Посетителей ВДНХ научат вести YouTube-каналы

Выставка NATEXPO будет посвящена профессиональной работе с видео — съёмке, монтажу, работе со звуком.

На этой выставке, проходящей в ВДНХ посетителей научат работать с видеоконтентом, становящимся всё более популярным. Мероприятие пройдёт 5–7 ноября в павильоне 75 на ВДНХ.

Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими устройствами и оборудованием для видеосъемки, а так же пообщаться с профессионалами по:

Студийному оборудованию

Съёмочному и звукозаписывающему оборудованию

Технике для обработки и монтажа аудио- и видеопродукции

Передвижным телевизионным станциям

Оборудованию и системам кабельного телевидения

Оборудованию и технологиям для съёмок, монтажа и трансляции спортивных программ

Эфирному телерадиовещанию

Технологиям создания спецэффектов и 3D-графики

Интернет-технологиям

Оборудованию для DSLR-кинематографистов

Время уделят и другим темам. В частности, посетителей проконсультируют насчёт ведения собственного YouTube-канала и съёмки видео для него. Зарегистрироваться можно на сайте NATEXPO.