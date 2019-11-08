Больше никаких iPhone? iOS без российских приложений объявят вне закона

Госдума приняла в первом чтении так называемый закон против Apple. Он обязует производителей компьютеров, смартфонов и телевизоров предустанавливать российские приложения на свои устройства. Лайф разбирается, кому и для чего он нужен, а также рассказывает о его потенциальных последствиях.

Что ещё за новый закон?

Автором инициативы является группа депутатов от ЛДПР, "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ. Согласно пояснительной записке, закон обяжет производителей техники предустанавливать отечественный софт перед продажей в нашей стране. Так, по мнению чиновников, товары станут ещё привлекательнее и удобнее для покупателей. Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, поможет им развиться ещё сильнее. Отказавшихся от исполнения нового требования депутаты предлагают штрафовать на суммы до 200 тыс. руб.

Законопроект прошёл только первое чтение. При прохождении других этапов он вступит в силу 1 июля 2020 года. Подробнее о том, как зарождался и зрел новый ограничитель, Лайф писал в отдельном материале .

Почему он против Apple?

Идея обязать вендоров поднимать российскую IT-отрасль витает в умах чиновников давно. Ещё в январе с похожей инициативой выступила ФАС. И сразу же подверглась жёсткой критике. В первую очередь за то, что Apple в принципе не может выполнить новое предписание. Ведь операционная система iOS, как известно, закрытая, опция предустановки софта от сторонних разработчиков в ней не предусмотрена в принципе. Во всяком случае, прецедентов почти никогда не было.

Какая участь ждёт Apple в России, когда закон о предустановке приложений принят, неизвестно. Однако аналитики в один голос твердят, что iPhone тотчас перестанут официально продаваться в нашей стране.

Американская компания объясняться тоже не спешит. Начиная с января за Apple было замечено два действия, связанных с обсуждаемой инициативой. Первое — купертиновцы направили отрицательный отзыв в ФАС. Второе — летом, когда к обсуждению инициативы подключилось Минкомсвязи, Apple многозначительно высказалась , что в случае одобрения новой директивы ей придётся пересмотреть свою бизнес-модель. Трактовать эту реплику можно как угодно.

Кому выгоден этот законопроект?

Есть несколько теорий на этот счёт. Первая — выгодно, конечно же, российским ИТ-компаниям вроде "Яндекса" и Mail.ru Group (MRG). Обе компании на сегодняшний день обладают внушительными пакетами приложений, способными обеспечить смартфон необходимой функциональностью. Сервисы и "Яндекса", и MRG даже без нового закона пользуются большим спросом. Но с ограничением, очевидно, популярность российских сервисов вырастет. В 2017 году "Яндекс" и ФАС отвоевали у Google право на включение российского поисковика в список предустановленных. За год доля трафика "Яндекса" в мобильном Рунете выросла почти на 5%.

Однако мы сомневаемся в том, что "Яндекс" и MRG были главными лоббистами законопроекта. Хотя бы потому, что эта мера избыточная. Утилиты "Яндекса" и без требования власти предустанавливаются практически на все Android-смартфоны, продаваемые в РФ.

Вторая — закон выгоден депутатам-коммерсантам. Если Apple выдворят из России официально, спрос на неофициальные iPhone и iPad резко вырастет. Несильно удивимся, если кто-то из лоббистов законопроекта тут же откроет с десяток магазинов с несертифицированной техникой Apple.

Третье — свои интересы наверняка преследует и государство. Если учесть предыдущие директивы по части регулирования сферы информационных технологий, становится очевидно, что правительство хочет локализовать как можно больше данных, которые в цифровом пространстве генерируют россияне. "Пакет Яровой", "Закон о суверенном Интернете", список организаторов распространителей информации (ОРИ) — всё это части одной большой государственной программы. Равно как и обсуждаемая инициатива. Локализация данных необходима. Любой стране нужна своя Big Data, потому что в ближайшем будущем она станет главным ресурсом мировой экономики.

Россия для Apple — действительно незначительный рынок?

Аналитики считают, что нет. Хотя скептики склонны полагать, что, дескать, Россия для Apple — слишком маленький рынок, чтобы возиться с местными законами. Да и потом, это же Apple — олицетворение американского могущества! А Россия — исконно идеологический враг США. Поэтому компания ещё и принципиально не пойдёт на уступки.

Но настолько ли мало iPhone продаётся в России? Согласно отчёту IDC , в 2018 году в нашей стране было продано чуть больше 30 млн смартфонов. Из них 16%, то есть 4,8 млн, приходится на iPhone, что чуть больше 10% от всех продающихся смартфонов Apple за квартал вообще! Больше в России только у Samsung — 7,8 млн. Для сравнения: в Великобритании за 4-й квартал 2018-го было продано 3 млн iPhone. Там Apple — лидер рынка. В Китае за такой же период Apple продаёт 11 – 12 млн смартфонов. А в Индии, втором по величине рынке, американцев нет даже в пятёрке лидеров.

Исходя из этих данных, нам кажется, что тезис о том, что Россия для Apple отнюдь не важна, является лукавством. Мы далеко не крупнейший рынок для американской компании, но и статистической погрешностью тоже не являемся. В России продаётся не в 100 раз меньше iPhone, чем в той же Англии.

А рынок и деньги для американцев — главное. Главнее принципов. Китай тому яркий пример. Apple не раз исполняла требования правительства КНР и шла на самоцензуру, лишь бы её не выдворяли. В последний раз, например, Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого гонконгские протестующие отслеживали перемещения полиции.

Так как быть Apple?

Аналитики и эксперты говорят, что американцы не могут предустанавливать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad. Сама Apple сравнивает сей процесс с джейлбрейком. В общем, куда ни кинься — тупик.

Однако имеем смелость не согласиться с этим тезисом. Apple всё же продавала и продаёт технику с чужими приложениями на борту. Как отметили коллеги из Roem, на iOS 5 была иконка "Твиттера". Да и вообще до iOS 6 iPhone шли с предустановленными картами Google и "Ютуба". Сюрприз, но даже с российскими компаниями у Apple случались коллаборации: в iOS 6 были интегрированы "Яндекс.Карты", в iOS 7 предустанавливался поисковик "Яндекса", а в Китае, например, Siri черпает информацию только из Baidu.

Чего уж там. Даже на железном уровне Apple адаптирует iPhone под разные рынки. В смартфоны для Японии, например, вшивается специальный датчик NFC-F, потому что смарт-карты (в первую очередь транспортные) там только этого стандарта. В Японии Apple на конец 2018 года занимала 56% рынка смартфонов. В четвёртом квартале там продалось примерно 5 млн iPhone.

В Россию с недавних пор тоже приезжают модифицированные американские смартфоны. В iPhone 11 на программном уровне отключён чип U1 , который позволяет отслеживать девайс с точностью до 5 см. Ах да, iPhone с двумя сим-картами до сих пор остаются китайской привилегией.