Россияне стали хуже говорить на английском

Россия заняла 48-е место в рейтинге владения английским языком EF EPI. В исследовании приняло участие 100 неанглоязычных стран.
Рейтинг составлялся на основании данных, полученных от 2,3 миллиона человек. В топ-5 вошли Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания и Сингапур.
За год показатели России в рейтинге EF EPI упали. В 2018-м она заняла 42-е место. В этом году Россия попала в список стран с низким уровнем владения английским.
К основным выводам рейтинга EF EPI за этот год можно отнести следующее:
- сетевой эффект английского языка силён, как никогда прежде. Чем популярнее становится английский язык, тем больше он нужен в корпоративной среде;
- Европа показывает неравномерный уровень владения английским языком: страны на границе ЕС, как правило, сильно отстают от стран на окраинах союза;
- самый большой разрыв между странами с высшим и низшим уровнем владения языком — в Азии. Китай впервые переместился из группы с низким уровнем владения языком в группу со средним;
- Латинская Америка начала демонстрировать рост уровня владения английским языком после нескольких лет стагнации. 12 из 18 стран региона повысили уровень за период 2017−2018 гг.;
- в Африке разрыв между странами с высшим и низшим уровнем достиг максимального значения, а средний уровень владения английским языком в Африке значительно понизился;
- во всём мире женщины говорят по-английски лучше мужчин. Правда, гендерный разрыв сокращается;
- высокий уровень владения английским языком напрямую связан с экономическими показателями, например ростом прибыли и производительности труда.