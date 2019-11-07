Режим тишины. Все тюрьмы в России обнесут "забором" из глушилок

Власти решают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. МВД предложило бороться с сall-центрами в тюрьмах. Один из способов — глушить сотовую связь в местах заключения. Лайф собрал новости и комментарии и выяснил, может ли такой способ борьбы с нарушениями режима в тюрьмах навредить обычным людям.

Коллегия Министерства внутренних дел пришла к выводу о необходимости принять меры по снижению количества цифровых преступлений. Органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке блокираторов сотовой связи на территории исправительных учреждений.

Насколько серьёзна проблема незаконного использования телефонов в исправительных учреждениях? Расскажет статистика.

Несмотря на запрет использования телефонов в тюрьмах, ежегодно там изымается около 60 тыс. мобильных устройств.

В 2015 году из 38 тысяч преступлений, совершённых с помощью мобильной сети, треть приходилась на заключённых.

В ноябре прошлого года служба безопасности одного из российских банков насчитала примерно 280 сall-центров, незаконно расположенных в тюрьмах.

— Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осуждённые могут не только совершать мошенничество, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д., — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как это будет работать?

Вариантов решения проблемы несколько, и оптимальный пока не найден.

Наиболее простой способ — установка глушителей сигнала сотовой связи на территории российских тюрем. То есть в определённых локациях сотовая связь не будет работать сразу у всех абонентов. Сотрудники ФСИН? По закону им также запрещено пользоваться услугами сотовой связи.

Глушение сотовой связи рассматривается и как одно из самых действенных решений.

— Наиболее эффективным способом будет ограничение сотовым оператором оказания услуг в определённой локации, — сказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Где уже используются глушилки?

Глушители используют преимущественно крупные организации, заботящиеся о конфиденциальности информации. Ими оборудуются спецслужбы, правительственные здания и те же тюрьмы.

Также их ставят в больницах с чувствительной аппаратурой, исследовательских лабораториях и сервисных центрах по этой же причине.

Раз в год глушители работают в школах и вузах. Там их активируют, чтобы исключить вероятность списывания на экзаменах.

— Перед тем как установить базовые станции в разных точках Москвы, технические службы всех операторов связи проводят крупномасштабные исследования, чтобы узнать, будет сигнал чётким или ему что-то мешает, — рассказал специалист Московского НИИ радиосвязи Владимир Богатырёв.

Будет ли эффективна технология? Скорее всего, да. Может ли это создать проблемы? Тоже да. Приборы необходимо настроить должным образом, чтобы не пострадали посторонние граждане.

Кому навредят глушители?

Успех технологии зависит от радиуса действия глушителя. Если он превышает требуемый, связь окажется заглушена не только на территории тюрем.

Важно, чтобы технология была идеально настроена. Иначе от глушилок сотовой связи пострадают люди, живущие рядом с исправительными учреждениями.

— Нужно не забыть о жителях. Например, в Москве плотная жилая застройка окружает несколько СИЗО. В частности, "Бутырку", "Матросскую Тишину", "Лефортово". Как технически урегулировать эту проблему, чтобы не попали под раздачу жители и у них не нарушилась связь? — сказал "Известиям" правозащитник Иван Мельников.

Подобные истории уже имеются. В 2005 году москвичи заметили ухудшение работы сотовой связи именно из-за установки глушилок в местных тюрьмах.

Эксперты уверены, что глушилки мешают работе смартфонов пользователей, живущих рядом с исправительными учреждениями. Аппаратуру сложно настроить таким образом, чтобы она не "перевыполняла план" и радиус её действия не превышал допустимого значения.

На работу этой аппаратуры влияет много факторов.

Например, даже минимальные изменения застройки города влияют на работу глушителей связи. Железобетонные стены ослабляют сигнал, металлический ангар вообще служит отражателем.

Несанкционированное использование устройств для глушения связи уголовно наказуемо. Подобные действия подпадают под статью УК РФ "Незаконное использование эфира". Правда, в судебной практике ещё не встречалось подобных дел.