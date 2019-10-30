Названа дата финала студенческого чемпионата мира по программированию в Москве

А вокруг него организуют ряд других мероприятий, посвящённых теме программирования и цифровых технологий.

Финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC пройдёт в Москве в июне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

В нём примут участие 140 команд из вузов со всего мира. Оргкомитет финала возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В него также вошли Константин Носков, глава Минобрнауки Михаил Конюхов, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и исполнительный директор ICPC Уильям Б. Паупер.

Помимо самого финала посетителям будет доступен ряд других мероприятий "Цифровой недели". IT Forum — диалоговая площадка по разным направлениям информационных технологий. IT Expo — выставка достижений. Hack Day — сражение нападающих и сохраняющих хакеров. И прочее.

Финал ICPC должен показать Россию активным участником глобальных процессов в области цифровых технологий. Среди спонсоров мероприятия будут Huawei, "Яндекс" и "Мегафон".