Apple может выпустить новое устройство, нарушив права российской компании

Возможное название нового аппарата уже зарегистрировано и внесено в базу Всемирной организации интеллектуальной собственности. Если в Купертино устройство выйдет именно с этим наименованием, дело может дойти до суда.

В коде iOS 13 нашли упоминание брелока Apple, сообщает 9to5mac. По полученным данным, устройство будет называться AirTag.

Что не так с названием устройства?

Проблема в том, что такой товарный знак уже зарегистрирован.

Издание "Палач" заметило, что он принадлежит американской компании GPS Avion LLC, связанной с фирмой ISBC. Компания располагается в России и с 2006 года занимается разработкой RFID-брелоков.

Товарный знак занесён в базу Всемирной организации интеллектуальной собственности, зарегистрирован 9 сентября 2016 года. Марка связана с RFID-системами: брелоками, устройствами ближнего поля и прочими аппаратами.

Получается, если Apple выпустит свой брелок под названием AirTag, то нарушит права российской компании на интеллектуальную собственность. ISBC не прокомментировала "Палачу" ситуацию.

Что за AirTag?

Аксессуар будет работать на чипе U1.

С его помощью брелок поддержит сверхширокополосный стандарт беспроводной связи (UWB). Это позволит получить данные о местонахождении аксессуара с точностью до десяти сантиметров, говорит вице-президент по маркетингу в компании Decawave, производящей микросхемы для работы в UWB.

Местонахождение брелока будет показано в приложении Find My.

В нём можно идентифицировать местоположение устройства, даже если оно разряжено или не ловит связь. В общем, маленький аксессуар может изменить индустрию технологий.