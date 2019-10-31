Что ты такое, Vivo Y11? Может ли ультрабюджетный смартфон быть хорошим?

В редакции Лайфа оказался новый смартфон Vivo Y11. Это представитель ультрабюджетной ценовой категории, за который китайцы просят 8990 руб. Рассказываем, стоит ли он этих денег и не лучше ли за ту же сумму приобрести что-нибудь прошлогоднее.

Дизайн и эргономика

Первое, что отмечаешь, когда берёшь Vivo Y11 в руки, — он очень массивный. Аппарат весит 190 г, а его габариты равны 159,4 х 76,8 х 8,9 мм. Для сравнения, параметры Redmi Note 7: 159,2 х 75,2 х 8,1 мм и 186 г. То есть Vivo по всем параметрам больше.

Формат корпуса — "сэндвич". Задняя крышка — пластик, имитирующий стекло, посередине — полимерные канты, спереди — стекло Panda King Glass. Не Gorilla. Это приятно, поскольку, несмотря на низкий прайс, Y11 получился привлекательным. Прибавляет очков стиля новинке и пёстрая раскраска. Красный градиент охватывает не только наклейку под стеклом, но и боковые грани. Чувствуется ДНК более дорогих Oppo. К слову, о цветах. Кроме красного доступен также синий. Оба выглядят симпатично.

На крышке кроме надписи Vivo красуются двойная камера, вспышка и сканер отпечатка пальцев. Последний работает молниеносно, но попадать в него с первого раза получается не всегда. Именно поэтому пользовались системой распознавания лиц, которая работает на удивление исправно даже при дефиците света. Тот же Galaxy M30s справлялся с этой задачей при таких же условиях хуже.

Органы управления (качелька громкости и кнопка Power) расположились на правом торце. Отвечая за правшей, скажу, что пользоваться удобно. Разъём для наушников есть — он снизу. Там же причиняющий в 2019 г. одним только видом боль Micro-USB.

Спереди — экран. Вырез есть, V-образный. Рамки по бокам действительно тонкие. Сверху полоска потолще. Снизу, как всегда, толстый подбородок. Олеофобное покрытие, кстати, не очень. Палец, бывает, прямо чувствует сопротивление при длинных свайпах.

Y11 довольно неуклюжий девайс. Крупный, толстый, тяжёлый. И если надеть стандартный силиконовый чехол, ситуация только ухудшится. В противном случае задняя панель быстро царапается. Пользоваться новинкой не то чтобы трудно… Просто пройдёт какое-то время, прежде чем вы привыкнете к его параметрам.

Экран и звук

Не жалея сантиметров, Vivo не пожалела и дюймов. В Y11 стоит большой 6,35-дюймовый IPS-экран с разрешением, увы, всего 720 на 1544 точек. Ну ничего. Случалось в 2019 г. такое и со смартфонами уровнем выше. Да, Xiaomi? Экран Vivo для своей ценовой категории хороший — он яркий, с максимальными углами обзора и умеренно насыщенный. Но видели IPS-матрицы и получше. В том же Galaxy M20, например, который дороже Y11, но не так чтобы очень.

Мультимедийный динамик, разумеется, один. Он довольно голосистый, но басов меньше, чем у аналогов от Xiaomi. Куда ближе звучание Y11 к вьетнамскому Vsmart Live. К разговорному динамику претензий нет. В проводных наушниках звук тоже хороший, как и в беспроводных, несмотря на довольно старую, но энергоэффективную версию Bluetooth 4.0. Хотя процессор может работать и с Bluetooth 5.0.

Производительность и автономность

К слову, о нём. В сердце Vivo Y11 8-ядерный процессор базового уровня Snapdragon 439. Помогают ему 3 ГБ оперативной памяти. Ни больше ни меньше. Встроенной только 32 ГБ. Но можно установиться флешку до 256 ГБ. Причём в отдельное гнездо. Выбирать между 2-й SIM-картой и памятью не придётся.

Android 9-й серии, изменённый до неузнаваемости оболочкой FuntouchOS, обслуживается этим всем на удивление живенько. Приложения тоже по большей части запускаются быстро. А вот с играми ожидаемо не всё гладко. Конечно, мы не столкнулись с тем, чтобы какая-то игра отказалась работать совсем, но большая их часть включается медленно. Сворачиваются и разворачиваются они тоже немоментально.

PUBG завёлся на минималках, и в этом режиме смартфон работает стабильно. Разрешение 720р здесь играет большую роль. Хотя наблюдать пиксельные контуры 3D-моделей и интерфейса — то ещё удовольствие.

Видео, к слову, тоже не получится смотреть в разрешении выше 720р. И при диагонали в 6,35 дюйма это прямо не очень приятно. Впрочем, и то и другое некритично. Как-никак, говорим о смартфоне дешевле 10 тыс. рублей.

Зато с автономностью у Y11 полный порядок. Батарея на 5000 мАч разряжается ну очень медленно. На два световых дня хватает свободно. Быстрая зарядка тоже есть. Она типа Quick Charge 3.0. Соответствующий блок питания идёт в комплекте.

Фото

Камер в этом смартфоне, считая фронталку, три. Сзади — сенсор на 13 Мп с апертурой f/2.2, а также ToF-модуль для боке на 2 Мп. Спереди — датчик на 8 Мп с апертурой аж f/1.8. Последнее объясняет хорошую работу системы распознавания лиц в условиях с плохим освещением.

Качество фотографий с основной камеры, как ни странно, удовлетворительное. После V17 Neo ожидали результата хуже. Как минимум днём из Y11 можно выжать фотографии, от которых не хочется отвернуться при открытии на большом мониторе. Детализация есть. Динамический диапазон узкий, но и с ним можно совладать. HDR своё дело в Y11 знает.

В помещениях камера тоже справляется неплохо. Картинка становится рыхлой, только когда свет становится очевидно тусклым. Хотя при искусственном освещении сильно падают контрастность и насыщенность. Снимки получаются бледноватыми. Что, кстати, характерно и для дневных фотографий.

Ночью без соответствующего режима Y11 снимает ожидаемо плохо. Вылезают цифровые шумы, а всё, что дальше 3–4 метров от камеры, становится силуэтами.

Боке ультрабюджетник снимает весьма любопытно. Объект от фона отделяется, но странно. Контуры человека или предмета в фокусе блюрятся, отчего у них появляется неестественное свечение. И создаётся иллюзия того, что объект обрезался ровно. Регулировать степень размытия после съёмки можно. Это удобно. Спасибо.

Фронталка приятная, но без изыска. Хорошая детализация, но проблемы с динамическим диапазоном. Засветы часто портят снимки. Ну и линза странная — растягивает лицо, стоит только ему выйти из центра кадра.

В плане видео тоже всё очень скромно. Y11 не пишет ни 4К, ни даже 1080р в 60 FPS. Зато есть режим замедленной съёмки, который весьма неплох.

Вывод

Ультрабюджетники в целом очень странный сегмент. Потому что, во-первых, они стоят на 2–3 тыс. дешевле уже полноценных бюджетников, при создании которых вендоры реже идут на жёсткие компромиссы. Во-вторых, если 8990 руб. действительно потолок. Совершенно не лишним будет изучить модели класса выше, но прошлого года.

Впрочем, если для пользователя принципиально важно, чтобы смартфон был именно 2019 года, то Vivo Y11 далеко не самый плохой вариант. У него есть несколько преимуществ перед конкурентами от Realme, Vsmart и Xiaomi в ценовой категории до 10 тыс. руб. А именно — самый большой экран и самый большой аккумулятор. При этом у всех конкурентов будет более мощный процессор.