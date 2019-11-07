Россияне стали хуже говорить на английском

Ежегодное исследование показало, что уровень владения английским в России упал со среднего до низкого.

Россия заняла 48-е место в рейтинге владения английским языком EF EPI. В исследовании приняло участие 100 неанглоязычных стран.

Рейтинг составлялся на основании данных, полученных от 2,3 миллиона человек. В топ-5 вошли Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Сингапур.

За год показатели России в рейтинге EF EPI упали. В 2018-м она заняла 42-е место. В этом году Россия попала в список стран с низким уровнем владения английским.

К основным выводам рейтинга EF EPI за этот год можно отнести следующее: