Проезд в тюрьму. Почему нельзя взламывать "Тройку" по инструкции в Интернете
Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Транспортные карты в большинстве своём делятся на две категории: одни — с чипом NFC, другие — с магнитной лентой. К первым относится большинство современного городского пластика: "Тройка", "Подорожник", "Волна", и не только. Вторые же используются сегодня крайне редко. Но несколько примеров мы нашли в Туле, Благовещенске, а также в Краснодаре.
Несмотря на то что в их основе заложены разные принципы работы, злоумышленники имеют подход к обеим категориям. Но подробнее рассмотрим пример именно с NFC. Другие сегодня пока не актуальны.
Как можно взломать карту? Это же кусок пластика!
Разберёмся, что из себя представляет транспортная карта в сущности. На первый взгляд это, безусловно, прямоугольный кусок пластика, с картинками, текстом и, возможно, штрихкодом. Последний, как правило, используется для считывания в магазинах-партнёрах транспортных компаний. Впрочем, самое интересное для хакера — внутри.
Если расслоить условный "Подорожник" надвое, можно увидеть Radio Frequency IDentification (RFID) или, вероятнее всего, Near Field Communication (NFC). И то и другое — системы радиочастотной идентификации, которые вполне себе друг друга понимают. Системы эти состоят из двух компонентов — микрочипа и индуктивной антенны. Первый располагается либо в центре, либо на правом или левом краю карты. Служит для хранения небольших объёмов информации. Антенна обвивает карту по периметру и, к слову, служит не только для передачи информации, но и для питания системы.
Самым популярным брендом, под которым выпускаются описанные смарт-карты, является Mifare. Он принадлежит NXP, некогда принадлежавшей компании Philips. Именно NXP занимается производством болванок для "Троек" и "Подорожников", а также чипов NFC для многих Android-смартфонов.
Под брендом Mifare выпускается несколько типов карт. Самые популярные — Ultralight, Classic и Plus. Не будем углубляться в нюансы каждой категории, но отметим, что самыми популярными в России являются Classic и Plus. Оба стандарта совместимы друг с другом, что упрощает взлом второго, если способ для первого уже придуман.
В зависимости от стран, популярные стандарты и сферы их применения могут отличаться. Полный список типов карт и их свойств можно найти . А определить, какого именно типа ваша карта с NFC, можно с помощью официальной утилиты NXP Taginfo.
Как работают карты Mifare?
Если приводить очень грубую аналогию, то как флешка. Правда, с небольшим объёмом памяти и относительно мощной системой шифрования. В случае с семейством Classic памяти может быть от одного до четырёх Кб. Жалкие килобайты делятся на 16 или 40 секторов. У каждого сектора — четыре блока по 16 байт. Первые три служат для записи билетов, баланса, даты и т.д. Последний блок отводится под ключ шифрования, который, скажем так, сортирует фрагменты информации из первых трёх блоков в определённом порядке. Так, чтобы их нельзя было считать кому угодно. Сортировка происходит после каждого изменения в памяти карты — пополнения баланса или списания средств. Во всяком случае, так должно быть в идеале.
К слову, пара любопытных фактов о смарт-картах вроде "Тройки". Информация на них может храниться вплоть до 10 лет. Есть и другой ограничитель у городского пластика: на устройства типа Mifare Classic нельзя записывать что-либо больше 100 000 раз. Таков физический предел.
И в чём же суть взлома?
Прежде всего отметим, что данная статья написана исключительно для ознакомления читателей с существующей уязвимостью. Ни в коем случае не расценивайте описанную ниже инструкцию как призыв к действию. Знайте также, что взлом транспортных карт может быть истолкован как мошенничество, за которым следует уголовное наказание.
Инструкций в Сети много. В деталях они отличаются, но суть одна. Во-первых, нужен специальный гаджет — NFC-считыватель. Раздобыть его просто: AliExpress ассортимент на любой вкус. При этом стоит считыватель зачастую не дороже 1500 руб. Он нужен для считывания и записи информации на карту. Во-вторых, потребуются ключи дешифровки. Они на программном уровне позволяют записывать на пластик новые данные. К популярным типам смарт-карт на просторах Интернета можно найти уже готовые ключи. Например, MFUCK для Mifare Classic. В-третьих, потребуются компьютер и навыки работы с командной строкой.
Принцип взлома чрезвычайно прост. Хакер берёт транспортную карту с билетами. Считывателем копирует с неё данные, включая те, что содержат информацию о балансе, делает дамп. Когда деньги кончаются, злоумышленник записывают на карту сохранённые ранее данные, включая деньги.
Сложно? Есть способ гораздо проще. Всё, что нужно для его реализации, — обычный Android-смартфон с чипом NXP. В Сети можно найти ряд мобильных приложений, которые позволяют перезаписывать данные транспортного пластика, минуя всю возню с командной строкой и ключами. Приложения такие в народе называются дамперами.
Количество городов, в которых транспортные карты можно взламывать, мы не можем назвать. Но точно известно, что в Сети описаны инструкции по перезаписи московского, питерского и нижегородского пластика. Для первых двух есть Android-приложения.
Кстати, у описанной выше инструкции есть не только противозаконные способы применения. NFC-карты и чипы часто используются в качестве офисных пропусков или ключей от домофона. С помощью NFC-считывателя они легко копируются на пустые карты и NFC-брелоки Mifare Zero. В данном случае не нужен даже ключ, так как копируется только идентификационный номер — UID. Он хранится в незащищённых секторах карты.
Собственно, по UID транспортники и блокируют нелегальные "Тройки" и "Подорожники". Компания заносит номера карт в стоп-листы, что запрещает валидаторам их считывать.
Ого, круто! Пойду попробую
Не стоит. Как мы подчеркнули выше, махинации с транспортными картами — уголовно наказуемое преступление. Скорее всего, за обман транспортной компании хакеру припишут статью о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (статья 327 УК РФ). С другой стороны, в августе 2017-го троих изготовителей поддельных "Троек" о за нанесение имущественного ущерба (статья 165 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) и использование вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ).
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