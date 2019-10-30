WhatsApp использовали для слежки за людьми без их ведома

Теперь компания судится с фирмой NSO Group, которая воспользовалась мессенджером для доступа к личным данным пользователей. Руководство мессенджера, принадлежащего Facebook, говорит, что команда заботится о конфиденциальности пользователей.

WhatsApp подала в суд на израильскую фирму NSO Group. Об этом сообщает The Verge. Компания уверена, что ответчик для отправки вирусов использовал видеозвонки мессенджера.

WhatsApp обвинила израильтян в сотрудничестве с правительственными органами. По мнению обвинения, она организовала взлом 1400 пользователей из 20 стран. Среди пострадавших были журналисты и правозащитники.

Обвинение уверено, что для рассылки вредоносного программного обеспечения использовался мессенджер WhatsApp. Предполагается, что для взлома использовался софт Pegasus.

Распространяемый софт позволял злоумышленникам следить за пользователями. Компания считает, что атака была направлена минимум на 100 представителей гражданского общества, что является злоупотреблением.

В мае этого года в мессенджере нашли уязвимость, позволявшую на сторонний телефон удалённо загружать файлы и сторонний софт. У WhatsApp есть доказательство, что NSO Group воспользовалась ей, говорит глава компании Уилл Кэткарт.