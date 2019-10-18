Ни секса, ни денег. Новые схемы развода в Tinder и Badoo

Позвать девушку на свидание и надеяться на продолжение знакомства можно, если девушка окажется настоящей, а не "подставной". В Москве миловидные особы всё чаще соглашаются на встречу с мужчинами только в определённых местах: где заранее предопределён счёт за "посиделки" и на очереди уже стоит следующий клиент. Лайф выяснил, какие схемы "развода на деньги" сегодня популярны у тех, кто ставит вам лайки в Tinder и Badoo.

Развод на "пару"

В СМИ обсуждают кальянную Cycle Lounge на Нагорной улице Москвы, куда девушки приглашают своих кавалеров. Красотки заказывают кальяны, коктейли и фрукты, а в конце вечера мужчине приносят счёт. Выясняется, что кальян стоил 7500 рублей, коктейль — 1500, фрукты — 3500, а цены в меню, которые в два-три раза ниже тех, что в чеке, только для владельцев клубных карт.

Отказываешься платить? С тобой будут беседовать крупногабаритные охранники. Рассчитаться за такой вечер всё-таки придётся. Девушка, как сообщает Mash, за такой "развод" получит откат от заведения — 3000 рублей с клиента.

И в Москве это далеко не единственное место. Источник Лайфа рассказал, что на улице Щербаковской, 50/52 работает кафе под вывеской сети "Тануки", но внутри никакого намёка на японскую кухню нет. Нет и полноценного меню, и других посетителей заведения, кроме пары, познакомившейся в "Тиндере". Девушка заказывает кальян, шампанское, салаты, а потом молодой человек получает счёт на 15–20 тысяч рублей. Хорошее воспитание не позволяет сказать даме, что денег нет, приходится платить. А если всё-таки осмелиться и сказать что-то вроде "Давай каждый за себя" — девушка обижается, кладёт деньги и прощается со спутником навсегда, добавляя его в чёрные списки во всех мессенджерах.

ВИП-комнаты для ВИП-особ

В прошлом году была популярна схема с "антикинотеатрами". Молодой человек знакомился с девушкой в приложении для знакомств. Она говорила, что любит смотреть фильмы в "антикинотеатрах": в залах, где большой экран и удобные кресла только для двоих. Предлагала встретиться именно там. Скидывала ссылку на сайт кинотеатра, убеждала, что нужно забронировать зал заранее, иначе всё будет занято. Аренда кино стоила около 2000 рублей. Невнимательные мужчины бронировали, вносили указанную сумму, но, когда приходили в назначенный день и час, выяснялось, что никакого кинотеатра там нет, даже с приставкой "анти".

Сегодня метод чуть-чуть видоизменился. Девушки приглашают в ВИП-караоке. Говорят, что любят петь, но стесняются, а в этой "випке" никого постороннего не будет: "Я, ты и музыка".

Илья Р. чуть было не попался на эту уловку. Его смутила подозрительная ссылка, которую обычно присылают спамеры. Да и про ВИП-караоке для двоих он до этого не слышал. Он сказал девушке, что не пользуется банковской картой, может рассчитаться на месте наличкой. У дамы, естественно, появились срочные дела на вечер, а потом она заблокировала кавалера.

Штраф во имя любви

Познакомились пару дней назад. Уже переписываются не в приложении, а в мессенджерах, скидывают друг другу фото, флиртуют и, наконец, договариваются встретиться. Девушка говорит, что будет за рулём, юноша расстраивается, что вечер пройдёт без хмельных заигрываний. Выбирает кафе, скидывает адрес. Через 15 минут после назначенного времени девушка так и не приходит. Ещё через несколько минут звонок:

— Котик, меня остановил гаишник, я пересекла двойную сплошную. Намекает на взятку. Или прав лишит. А у меня денег нет. Можешь помочь? Я скоро приеду и отблагодарю, — верещит дама на том конце провода.

Добродушный юноша переводит на карту будущей спутницы несколько тысяч рублей. Продолжает ждать в ресторане свою должницу. А она так и не появляется. Номер заблокирован. Чёрные списки во всех соцсетях. Никакой благодарности.

Как не нарваться на "развод"?

Опытные пользователи приложений для знакомств отмечают, что универсального рецепта не существует. Нужно доверять своей интуиции и улавливать "маячки". Если девушка настаивает на каком-то определённом месте и отказывается идти в другое — скорее всего, это не связано с удобством месторасположения заведения. За новых клиентов ей приплачивают.

В большинстве кинотеатров, караоке, ресторанов будут рады наличным. Если девушка настаивает на том, что вы должны что-то где-то забронировать заранее и оплатить по безналу, иначе никуда она не придёт, — свайпайте влево. Возможно, следующая красотка действительно ищет любви, а не пытается на вас заработать.

И главное — не нужно малознакомым людям переводить свои деньги. Если хочется помочь, скажите, что в течение часа приедете и разберётесь. Возможно, девушка согласится — и вы выручите её из какой-то сложной реальной ситуации. И у вас будет час в запасе, чтобы вывести аферистку на чистую воду с помощью поисковых запросов, соцсетей и переписки с ней. Либо вы по пути встретите ту самую, которой интересны будут не ваши деньги, а вы.