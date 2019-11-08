Проезд в тюрьму. Почему нельзя взламывать "Тройку" по инструкции в Интернете

Бумажные билеты в общественный транспорт стали пережитком времени во всех крупных городах России. На смену им пришли пластиковые карты. Они удобные, но, увы, не без изъянов. Люди давно научились взламывать проездные вроде московской "Тройки", чтобы пользоваться городским транспортом бесплатно. Лайф рассказывает, как работает взлом, а заодно и о его последствиях. Чтобы не было соблазна.

Транспортные карты в большинстве своём делятся на две категории: одни — с чипом NFC, другие — с магнитной лентой. К первым относится большинство современного городского пластика: "Тройка", "Подорожник", "Волна", и не только. Вторые же используются сегодня крайне редко. Но несколько примеров мы нашли в Туле, Благовещенске, а также в Краснодаре.

Несмотря на то что в их основе заложены разные принципы работы, злоумышленники имеют подход к обеим категориям. Но подробнее рассмотрим пример именно с NFC. Другие сегодня пока не актуальны.

Как можно взломать карту? Это же кусок пластика!

Разберёмся, что из себя представляет транспортная карта в сущности. На первый взгляд это, безусловно, прямоугольный кусок пластика, с картинками, текстом и, возможно, штрихкодом. Последний, как правило, используется для считывания в магазинах-партнёрах транспортных компаний. Впрочем, самое интересное для хакера — внутри.

Если расслоить условный "Подорожник" надвое, можно увидеть Radio Frequency IDentification (RFID) или, вероятнее всего, Near Field Communication (NFC). И то и другое — системы радиочастотной идентификации, которые вполне себе друг друга понимают. Системы эти состоят из двух компонентов — микрочипа и индуктивной антенны. Первый располагается либо в центре, либо на правом или левом краю карты. Служит для хранения небольших объёмов информации. Антенна обвивает карту по периметру и, к слову, служит не только для передачи информации, но и для питания системы.

Самым популярным брендом, под которым выпускаются описанные смарт-карты, является Mifare. Он принадлежит NXP, некогда принадлежавшей компании Philips. Именно NXP занимается производством болванок для "Троек" и "Подорожников", а также чипов NFC для многих Android-смартфонов.

Под брендом Mifare выпускается несколько типов карт. Самые популярные — Ultralight, Classic и Plus. Не будем углубляться в нюансы каждой категории, но отметим, что самыми популярными в России являются Classic и Plus. Оба стандарта совместимы друг с другом, что упрощает взлом второго, если способ для первого уже придуман.

В зависимости от стран, популярные стандарты и сферы их применения могут отличаться. Полный список типов карт и их свойств можно найти здесь . А определить, какого именно типа ваша карта с NFC, можно с помощью официальной утилиты NXP Taginfo.

Как работают карты Mifare?

Если приводить очень грубую аналогию, то как флешка. Правда, с небольшим объёмом памяти и относительно мощной системой шифрования. В случае с семейством Classic памяти может быть от одного до четырёх Кб. Жалкие килобайты делятся на 16 или 40 секторов. У каждого сектора — четыре блока по 16 байт. Первые три служат для записи билетов, баланса, даты и т.д. Последний блок отводится под ключ шифрования, который, скажем так, сортирует фрагменты информации из первых трёх блоков в определённом порядке. Так, чтобы их нельзя было считать кому угодно. Сортировка происходит после каждого изменения в памяти карты — пополнения баланса или списания средств. Во всяком случае, так должно быть в идеале.

К слову, пара любопытных фактов о смарт-картах вроде "Тройки". Информация на них может храниться вплоть до 10 лет. Есть и другой ограничитель у городского пластика: на устройства типа Mifare Classic нельзя записывать что-либо больше 100 000 раз. Таков физический предел.

И в чём же суть взлома?

Прежде всего отметим, что данная статья написана исключительно для ознакомления читателей с существующей уязвимостью. Ни в коем случае не расценивайте описанную ниже инструкцию как призыв к действию. Знайте также, что взлом транспортных карт может быть истолкован как мошенничество, за которым следует уголовное наказание.

Инструкций в Сети много. В деталях они отличаются, но суть одна. Во-первых, нужен специальный гаджет — NFC-считыватель. Раздобыть его просто: AliExpress предлагает ассортимент на любой вкус. При этом стоит считыватель зачастую не дороже 1500 руб. Он нужен для считывания и записи информации на карту. Во-вторых, потребуются ключи дешифровки. Они на программном уровне позволяют записывать на пластик новые данные. К популярным типам смарт-карт на просторах Интернета можно найти уже готовые ключи. Например, MFUCK для Mifare Classic. В-третьих, потребуются компьютер и навыки работы с командной строкой.

Принцип взлома чрезвычайно прост. Хакер берёт транспортную карту с билетами. Считывателем копирует с неё данные, включая те, что содержат информацию о балансе, делает дамп. Когда деньги кончаются, злоумышленник записывают на карту сохранённые ранее данные, включая деньги.

Сложно? Есть способ гораздо проще. Всё, что нужно для его реализации, — обычный Android-смартфон с чипом NXP. В Сети можно найти ряд мобильных приложений, которые позволяют перезаписывать данные транспортного пластика, минуя всю возню с командной строкой и ключами. Приложения такие в народе называются дамперами.

Количество городов, в которых транспортные карты можно взламывать, мы не можем назвать. Но точно известно, что в Сети описаны инструкции по перезаписи московского, питерского и нижегородского пластика. Для первых двух есть Android-приложения.

Кстати, у описанной выше инструкции есть не только противозаконные способы применения. NFC-карты и чипы часто используются в качестве офисных пропусков или ключей от домофона. С помощью NFC-считывателя они легко копируются на пустые карты и NFC-брелоки Mifare Zero. В данном случае не нужен даже ключ, так как копируется только идентификационный номер — UID. Он хранится в незащищённых секторах карты.

Собственно, по UID транспортники и блокируют нелегальные "Тройки" и "Подорожники". Компания заносит номера карт в стоп-листы, что запрещает валидаторам их считывать.

Ого, круто! Пойду попробую