Посетителей ВДНХ научат вести YouTube-каналы

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Фото © NATEXPO

Выставка NATEXPO будет посвящена профессиональной работе с видео — съёмке, монтажу, работе со звуком.

На этой выставке, проходящей в ВДНХ посетителей научат работать с видеоконтентом, становящимся всё более популярным. Мероприятие пройдёт 5–7 ноября в павильоне 75 на ВДНХ.

Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими устройствами и оборудованием для видеосъемки, а так же пообщаться с профессионалами по:

  • Студийному оборудованию
  • Съёмочному и звукозаписывающему оборудованию
  • Технике для обработки и монтажа аудио- и видеопродукции
  • Передвижным телевизионным станциям
  • Оборудованию и системам кабельного телевидения
  • Оборудованию и технологиям для съёмок, монтажа и трансляции спортивных программ
  • Эфирному телерадиовещанию
  • Технологиям создания спецэффектов и 3D-графики
  • Интернет-технологиям
  • Оборудованию для DSLR-кинематографистов

Время уделят и другим темам. В частности, посетителей проконсультируют насчёт ведения собственного YouTube-канала и съёмки видео для него. Зарегистрироваться можно на сайте NATEXPO.

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