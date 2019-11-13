Прыщ в генах. Могут ли ДНК-тесты избавить от морщин и черных точек?

Сегодня модно производить персонализированные товары: вышивать инициалы на одежде или составлять индивидуальную диету. Тренд добрался и до косметологии. В мире активно развиваются стартапы, которые составляют для людей рекомендации по уходу за кожей на основе данных их ДНК. Лайф разбирался, действительно ли это работает и кому это может быть нужно.

Международная консалтинговая компания Deloitte в 2015 году провела исследование среди 1560 британцев старше 16 лет, согласно которому есть три уровня персонализации косметических товаров. Первый — массовый, широко применяется по всему миру. На полках магазинов есть кремы под каждый тип кожи, огромное количество текстур и составов продуктов. Второй — косметические средства по рецепту. И третий — косметика на основании результата теста ДНК.

— Люди ищут средства для улучшения состояния своей кожи. Кто-то — для омоложения, кто-то — для решения проблемы акне, кто-то — от сухости, кто-то — от жирности. Потребители пробуют очень много продуктов, но чаще всего не находят для себя ничего актуального. ДНК-тест помогает человеку точно определить, что ему нужно, а что не нужно, — рассказала генеральный директор компании GEN IQ Наталья Фельдберг.

Специалисты берут у человека мазок со щеки или слюну и анализируют его генетические маркеры. Тест показывает, как работает коллаген, который отвечает за сохранение молодости кожи, реабилитацию. У одного человека может быть дефицит выработки нового коллагена, косметолог может об этом не знать, поэтому он не подскажет пациенту, что сначала нужно убрать старый коллаген, чтобы улучшить кожу, специальные процедуры, которые необходимы, не назначаются. Тест ДНК точно указывает, будут ли проблемы с выработкой нового белка или нет.

Производители и продавцы косметических средств сегодня утверждают, что косметика с антиоксидантами способна решить ряд проблем с кожей. Но далеко не всем людям эти средства подходят. С ДНК-тестами можно составить рекомендации по применению тех или иных ингредиентов, которые входят в состав кремов, сывороток или эмульсий.

Воспалительные процессы, пигментацию, предрасположенность к раку кожи также можно выявить с помощью тестирования.

Использовать ДНК-тесты в уходовой косметике начали несколько лет назад. Американо-австралийский стартап SkinShift и британский GeneU не только расшифровывают ДНК, но и создают персонализированную косметику на основе полученных данных. В России, по словам Натальи Фельдберг, направление находится в стадии зарождения, но проекты уже есть. Существуют российские стартапы, которые предлагают уходовые средства по данным ДНК-тестов. Кроме того, сами тесты, но без специально разработанных средств, предлагают научные институты.

Сколько нужно?

В среднем skin-тест в России стоит 19 тысяч рублей. В США цена чуть выше — 300–350 долларов, то есть от 20 тысяч рублей. В Великобритании компания GeneU продаёт услугу за 600 фунтов — около 50 тысяч рублей.

Стартаперы утверждают, что за жизнь достаточно сделать одно тестирование, чтобы подобрать необходимые уходовые средства. Но, как отмечает замдиректора ассоциации профессиональных косметологов Forma, тренер по препаратам Екатерина Захарова, с возрастом гормональный фон меняется, поэтому показатели теста ДНК будут отличаться. То, что подходило пять-десять лет назад, может уже не иметь прежнего эффекта.

Показатели ДНК-тестов для подбора косметологических средств Екатерина Захарова сравнивает с анализом крови: в этом году с железом всё хорошо, но не факт, что в будущем этот показатель сохранится.

— Жители нашей страны пока не готовы к проверкам своего организма. Проверить омегу-3 — это считается дорогостоящей услугой, поэтому все без разбора пьют этот витамин, хотя, возможно, он и не требуется, — добавила эксперт.

Заслуженный врач РФ — генетик Евгений Лильин убеждён, что в косметологии ДНК-тесты не работают.

— ДНК — это генотип, а жирность или сухость кожи — это фенотип, то есть проявление генотипа во внешней среде. И фенотип зависит от условий. Представьте, что у вас жирная кожа и вы живёте в Москве. А потом вы поехали в Антарктиду. Кожа станет сухой из-за ветров и мороза. Или в Сахару вы уехали — результат будет аналогичным. И при чём здесь ДНК? — недоумевает учёный.

Эксперты сходятся во мнении, что ДНК-тест — это безвредная для организма процедура. Является ли она эффективной, как утверждают стартаперы, пока точно не известно. Но уже любопытно.