Корейский доминатор. Samsung Galaxy M30s — главная угроза Xiaomi Redmi Note 8

На рынке смартфонов началась осенняя резня в сегменте устройств средней ценовой категории. Первыми свои козыри раскрыли Realme и Xiaomi, на очереди — Samsung. В этом году в сегменте до 20 тыс. рублей она предлагает Galaxy M30s, крайне любопытный аппарат с неприлично большой батареей и приличной камерой.

Дизайн

Выглядит новинка странно. Тогда как китайцы даже в бюджетниках до десяти тысяч (посмотрите на Vivo Y11) стараются имитировать премиальность и делают корпус многослойным (стекло, пластик, стекло или его заменитель), Samsung упорно держит M-серию на полимерах. Глянец которых быстро и просто покрывается царапинами.

Хотя видно, что в M30s корейцы пытались придумать оригинальный дизайн. Тут вот и трипл-камера имеет прямоугольное обрамление, и цвета необычные. Даже чёрный, который оказался у нас, не просто чёрный, а с синим отливом. Есть ещё синий с голубым оттенком и перламутровый. Выглядит всё это не изумительно, не отвратительно, а именно что оригинально.

Сканер отпечатков, к слову, сзади. Сам он работает молниеносно. А вот слепое прицеливание какое-то время всегда отнимает. Благо, есть разблокировка по лицу. Ею большую часть времени и пользовались. Она, конечно, двухмерная и ночью при дефиците света не всегда срабатывает с первого раза.

Смартфон тяжеловат и крупноват. Вес — 188 г., толщина — 8,9 мм, длина — 159 мм. Говоря менее абстрактно, габариты M30s сопоставимы с оными у Redmi Note 8 Pro и Honor 9X. Но Samsung на йоту покороче да полегче будет. Что, впрочем, большой роли не играет. Все три устройства — не самые удобные в мире, но и из рук сами не выпрыгивают.

Экран и звук

Без лишних слов. В M30s стоит 6,4-дюймовая матрица Super AMOLED типа Infinity-U с разрешением 1280 на 2340 точек. Яркость настолько высокая, что в ясные дни солнце позорно прячется за тучи, ибо куда ему тягаться с экраном Samsung. Насыщенность что надо: красный обжигает, синий холодит, чёрный словно бездна, а от зелёного — изжога. А если без шуток, то экран действительно безупречный для своей ценовой категории.

По звуку всё стандартно. Стерео нет. Единственный мультимедийный динамик звучит нормально. У Xiaomi погромче будет, но и пользователи Samsung не проспят будильник. Поводов критиковать разговорный динамик тоже нет. А вот на чём внимание сфокусируем, так это на 3,5-миллиметровом разъёме, так как он банально есть. Не то чтобы ему устроили геноцид в ценовой категории до 20 тыс… Просто каждый раз, как видим эту дырочку, радуемся за всех, кто ещё пользуется проводными наушниками.

Производительность и автономность

Новинка работает на 8-ядерном чипе Exynos 9611. В играх он себя проявил хорошо. Тот же PUBG на максималках заводится, и критичной просадки FPS не заметили даже после часовой сессии. Но при этом корейское чудо не всегда молниеносно ворочает интерфейс: иногда случаются микрозадержки. Разумеется, трагедии в этом нет, но странно видеть, что Samsung до сих пор не наладила работу своего же софта и своего же железа.

С памятью негусто. В России продаётся только версия на 4/64 ГБ. Впрочем, если не хватит отведённого производителем объёма, можно засадить microSD по самые 512 ГБ. Причём в отведённый под это дело специальный слот. То есть не придётся выбирать между второй SIM-картой и картой памяти, как у многих конкурентов. Отметим, что в других странах доступна также версия на 6/128 ГБ.

Samsung акцентирует внимание на том, что M30s поддерживает Widevine L1. Почитали мы Интернет англоязычный и выяснили, что это некий протокол шифрования, которым пользуются стриминговые платформы вроде Netflix, Amazon Prime и прочие непопулярные на Руси сервисы. Без поддержки Widevine L1 смартфоны не воспроизводят видео в разрешении выше 480р в ряде онлайн-кинотеатров. К стыду своему, не смотрим Netflix на смартфонах, поэтому не знаем, как остро стоит в мире вопрос нехватки сего стандарта в бюджетниках. Однако методом гугления выяснили, что последний раз более или менее широко Widevine L1 обсуждался с выходом Pocophone F1 — первое время смартфон его не поддерживал.

