Вынести трупы и зарезать свинью. Услуги на YouDo и Avito, которые ужасают

Часто бывает, что люди не могут самостоятельно справиться с той или иной бытовой задачей. Что немудрено, ведь не все из нас визажисты, слесари или фотографы. За помощью в таких случаях продвинутые пользователи Интернета обращаются к специальным сервисам вроде YouDo или Avito. Нередко среди просьб на этих площадках встречается полнейший треш. Лайф нашёл несколько странных объявлений, от которых волосы встают дыбом.

Уборка в самой ужасной квартире в мире

Некий 30-летний Вадим около года назад просил убраться в своей квартире, которую назвал самой ужасной в мире. По словам заказчика, в 36 кв.м нельзя и шагу сделать, не зазвенев бутылками или не зашуршав пакетами от доставки еды. Но самое интересное, как полагается, в конце объявления. После уборки Вадим просит… Сварить 1,5 кг грудки индейки. За всё про всё исполнитель может выручить пять тысяч рублей.

Торт из подгузников

Материнская любовь — страшная сила. Материнский креатив ещё страшнее. На "Авито" завалиться можно предложениями по изготовлению "тортов" из средств гигиены. Хочешь — в форме бабочки, хочешь — в виде паровозика, с глазами, как у совы… Всё это есть. Цены разные. Но, как правило, не дешевле 500 рублей. Торты, разумеется, не съедобные — декоративные.

Оформление музея мёртвых кукол

"Ну и неграмотный же автор. Куклы ведь априори мёртвые и живыми быть не могут", — подумали мы, увидев заголовок объявления. И поняли, что снобизм наш не совсем оправдан, когда дошли до фотографий . Михаил В. действительно обладает внушительной коллекцией кукол в виде детей-зомби. И планирует на них разжиться, открыв музей. Собственно, за логотипом для него Михаил и отправился на YouDo — ищет художника.

Золотая подпись

Пока кто-то в графе "Подпись" ставит крестик, другие готовы платить за разработку инициалов с красивыми завитушками огромные деньги. Во всяком случае, на "Авито" хватает профессиональных каллиграфов, которые всегда рады в этом помочь. Например, за пять тысяч рублей. Читая такие объявления, нельзя не улыбнуться. Например, Раиса из Казани ждёт будущих звёзд кино, эстрады и спорта, а также успешных руководителей и тех, кто жутко боится оплошать с подписью при получении первого паспорта.

Вивисекция животного

"Распотрошить хрюшу", "поменять нутро", "сменить начинку свиньи". С порога пугает объявление 38-летнего Даниила из Москвы. "Сатанист, что ли?" — подумали мы и ошиблись. Оказалось, что москвич всего-то ищет портного, который поменяет наполнитель мягкой игрушки в виде свиньи.

Жареный, большой, с клыками...

Впрочем, нашли заказ и по части настоящей свиньи. Точнее, кабана. Причём дикого. Милая девушка Таня обратилась к Интернету за помощью в готовке дичи. Мёртвое животное нужно было привести в порядок для съёмки в кино. За "красивого и большого" кабана девушка просила от 40 тысяч рублей. Но готова была выложить и больше. Главное — уложиться в срок.

Кот на удачу

К суевериям можно относиться по-разному. Даже как к бизнесу. Например, Игорь из Москвы всегда готов выехать в любую точку столицы и принести удачу жильцам новой квартиры. Как? А запустив своего кота в жилище первым. Цена услуги средняя по палате — две тысячи рублей. Звонили — не розыгрыш. Более того, Игорь не одинок в этом деле. Прокат чудо-котов есть и в других городах — дороже и дешевле.

Расчистить квартиру от трупов