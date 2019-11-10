Логово Мстителей и спальня Шерлока. В домах из культовых фильмов можно пожить

Одно из заветных желаний большинства людей — оказаться на месте из любимого сериала. Такая возможность есть. Объявления с арендой локаций из популярных фильмов размещены на сайте Airbnb. Лайф изучил предложения.

Дом родителей Гарри Поттера

Минимальная цена аренды: £346, или около 28 тысяч рублей за две ночи.

Это De Vere House. В нём кинокомпания Warner Bros. снимала сцену убийства родителей Гарри Поттера.

Дом находится в английском графстве Суффолк, деревня Лавенем. В фильме о волшебнике она называлась Годриковой Впадиной. De Vere House располагается в центре деревни.

От сцены из великой франшизы есть только локация. И в фильме дом не выделялся оригинальным интерьером, а тут выполнен в классическом английском стиле: деревянная мебель, кровать с изогнутыми ножками, декор в старинных рамках.

В доме две спальни. В каждой — свой санузел. Доступны Wi-Fi и телевизор, завтрак включён. Снять дом может не каждый: в чёрном списке — дети, животные и люди с ограниченными возможностями.

Замок из "Аббатства Даунтон"

Минимальная цена аренды: 10,5 тысячи рублей за одну ночь.

Это замок Хайклер. Здесь условия жёстче.

Wi-Fi, телевизора и кондиционера нет, исключительно погружение в атмосферу исторического здания. Впрочем, надолго вас от внешнего мира не изолируют — остановиться в замке можно только на одну ночь. Программа рассчитана на двух человек, в конце гости получат подарок, указывается в объявлении. Какой — не сообщается.

"Аббатство Даунтон" — наименее известный сериал из представленных на сайте. Предложение интересно программой и условиями приёма заявок.

В программу приёма входит общение с владельцами замка — лордом и леди Карнарвон, ужин, где гостей будет обслуживать дворецкий, и экскурсия по Хайклеру и его окрестностям.

Количество мест ограниченно, дата выделена одна — 26 ноября, условия отбора жёсткие — чтобы попасть на экскурсию, нужно иметь положительные отзывы на Airbnb. Кроме того, предпочтение отдаётся фанатам "Аббатства Даунтон".

Дом в Альбукерке из фильма "Во все тяжкие"

Минимальная цена аренды: 21 тысяча рублей за одну ночь.

Дом располагается в легендарном городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Этот дом появился в третьей серии пятого сезона сериала. В нём персонажи Уолтер Уайт и Джесси Пинкман открыли магазин.

Организаторы позаботятся, чтобы клиенты полностью прониклись атмосферой культового сериала. Предусмотрены одежда Vamanos Pest Control и легендарные жёлтые комбинезоны с противогазом — HAZMAT. Ограничения разве что в возможности варить мет.

В четырёхкомнатном доме насчитывается 16 спальных мест. Если вы соберёте компанию, оплатить проживание можно будет коллективно.

Гостиная из "Шерлока" и кабинет капитана Латимера из "Доктора Кто"

Минимальная цена аренды: 123 тысячи рублей за две ночи.

Это отель Listed Luxury.

"Регулярно используется для съёмок. Гостиную и спальню хозяев вы можете узнать из эпизода "Шерлока" — "Скандал в Белгравии" (первый эпизод второго сезона. — Прим. Лайфа) с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в ролях. Или столовую в качестве кабинета капитана Латимера из рождественского "Доктора Кто" (2012)", — указывается на сайте.

Отель расположен в центре города Ньюпорт (Уэльс), недалеко от Кардиффа. Рядом с курортом Celtic Manor Resort, национальным парком Брекон-Биконс, пляжем полуострова Гауэр и Кардиффским заливом.

Предлагаются номера компаниям до десяти человек, шесть спален.

Отель построен в 1860 году и считается достопримечательностью Ньюпорта. Выполнен в викторианском стиле. Поэтому здание высоко оценивается.

Деревянный домик Тони Старка из "Мстителей. Финал"

Минимальная цена аренды: 176 тысяч рублей за трое суток.

Деревянный дом Железного человека был культовым для вселенной Marvel. Находится в 30 минутах езды на автомобиле от Атланты (штат Джорджия, США).

Преподносится достойным вариантом провести время за городом. Программа включает в себя рыбалку и посещение местного шоу лошадей. Минус — отсутствие отсылок к Marvel. В объявлении указывается на причастность к фильмам, но на фотографиях "деревянный дом Тони Старка" ничем не отличается от обычных.

Дом Беллы и Чарли Свон из "Сумерек"

Минимальная цена аренды: 62 385 рублей за две ночи.

Дом построен в 1930-х годах и выполнен в стиле того времени. Расположен в городе Сент-Хеленс (штат Вашингтон, США). Заказы принимаются за восемь месяцев, минимальный срок пребывания — две ночи.

Обустроен дом так же, как и в легендарной саге. Спальня Беллы, окно с видом на парковку, комната Эдварда. Клиент сможет сделать фотографии, похожие на те, что были в саге, говорится на странице дома на Airbnb.