Все секреты измен раскрывают "Яндекс.Еда", Google Maps, WhatsApp и такси

Пароли, отпечатки пальца и умение красиво врать. Если ваша половинка задумала за вами следить – она это сделает. И совсем необязательно для этого взламывать почту или звать на помощь хакеров. Лайф выяснил, какими хитростями пользуются ваши мужья и жёны, чтобы знать о вас всё и даже больше.

"Я знаю, где ты бываешь"

Когда в семье никто никого не подозревает в изменах, договориться о настройке "семейного доступа" к устройствам очень легко. Доступа к личным перепискам и эта функция не даёт. Но с её помощью можно отслеживать приложения, которые устанавливаются на разных устройствах, а главное — находить эти самые устройства.

Если же у пары разные устройства — у одного iOS, а у другого — Android, можно установить приложение "Я на карте" или "Найти друзей".

Допустим, ваша жена или ваш муж не верят, что вы задержались на работе или застряли в пробке. Чтобы узнать правду, можно зайти в приложение и посмотреть геолокацию человека, с которым устройство связано.

Ещё один способ — Google Maps. Эта программа записывает все ваши передвижения за день. Соврать не получится, если настроен совместный доступ. Кроме того, если на домашнем компьютере сохранён вход в сервисы Google, то обо всех ваших передвижениях ваша половинка сможет узнать детально: путь выделен ярко-синей линией, показывает, куда вы заезжали и заходили не только сегодня, но и несколькими днями ранее. Нужно только выбрать нужный день.

"Я знаю, что ты делаешь"

Приложения доставки еды, заказа такси, парфюмерных магазинов и онлайн-кинотеатры сохраняют все ваши покупки и адреса. Если вы решили заказать суши в "Яндекс.Еде" или любом другом сервисе не домой, купили духи не своему партнёру, арендовали фильм онлайн не для домашнего просмотра, да ещё и на такси куда-то поехали — ваши похождения будут раскрыты. История заказов сохраняется на всех устройствах, привязанных к одному аккаунту.

И ещё важно отметить, что объединение хранилища на всех устройствах может спровоцировать скандал. Все фотографии и видео, сделанные на смартфон, "улетают" и на другие привязанные гаджеты. И если вы случайно сохранили какое-то откровенное фото с соцсетей, оправдаться потом, что это не адюльтер, крайне сложно.

"Я знаю, что ты пишешь"

Читать чужие переписки — неэтично и унизительно. Но ревнивцы, которые сомневаются в честности своей половинки, придумали несколько способов для мониторинга сообщений без взлома аккаунтов.

Когда в отношениях всё хорошо, партнёры не скрывают друг от друга пароли от смартфонов. Недоверчивые особы пользуются моментом и в настройках безопасности добавляют в качестве ключа доступа свой отпечаток пальца или свой слепок лица, в зависимости от модели смартфона. То есть, когда партнёр всё-таки захочет сменить пароль телефона в надежде, что все его секреты останутся при нём, отпечаток пальца или Face ID всё равно будет работать.

Если есть доступ к ключам безопасности или если человек просто забыл заблокировать свой смартфон перед уходом в душ, легко добраться до его мессенджеров. Ревнивец подключает веб-версию WhatsApp или Viber на компьютере, наводит камеру смартфона на QR-коды, которые выдают мессенджеры, и всё — читать ваши переписки он может в режиме онлайн.

Вы общаетесь через смартфон, а на компьютере вашего партнёра отображается абсолютно всё, как будто так и должно быть. С "Телеграмом" это не сработает, в нём для входа в приложение на другом устройстве необходимо ввести код, который приходит сообщением на смартфон.

"Я знаю, что ты ищешь"

Через историю браузера легко не только выяснить поисковые запросы человека, но можно понять, на чьи страницы в соцсетях он заходил, с кем общался, что слушал и смотрел.

В "Инстаграме" также сохраняются все последние аккаунты, которые искал хозяин смартфона. А рекомендации выдают схожий контент с тем, который нравится пользователю.

"Я взломаю тебя"

Сегодня есть множество сервисов, которые помогают бесплатно и без особых усилий портить нервы себе и своему партнёру слежкой. К примеру, есть несколько программ, которые записывают, какие клавиши нажимал человек, когда пользовался компьютером. Все эти данные он выдаёт единым текстом. Несложно догадаться, что после адреса соцсети и ввода телефона или электронной почты следует пароль от странички во "ВКонтакте", "Фейсбук" и от других платформ. А если есть пароль — доступ ко всем перепискам, лайкам и комментариям открыт.

Названия таких программ мы указывать не будем, потому что напоминаем: читать чужие переписки нельзя. Уж если хочется, можете их загуглить. Только не забудьте потом почистить историю браузера, иначе партнёр, который за вами следит, узнает, что вы следите за ним.

Чистить историю браузера нужно регулярно, если не хотите как-то травмировать вашего недоверчивого партнера. Приревновать можно к любому поисковому запросу, к любой странице в соцсетях — а лишние скандалы не нужны никому.

Не забывайте хотя бы раз в месяц или раз в два месяца менять пароли. Так вы не только обезопасите ваши отношения от ненужной слежки, но спасете свои личные данные от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться вашими устаревшими ключами доступа.

Самое главное — будьте честными с собой и своим партнёром. Когда нет секретов и измен, то можно не переживать за информацию, которая хранится в телефоне, соцсетях и приложениях. Пусть читает, если хочет, вам скрывать нечего.