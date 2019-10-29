Посетителей ВДНХ научат вести YouTube-каналы

На этой выставке, проходящей в ВДНХ посетителей научат работать с видеоконтентом, становящимся всё более популярным. Мероприятие пройдёт 5–7 ноября в павильоне 75 на ВДНХ.
Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими устройствами и оборудованием для видеосъемки, а так же пообщаться с профессионалами по:
- Студийному оборудованию
- Съёмочному и звукозаписывающему оборудованию
- Технике для обработки и монтажа аудио- и видеопродукции
- Передвижным телевизионным станциям
- Оборудованию и системам кабельного телевидения
- Оборудованию и технологиям для съёмок, монтажа и трансляции спортивных программ
- Эфирному телерадиовещанию
- Технологиям создания спецэффектов и 3D-графики
- Интернет-технологиям
- Оборудованию для DSLR-кинематографистов
Время уделят и другим темам. В частности, посетителей проконсультируют насчёт ведения собственного YouTube-канала и съёмки видео для него. Зарегистрироваться можно на сайте NATEXPO.