Аккумулятор в M30s монструозный: аж на 6000 мАч. Рекорд. Так и хочется добавить: "Деточка, а ты не лопнешь?" Что для смартфонов Samsung, пожалуй, актуально будет всегда. Автономность тоже выдающаяся: M30s легко живёт два дня, а если аппарат не насиловать восемью-десятью часами экрана, то и на три хватит.

Быстрая зарядка имеется. В коробке лежит блок питания на приемлемые 15 Ватт, которые за полчаса заряжают 6000 мАч процентов эдак на 30–40. Для полной "заправки" готовьте два часа, не меньше.

Камеры

Джентльменским набором камер M30s похвастаться не может, как, впрочем, и никто другой в этой ценовой категории. Имеется основной модуль на 48 МП с апертурой f/2.0, суперширик на 8 МП и f/2.2, а также ToF на 5 МП. Фронталка на 16 МП с f/2.0. Объективом телефото не балуют.

Днём, как и полагается, с основной камерой проблем не возникает. Снимки получаются насыщенные, не пересвеченные, умеренно детализированные. В последнем случае результат можно улучшить, переключившись в режим 48 МП.

В помещении M30s тоже зачастую выдаёт неплохие результаты. Хотя, конечно, в таких сценариях начинает работать шумодав, который подъедает текстуры объектов.

Оптического зума нет. Вместо него — цифровой четырёхкратный. Он ужасный. Например, Vsmart Live из этой же ценовой категории и с таким же набором оптики при четырёхкратном зуме сохраняет детализацию лучше. Ссылку на папку с примерами дадим чуть ниже — убедитесь сами.

Ночной режим в удивительно короткое время собирает удивительно много света и подсвечивает неожиданно много объектов. Хотя детализация при этом не возрастает, а источники света часто переэкспонируются. Так или иначе для "Инстаграма" приемлемые снимки от него получить можно.

Суперширокоугольная камера у новинки неоднозначная. Из неё можно выжать откровенно хорошие фотографии, но необходим идеальный свет. В противном случае резко падает детализация. И это главная претензия, поскольку и динамический диапазон, и контрастность у ширика в порядке. Ну и угол обзора впечатляет тоже — 123 градуса.

У видео также есть нюансы. M30s может писать в 4К и 60 FPS, но без стабилизации. Результат предсказуемо плохой, что для бюджетников не грешно. Но! Samsung решила всех удивить и прикрутила к аппарату дешевле 20 тыс. руб. режим "суперстабилизации". Она не оптическая, но при этом кладёт на лопатки дрожь от шагов. И делает она это за счёт сильного кропа, который печальным образом сказывается на качестве изображения.

Результаты с фронталки тоже приятные. Кроме ночных режимов это ещё одно поле, в котором бюджетники этой осенью сильно подтянулись. Напомним, у Redmi Note 8 Pro передняя камера нам также понравилась. Оба аппарата, если отключить бьютификатор, дают естественный тон кожи и высокий уровень детализации. Но только до тех пор, пока в сцене много света.

Больше фотографий и видеороликов, снятых на Galaxy M30s, вы найдёте по этой ссылке.

Вывод

Galaxy M30s — достойный претендент на место в кармане, который планирует потратить этой осенью на смартфон меньше 20 тыс. руб. А если быть точным, то 16 990 руб. У девайса неплохая камера, хороший экран и ещё лучше батарея. А главное — есть NFC. Хотя и у главного его конкурента — "комбайна" Redmi Note 8 Pro — он имеется.

А у Vivo V17 Neo в отличие от этих двух есть ещё и сканер отпечатков пальцев под экраном. Но там отвратная камера. А Vsmart Live оборудован и современным дактилоскопическим сенсором, и сносной камерой. Хотя и там есть свои нюансы. А скоро по той же цене выйдет Honor 9X. Да и Realme на днях разродится новыми бюджетниками.