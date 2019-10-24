В России создали перехватчик квадрокоптеров

Новинка получила название Kaspersky Antidrone. Она представляет собой программу, которая вкупе со специальным оборудованием способна предотвращать проникновение гражданских дронов на охраняемую территорию.

Такой территорией, считают в компании, может быть как частное владение богатого человека, так и какое-либо предприятие или участок, на котором происходит масштабное действо в мегаполисе. Актуальность системы Лаборатория Касперского объясняет несколькими факторами.

Во-первых, объём рынка дронов быстро растёт. В 2018-м он был оценён в $14 млрд, а к 2024 году будет составлять уже $43 млрд. То есть скоро жужжалок с камерами станет ещё больше. И подглядывать они станут ещё чаще. Во-вторых, гражданские дроны легко превращаются в оружие. Как мы помним, не так давно на Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, было совершено покушение при помощи квадрокоптера, к которому примотали несколько килограммов тротила. В-третьих, по мнению Лаборатории Касперского, автоматизированная система защиты от БПЛА Kaspersky Antidrone гораздо эффективнее традиционных неавтоматизированных. Дескать, стрелять по коптерам — дроби не напасёшься. Дрессировка ястребов — не очень гуманна. А создание куполов из радиочастотных помех — нерационально, поскольку оное решение вызывает сбои в работе не только дронов, но и сетевой инфраструктуры.

Как работает?

Так что же предлагают российские разработчики? Целый комплекс, состоящий из ПО, модуля первичного обнаружения (лидара, или радара), системы видеонаблюдения (камер высокого разрешения), сервера с нейросетью (компьютера) и модуля глушения (антенны направленного действия). Первая часть, как несложно догадаться, регистрирует движение объектов в радиусе 300–400 м (если используется лидар). Вторая — объекты, собственно, визуализирует. Третья — определяет, что в кадре: дрон, птица или ещё кто-то. Четвёртая — заглушает радиосигнал в том диапазоне, в котором передаются команды от пилота к дрону.

Весь этот набор, к слову, кажется компании мобильным. Мол, можно его приладить даже к автомобилю. Сильно в этом не сомневаемся, но в рамках демо подобных систем не видели.

Что интересно, рачительные инженеры "Касперского" позаботились о том, чтобы при защите территории никто не пострадал. Перехваченный дрон не рухнет на голову хозяина участка, а вернётся в точку взлёта либо совершит безопасную посадку на месте. В зависимости от того, какую аварийную программу предусмотрел производитель квадрокоптера. Важно это ещё и для отсутствия претензий от владельца летающей камеры.

Работу системы журналистам продемонстрировали. Она работает. Правда, экшена во время атаки на квадрокоптер не происходит. Вот он взмыл в воздух, пролетел сто метров, робоантенна повернулась в направлении БПЛА, дрон уткнулся в невидимую стену и несколько секунд спустя пошёл на посадку. Никаких взрывов и звуков бластеров на фоне. Некоторых коллег сие искренне разочаровало.

Есть ли минусы?

А вот чего хватило, так это вопросов к разработчикам со стороны прессы. Благодаря им выяснилось, что Kaspersky Antidrone будет делать, если, например, к секретному объекту летит не попсовый DJI Phantom 4, а какой-нибудь кастомный аппарат. Или тот же Phantom, но замаскированный, например, под аэростат. А ничего. Точнее — простой модифицированный коптер система попробует остановить "атакой" во всех диапазонах, которые производители гражданских дронов используют чаще всего. Против маскированных БПЛА или тех, данных о которых в базе данных Antidrone нет, система не сработает. Хотя специалисты компании сомневаются, что дополнительные элементы на корпусе квадрокоптера позволят ему сохранить аэродинамические свойства, достаточные для полёта и управления.

— У нашей системы нет особых ограничений по классификации и детектированию. Мы можем детектировать и классифицировать большинство дронов, в том числе некоторые военные, данные по которым не засекречены. А вот способы нейтрализации — это больше законодательный вопрос и вопрос сертификации аппаратной части, — говорит Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.

Как бы там ни было, Туров настаивает, что их система в первую очередь нацелена на борьбу с гражданскими устройствами. Борьба с модифицированными устройствами в список их задач пока не входит.

Что, признаться, слегка обескураживает, поскольку в презентации продукта говорилось в том числе и о защите "критической инфраструктуры". Сдаётся нам, что если настоящий злоумышленник, а не просто хулиган, захочет заняться промышленным шпионажем или бомбардировкой нефтеперерабатывающего завода, то будет использовать сложную технику, а не ту, что можно купить в ларьке на углу. С другой стороны, подорвать Николаса Мадуро хотели именно при помощи рядового DJI.

Есть ли аналоги?

Да. Как минимум Drone Dome, разработка израильской компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Её, к слову, представили ещё в 2017 году. Работает она по схожей схеме, да и внешне тоже похожа на комплекс Anti Drone, показанный во время презентации.

После инцидента в Гатвике, когда в прошлом году один квадрокоптер парализовал работу аэропорта, британские военные закупили у Rafael Advanced Defense Systems Ltd. шесть наборов Drone Dome за 15,8 млн фунтов стерлингов.

А поскольку Drone Dome — всё же военная разработка, российская компания считает некорректным её сравнение с Kaspersky Antidrone. Но на всякий случай говорит, что их разработка лучше, гибче в плане использования. Дескать, их программный комплекс можно применять в связке с оборудованием, с сертификацией которого проблем не возникнет даже в городе.

В целом же Лаборатория Касперского спокойно ответила на вопрос Лайфа о вдохновителях. Владимир Туров рассказал, что при разработке Antidrone они изучали опыт компании Dedrone и решения SkyWhall 300. Хотя компания всё же имеет претензии на уникальность своего продукта. В "Касперском" говорят, что аналогов их машинного зрения, которое способно классифицировать объекты на дроны и всё остальное, на рынке нет.

Сколько стоит?

При такой позиции некоторые вопросы вызывает и цена. Непосредственно Лаборатория Касперского выступает производителем исключительно программного обеспечения. А всё оборудование (лидары, камеры, робоустановки для антенн) — тоже не их задача. Несмотря на это, компания назвала минимальную стоимость комплекса с аппаратными элементами — от $ 100 000. Именно на таком минимальном наборе компания и продемонстрировала работу системы. Её, как говорит Туров, хватит для защиты бизнес-центра от налёта одного дрона. Для защиты сразу от нескольких устройств потребуется не одна антенна и не одна сотня тысяч долларов. На закупку оборудования, например для небольшого аэропорта, может легко уйти и миллион долларов.

Продаваться комплексы Kaspersky Antidrone начнут уже в следующем году. Компания ожидает, что за 2020-й ей удастся реализовать от пяти до десяти наборов.