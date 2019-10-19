Главное оружие Huawei в войне с США. Вся правда о камерах Mate 30 Pro

Камеры — главное мерило ценности флагманских смартфонов. Google, Apple, Huawei, Samsung — вот основные претенденты на первенство. У каждого из топовых устройств этих производителей есть сильные стороны. У Mate 30 Pro их тоже много. Настолько, что мы склонны считать новинку Huawei лучшим камерофоном года.

Квартет победителей

Mate 30 Pro оборудован 4 камерами. Широкоугольный модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1.6, фокусным расстоянием 27 мм и оптической стабилизацией (OIS). Сверхширокоугольный тоже на 40 Мп, но при этом с апертурой f/1.8, фокусным расстоянием 18 мм и без OIS. Также у этих датчиков разные физические размеры сенсоров. У широкоугольной камеры он 1,7-дюймовый, у сверхширокоугольной — 1,54-дюймовой. Это важная деталь. Размер матрицы в первую очередь влияет на детализацию и на светочувствительность камеры. В P30 Pro и Mate 30 Pro стоят самые большие сенсоры на рынке. Объектив телефото в Mate 30 Pro имеет разрешение 8 Мп, апертуру f/2,4, фокусное расстояние 80 мм и OIS. Также есть оптическая стабилизация. Последняя линза отведена под ТоF-датчик.

Фронталка

Набор камер спереди тоже интересный. Помимо камеры на 32 МП и с диафрагмой f/2.0, которую мы видели в P30 Pro, спереди расположился ToF для боке и проектор для аналога Face ID и управления жестами.

При идеальном свете фронталка Mate 30 Pro справляется хорошо. Работа ToF, безусловно, заметна. Голова отделяется от фона хорошо почти всегда. С причудами рандомной софтверной обработки приходится сталкиваться реже, чем во многих других смартфонах.

Отметим и широкий динамический диапазон: фронталка неплохо работает против света. Впечатляющая детализация обеспечивается огромным размером фотографий. Фронталка Mate 30 Pro по умолчанию снимает в 32 Мп. Нет никаких уловок в виде отдельного режима для максимального разрешения.

Но это достоинство перечёркивается отсутствием автофокуса. Несмотря на высокую детализацию, есть риск получить мазню, выпав из точки фокуса. Также картинка становится рыхлой при дефиците света.

Видео фронталка Mate 30 Pro записывает нормально, но звёзд с неба не хватает. Нам не понравился баланс белого, который сильно меняет в зависимости от освещения. С релиза P30 Pro не было решена проблема с физикой объекта: при ходьбе голова то вытягивается в вертикальный овал, то расплющивается в горизонтальный.

Дополнительные опции

Оставим отзыв и о системе распознавания лиц. Она работает идеально при любом освещении: на разблокировку экрана уходят доли секунды. Вне зависимости от положения. В отличие от iPhone проблем с разблокировкой Mate 30 Pro лёжа не бывает.

При этом у флагмана Huawei часто глючит сканер отпечатков пальцев. Работает он быстро, но не всегда. Бывает, приходится прикладывать палец по несколько раз. Управление жестами работает. Но согласимся с экспрессивными коллегами-блогерами, что эта функция на 99% бесполезная.

Дневная съёмка

При хорошем дневном свете Mate 30 Pro справляется на твёрдую пятёрку. Хотя отметим уникальную особенность этого смартфона, которая понравится, как нам кажется, не всем. Флагман Huawei делает снимки с естественной цветопередачей, которая кому-то может показаться скучной. Подозреваем, что Huawei решилась на такую калибровку по настоянию Leica. Дескать, так профессиональнее. Настоящие фотографы всё равно сами накручивают нужные цвета при обработке.

Мы сказали бы, что это плохо, если бы не одно "но". К камере Mate 30 Pro подвязан искусственный интеллект, который определяет множество сценариев и по желанию насыщает цвета. Может быть, всё ещё не так сильно, как Note 10, но это и хорошо, ведь приступам изжоги при просмотре фотографий рады не все. Если же не хочется полагаться на ИИ, можно вручную включить HDR, который также делает снимки насыщеннее.

Динамический диапазон Mate 30 Pro хорош, но периодически подводит. Может недоработать, например, небо, виднеющееся из окна тёмного помещения. При этом само помещение отрисуется на ура. Смартфон отлично работает с тенями: часто вытягивает объекты из тени там, где многие другие флагманы сплоховали бы.

Детализация, на наш взгляд, лучшая. С другой стороны, мы не знаем, как работает холёный Deep Fusion в новых iPhone и чему за год научилась нейросеть Pixel 4. Mate 30 Pro превосходно справляется с контурами: шарпинга нет. Говорим спасибо за большую матрицу. Свой шумодав флагман Huawei тоже держит в узде: текстуры сохраняются в первозданном виде.

Сами мы с такой проблемой не столкнулись, но знаем, что некоторые обзорщики столкнулись с редкими артефактами в сюжетах с обилием мелких деталей (листва, ковры и т.д.). Но этим в той или иной мере страдают практически все смартфоны.

Зум

Многие помнят, что P30 Pro буквально взорвал Интернет 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом. Установить планку на недосягаемой для конкурентов высоте китайцам позволила нетрадиционная — перископическая — конструкция телефотокамеры. Mate 30 Pro это чудо обошло стороной. Как следствие, здесь масштабирование без потери качества 3-кратное.

