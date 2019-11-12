В России появилась социальная сеть для бездомных животных

Проект должен упростить волонтёрам сбор пожертвований для помощи бездомным животным.

В России открылась краудфандинговая платформа для помощи бездомным животным — "Добро вместе". Это социальная сеть, в которой волонтёры смогут размещать объявления о сборе пожертвований, а другие люди — отправлять деньги.

Механика работы такова: волонтёр, который хочет помочь животному, проходит аутентификацию в соцсети "Добро вместе" и открывает сбор на его нужды. Это могут быть лечение, реабилитация и устройство в новый дом. Создатели проекта верят, что с ним волонтёрам станет проще искать помощь. Так они спасут больше бездомных животных.

Платформа пока закрытая. Создавать объявления могут только приглашённые владельцами проекта волонтёры. "Добро вместе" не берёт комиссию с перечислений. Сервис также проверяет документы и фотографии при размещении объявления.

Один из пунктов в соцсети — фотостатус животного. После пристройства волонтёр или новый хозяин продолжают добавлять снимки питомца. Фотографии остаются публичными: всегда можно написать волонтёру и спросить, как дела у интересующего вас подопечного.