США потратили более 13 млн долларов на Tor Project. Вы верите в анонимность?

Долгие годы за браузером Tor закреплено звание главной двери, ведущей в клоаку глобальной сети Даркнет. Там продаются наркотики, люди, оружие и внутренние органы. Через Tor даже возможно заказать убийство человека. Считалось, что Tor автономен и поддерживается пользователями, но оказалось, что даркнет-браузер существует не без поддержки Правительства США.

Tor — самый популярный анонимайзер в Интернете. Он позволяет путешествовать в виртуальном пространстве и при этом не оставлять за собой цифровых следов (вроде IP-адреса и точек входа) благодаря так называемой луковой маршрутизации, которая лежит в основе архитектуры браузера. Эта архитектура отфильтровывает все данные пользователей перед входом в Tor, делая Сеть полностью анонимной.

Откуда деньги, Джонни?

Tor всегда позиционировался как некоммерческий проект. Но на что живут и развивают продукт его создатели? Считалось, что основатели и главные администраторы Tor живут на проценты от продаваемых внутри браузера товаров. Но в распоряжении Лайфа оказались доказательства того, что браузер функционирует благодаря деньгам, щедро выделяемым разными правительственными организациями США.

Первая крупная структура в списке — Бюро по делам демократии, прав человека и труда. Своеобразное "боевое крыло" Государственного департамента США. Другая заметная организация, спонсирующая браузер Tor, — зарегистрированная в Калифорнии НКО Internews. На третьем месте расположились Государственный фонд науки и Научно-исследовательский фонд при Стэнфордском университете (SRI), распределяющий технологические гранты США, предусматривающие финансовую отдачу, социальные и финансовые изменения. Замыкает это звено Национальный научный фонд (NSF) — независимое агентство при Правительстве США, в ведение которого входят вопросы развития науки и технологий. С помощью этих фондов, в частности, по различным целевым грантам распределяются государственные деньги США.

Далее в поддержку Tor включаются СМИ. Среди тех, кто финансирует Tor, удалось найти радио "Свободная Азия" — частная некоммерческая организация, львиная доля финансирования которой идёт из федерального бюджета США. По удивительному стечению обстоятельств, радио "Свободная Азия" входит в структуру Агентства США по глобальным медиа.

Сразу за ним — Международная НКО по делам содружеств. И это только крупнейшие инвесторы. Помимо прямого участия государственных ведомств США в распоряжении Лайфа оказались и другие доказательства функционирования Tor на государственные гранты США. Если считать все инвестиции американских ведомств вместе, то получается, что всего за пять лет, с 2012 по 2017 год, США потратили на усовершенствование якобы полностью анонимного браузера более 13 млн долларов.

Анонимность и опасность — две стороны одной медали

Позиционирование у Tor весьма привлекательное. Разработчики заявляют, что он позволяет оставаться анонимным в Интернете. Также Tor служит для обхода государственных блокировок в Интернете, которые вводятся с целью цензуры.

На деле же Tor пользуется весьма дурной репутацией и повышенным вниманием со стороны тех, чья деятельность незаконна. Tor — сугубо американский браузер, и анонимность здесь не стоит во главе угла. Прежде всего Tor задумывался как проводник в Даркнет — глубинный Интернет, где становятся доступными не только опасные для жизни и здоровья изделия и вещества, но и поощряются маргинальные формы поведения, через которые и происходит разрушение культурных ценностей.

Особенно опасно это свойство Tor для неустойчивых личностей — детей и подростков, которым достаточно просто показать, как работает анонимный Интернет. А от него до глубинного, тёмного — один клик.

Настораживает в Tor и тот факт, что американцы, сбиваясь с ног, в первую очередь пытаются принести браузер в те уголки мира, где появляется хоть малейший намёк на несвободу слова. Несутся они туда, конечно же, с рекламой обсуждаемого браузера. Активную поддержку в этом направлении американским ведомствам оказывают недальновидные видеоблогеры. Лучший пример — распаковка посылок с Даркнета, завораживающая миллионы молодых россиян.

Так ли анонимен Tor на самом деле?

Если обратиться к истории этого продукта, можно обнаружить интересную деталь. Технология, которая позволила бы сделать сообщение или данные интернет-пользователя недоступными для расшифровки, начала разрабатываться в 1995 году. Создали её не гражданские программисты, а лучшие криптографы военно-морской исследовательской лаборатории США.

Задумывался софт как шифровальная машинка "Энигма", только вместо радиосигналов технология, взятая впоследствии за основу браузера Tor, начала шифровать электронные данные от разведывательных служб других стран. Получается, что браузер, который сегодня обеспечивает анонимное перемещение информации и обход государственных ограничителей в разных странах, создала правительственная военная структура. Цель была одна — успешное проведение информационной войны и контроль над трафиком.

Разумеется, разработчики такого уровня не упустили шанс и оставили для себя бэкдор — лазейку, через которую военные и сотрудники спецслужб могут подглядывать за пользователями их продукта в будущем.

Многие эксперты уже не раз признавали, что, даже используя Tor, устройства пользователей всё же оставляют едва заметные цифровые следы. Важно отметить, что пользователи браузера хоть и могут вручную указывать точку входа или выхода в сети Tor, но разработчики советуют оставлять выбор точки входа на усмотрение системы.

То есть просят доверить личные данные им. Для наибольшей безопасности разработчики браузера создали специальный Tor Controller, который, если верить заявлениям, позволяет менять цепочки IP-адресов и переподключает их автоматически в неопределённом порядке. Но нигде не написано, что эти алгоритмы с высокой долей вероятности находятся под контролем. И это ещё не говоря о том, что внутри Tor могут действовать и другие сетевые приложения, которые тем или иным образом выдают данные о местоположении пользователя и типе входящего и исходящего трафика. А если так, то об абсолютной анонимности в Tor не может быть и речи.