Почему? Есть два предположения. Первое — Huawei не смогла упаковать большой телевик в новый флагман. Второе — Huawei сочла сильный телевик непопулярным среди казуальных пользователей. Ведь 5-кратное увеличение используется реже 3-кратного. При этом в P30 Pro для 3-кратного увеличения использовался кроп, который неминуемо ведёт к потере качества.

Как бы там ни было, осенний флагман Huawei в рейтинге увеличительных камер отстаёт только от P30 Pro. Новинка делает безукоризненные снимки при 3-кратном зуме. Хорошим же качество изображения остаётся вплоть до 10-кратного зума. После заканчивается так называемое гибридное увеличение и начинается кроп. Он годится скорее для утилитарных, чем для художественных целей: подглядеть за красивой соседкой в доме напротив, посчитать в 3 часа ночи головы беснующихся у подъезда подростков и т.д.

Боке

Портретный режим был на высоком уровне и в P30 Pro, но в новом флагмане стал ещё выше. Смартфон научился лучше определять глубину сцены и реже размывать волосы. Результат точно лучше, чем у Note 10.

Однако специалисты DxOmark считают, что номинально боке у Samsung лучше. В китайце им не хватило насыщенности изображения. Также эксперты регулярно замечали артефакты на коже: в некоторых снимках текстура некоторых участков лица получается неестественной. Причина в том, что их Mate 30 Pro снимал в боке в 40 МП. Высочайшее разрешение в этом случае достигается таким же путём, как и у большинства других вендоров: посредством программного добавления пикселей по технологии Quad Bayer. Однако все наши примеры были сделаны в рядовом 10 МП.

Что до насыщенности, то считаем это делом вкуса. Нам, например, наоборот, нравятся тёплые тона Mate 30 Pro. Куда важнее, на наш взгляд, что Huawei аккуратнее конкурентов обрезает фон.

Широкоугольная камера

С одной стороны, здесь используется лучший сенсор на рынке с самым высоким разрешением. Как следствие, детализация на запредельном уровне. Конкуренты и близко не стоят.

С другой — у Huawei скромный угол обзора. Считаем, что победа здесь за Samsung, поскольку с первостепенной задачей шириков — упаковкой кадра — корейцы справились лучше.

Ночная съёмка

Съёмка при низком дефиците света — ещё одна сильнейшая сторона Mate 30 Pro. Здесь снова немного обратимся к матчасти. Кроме размеров фишкой матриц Huawei является использование цветового фильтра Red+Yellow+Yellow+Blue (RYYB), тогда как у остальных — Red+Green+Green+Blue (RGGB). Это значит, что доминирующим цветом в фотографиях Huawei является жёлтый. Что, в свою очередь, позволило в разы поднять светочувствительность камер. В итоге в авторежиме мы имеем ночные снимки с широким динамическим диапазоном и неидеальной, но пока что лучшей детализацией. Хотя видим серьёзную угрозу со стороны Pixel 4.

Есть у RYYB и слабые стороны. Наравне с тем, как матрица достаёт из теней даже те объекты, который не видит человеческий глаз, камера Mate 30 Pro "перегревает" тёплые оттенки. Часто в ночных сюжетах доминируют красный и жёлтые цвета. Google на последней конференции клялась, что у них не так.

Видео

Mate 30 Pro снимает видео в 4К при 60 FPS. OIS, на наш взгляд, работает не хуже, чем у Samsung. У Mate 30 Pro встречаются проблемы с динамическим диапазоном при ярком дневном свете: сталкивались с небольшими засветами. DxOmark, наоборот, считает динамический диапазон сильной стороной Huawei.

В то же время флагман Huawei выдаёт феерический результат при слабом освещении. Шумы вылезают только при экстремальной темноте. Во всяком случае, если снимать на основной модуль.

Суперширик с видео в темноте справляется хуже. Но всё ещё лучше относительно конкурентов, поскольку его матрица тоже RYYB. Но Huawei говорит, что с апдейтами видео с дополнительного модуля по качеству подтянулось.

Обратим внимание на режим суперслоумо, который записывает видео с 7680 FPS, что близко к результатам дорогостоящей профессиональной техники. Хотя китайцы здесь схитрили. Аппаратно матрица записывает в специальную память только 1920 FPS (что по-прежнему выдающийся показатель), а остальное дорисовывает с помощью ИИ. Комбинация этих технологий позволяет замедлять время в 256 раз.

Подкупили нас и таймлапсы в 4К. Хотя ситуация с этой опцией неоднозначная. На презентации Huawei заявила, что Mate 30 Pro может записать до 12 часов. Но наш семпл имел ограничение в 300 минут, то есть 5 часов. То ли баг ранней прошивки, то ли мы чего-то недопоняли.

Вывод

Камера Mate 30 Pro — отличная. В некоторых сценариях она сильно обгоняет конкурентов, но есть и те, в которых малость отстаёт. Однако где за Huawei бесспорное лидерство, так это в опциональности. Mate 30 Pro предоставляет гораздо больше возможностей для самовыражения, чем её конкуренты. Взять хотя бы суперслоумо и таймлапсы. Эти две на первый взгляд фиктивные функции позволяют создавать настоящий вау-контент, который в соцсетях, заточенных под видео (TikTok, Instagram и YouTube) обрекает владельцев iPhone и Samsung на зависть.

Повод ли это считать Mate 30 Pro лучшим камерофоном? Всё зависит от приоритетов пользователя. Абсолютно во всех сценариях новинка справляется на 5. За гибкость — 5+. Но конкуренты — Google, Apple и Samsung — в отдельных случаях работают на 5+. Но за опциональность всем 4.