса SM7.

Бизнес-центры и небоскрёбы? В основном Samsung их возводит для себя и в Южной Корее, но, бывает, проектирует здания и под заказ в других странах. Пара ярких примеров: самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в ОАЭ и "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге.

Одежда? Samsung Cheil Industries является лидером местной индустрии моды. С конвейеров этой компании сходят одеяния таких фешен-брендов, как Beanpole, Rogatis, Galaxy и не только.

Оружие, наконец. Подразделения Samsung Heavy Industries и Techwin, отвечающие за тяжёлую промышленность, славятся своими танкерами, газопроводами и, конечно же, военной техникой. Самые известные примеры: танк K9 Thunder , истребитель KTX-2 и роботизированная турель SGR-A1 .

Nintendo

Помотала судьба и многие японские компании. Взять хотя бы Nintendo. Сегодня эту компанию все знают прежде всего как производителя видеоигр и игровых консолей. Причём ориентированных преимущественно на семейный досуг. То есть их контент крайне дружелюбен к детям: в нём мало насилия, нет намёка на эротику, азарт и так далее. Nintendo и в старину занималась преимущественно игрушками. Но была пора, когда компания обслуживала не только интересы детей.

В период с 1963 по 1968 год компания держала в Стране восходящего солнца ряд так называемых Love Hotel — зданий с минимумом окон, в которых за определённую плату приватно могла остановиться любая пара, желающая заняться сексом, но не имеющая для этого подходящего помещения. Примерно в этот же период у Nintendo была собственная таксомоторная компания Daiya. Последняя даже в какой-то момент стала прибыльной, однако проблемы с профсоюзами не дали ей развернуться. Также до того, как обратиться к игрушкам, Nintendo пробовала создать собственный телеканал и сеть продовольственных магазинов. Все попытки потерпели неудачу.

Yamaha

И ещё один пример из далёкой Японии. Что такое Yamaha для подавляющего большинства? Дорогие музыкальные инструменты, собственно звуковое оборудование и резвые мотоциклы. Гораздо меньше людей знают, что японский бренд с незапамятных времён занимается ещё и производством мебели. Разумеется, дорогой.

Занялась производством интерьеров компания в далёком 1903 году, спустя всего шесть лет после того, как Yamaha (а тогда ещё Nippon Gakki) получила свой первый экспортный заказ на музыкальные инструменты. Изначально же, кстати, Торакусу Ямаха, основатель компании, занимался ремонтом медицинских инструментов.