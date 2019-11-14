В России появилась полностью бесплатная связь. С одним нюансом

Национальный оператор связи "Ростелеком" объявил об отмене платы за все внутризоновые и междугородние звонки с таксофонов на все мобильные номера страны. То есть с любого таксофона УУС (универсальной услуги связи) теперь можно абсолютно бесплатно позвонить любому абоненту сотовой связи в России. Нюанс же заключается в том, что вы должны будете найти таксофон.

Таксофоны УУС появились в России ещё в начале двухтысячных, когда был принят закон об универсальных услугах связи. Согласно этому закону все населённые пункты России должны были быть оборудованы точками доступа в Интернет, таксофонами или вышками сотовой связи, в зависимости от численности населения того или иного посёлка или деревни. По этому закону все операторы связи, работающие в России, обязаны были переводить часть прибыли в фонд универсальных услуг связи, а уже оттуда финансировалось строительство сетей связи в самых отдалённых точках России.

При этом низкая популярность таксофонов и стабильное их финансирование из фонда универсальных услуг связи сыграли злую шутку с подрядчиком — "Ростелекомом". Оператор расходует больше средств на поддержание работоспособности таксофонов, чем люди расходуют на пользование этими таксофонами. Телефонные карточки для них продаются в большинстве отделений Почты России (также участник программы "Универсальные услуги связи", в отделениях почты зачастую размещаются бесплатные точки доступа в Интернет с рабочими станциями).

Ранее "Ростелеком" объявил о том, что с любого из 148 тысяч таксофонов, установленных в 131 тысяче населённых пунктов России, можно бесплатно звонить на стационарные телефоны страны. Также оператор сделал бесплатным доступ в Интернет через точки Wi-Fi, установленные в рамках программы УУС.