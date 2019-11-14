Засада в стиле Сбербанка. Как операторы отказывают приезжим в обслуживании

Вы сможете поменять сим-карту только в регионе, где заказывали её. В других возникнут трудности. Из-за этого у абонентов остаются проблемы, которые им доставлял роуминг. Лайф разбирался в ситуации.

Границы стираются

1 июня этого года в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. С этого момента согласно пункту 11 статьи 46 закона "О связи" сотовый оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг независимо от того, находится ли абонент в пределах территории, где он получил сим-карту, или нет.

Какие плюсы от нововведения? Абоненты теперь могут путешествовать по всей России, включая Крым, и не платить больше, чем обычно. На отдыхе, в командировках, при переезде — заботы о смене сим-карты пропадают.

Перспективы у нового закона остаются хорошими — из изменения можно извлечь больше пользы и окончательно стереть границы для абонентов. При переезде из одного региона в другой менять сим-карту и, как следствие, номер телефона больше не нужно. Тариф остаётся тем же, а действующий номер уже сохранён в контактах у знакомых. Никаких проблем: рассылать сообщения с новым телефоном и менять аккаунт в мессенджере WhatsApp больше не нужно.

Тем не менее пользователи сталкиваются с тем, что границы между регионами стёрты пока что только в наших мечтах. Они есть и держат людей в их родном регионе — платить больше за минуты и гигабайты вы уже не будете, но сим-карту лучше поменять, иначе вы ощутите неудобства.

Что не так с российскими сим-картами?

То, что границы между регионами ещё не стёрлись, заметили абоненты, сменившие регион проживания, но не поменявшие номер после переезда. Заменить сим-карту можно только в салоне по месту регистрации: получив номер телефона в условном Екатеринбурге, вы не сможете заменить чип в офисе вашего оператора в Москве или Санкт-Петербурге.

Ситуацию хорошо описывает история абонента МТС. Находясь в Новгородской области, мужчина потерял сим-карту, выданную ему в Санкт-Петербурге. Он попробовал восстановить её, но не сумел. Во всех салонах Великого Новгорода ему говорили, что восстановить сим-карту в их офисе технически невозможно. Якобы это можно сделать только в том регионе, где она была зарегистрирована. В итоге абонент целенаправленно поехал из Новгородской области в Санкт-Петербург, чтобы восстановить сим-карту.

Абоненты МТС — не единственные, кто попадал в подобную ситуацию. В ней могут оказаться клиенты любого сотового оператора "большой четвёрки", кроме "Билайна". Этот оператор решил проблему, но об этом позже. Посылать доверенное лицо — тоже не вариант. Чтобы получить вашу сим-карту, ему нужна нотариальная доверенность.

Зачем менять сим-карты? Со временем они изнашиваются, их можно потерять, их также необходимо менять при смене оператора. Услуга нужная, и её осуществление должно быть удобным.

Устаревший закон тормозит прогресс

Пресс-служба МТС рассказала Лайфу, что привязывать сим-карты к определённому региону положено законодательно.

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. от 27.05.2019) "О порядке оказания услуг телефонной связи" (вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи") пункт 115, подпункт а, абонент вправе сохранить абонентский номер в пределах территории субъекта Российской Федерации в случае перенесения абонентского номера.

Решаема ли проблема?

Да.

Выход из ситуации нашёл "Билайн". В 2016 году оператор предложил сим-карты, не привязанные к региону оформления, — динамические. Все абоненты оператора могут поменять сим-карту в любом салоне любого города. Замена производится исключительно по просьбе владельца номера.

Самостоятельно абонент может решить проблему лишь частично. Сим-карту из салона связи вашего региона в текущий привезёт курьерская служба оператора.

Пользователь МТС, упомянутый выше, мог не ездить из Новгородской области в Санкт-Петербург за сим-картой, правда, ему пришлось бы заплатить за услугу.

У МТС курьерская доставка платная. Предлагается три тарифа:

Эконом — 200 рублей, доставка в течение трёх рабочих дней, не считая день заказа, и при заказе с 9:00 до 18:00.

Ускоренный — 350 рублей, доставка в течение одного рабочего дня, не считая день заказа, и при заказе с 9:00 до 18:00.

Экспресс — 500 рублей, доставка в течение четырёх часов. Если заявка на экспресс-доставку принята после 16:00 текущего дня, сим-карта будет доставлена на следующий день.

Кроме того, как стало известно Лайфу, МТС рассматривает альтернативный способ решения проблемы. Какой именно, станет известно позже.

Лайф проверил возможность курьерской доставки сим-карты у другого оператора. Доставка заняла два дня, сим-карту доставили бесплатно. Мы изучили цены на предоставление услуг от одного из конкурентов МТС, в этом случае плата взимается только за экспресс-доставку, от которой мы отказались.

Ещё одна проблема — невозможность поменять регион привязки номера. Каждая номерная ёмкость выдаётся Россвязью и закрепляется за конкретным регионом. Поэтому, если вы переехали из одного региона в другой, с текущим раскладом для смены сим-карты придётся постоянно прибегать к услугам курьера, если вы не абонент "Билайна".

Получается, от роуминга мы отказались не до конца. Теперь, находясь в другом регионе, вы не платите больше за гигабайты и минуты, но в случае с заменой сим-карты требуется межрегиональное взаимодействие.

Это похоже на известную проблему Сбербанка — "где открывали счёт, туда и идите". Банк частично устранил неудобство в 2017 году — карту можно перевыпустить и получить в любом отделении. В обоих случаях проблема решается с помощью "костылей".

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Невозможность поменять сим-карту не по месту регистрации — проблема сотовых операторов. Индустрия телекома стремится к полному стиранию границ.

Идеальный вариант — виртуальная eSIM. С ней в принципе поход в физический офис оператора для активации сим-карты не потребуется, подключиться к оператору можно будет в любом удобном месте, достаточно иметь соединение с Wi-Fi.

Впрочем, пока что это далёкое будущее. А сейчас проблема в том, что внутрисетевой роуминг исчез не до конца.