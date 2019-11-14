Искали бюджетники, нашли iPhone. Что россияне покупали 11.11 на AliExpress

С 11 по 12 ноября по всему миру прошла масштабная распродажа. В первую очередь это важная акция для Alibaba Group, где её приурочивают ко Дню холостяка. Лайф собрал статистику и выяснил, за чем охотились россияне в дни распродаж.

Продажи во всём мире

Пользователи платформ AliExpress со всего мира потратили $38,4 млрд в ходе распродажи, сообщается на сайте Alibaba Group. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У 229 брендов прибыль превысила $14,3 миллиона. Среди них Apple, Bose, Estée Lauder, Gap, H&M, L'Oréal, Levi's, MUJI, Nestlé, Nike, Philips, The North Face, Under Armour и Uniqlo. Всего более 200 тысяч брендов приняли участие в распродаже.

Миллион новых продуктов был размещён на площадках AliExpress в ходе акции. В распродаже принимали участие не только китайские продавцы. Топ-5 стран по числу ресейлеров на платформах AliExpress, продававших товары в Китай на День холостяка, — Япония, США, Южная Корея, Австралия и Германия.

Продажи в России

Россияне потратили 17,2 миллиарда рублей за два дня. Это сопоставимо с годовым оборотом крупного российского интернет-магазина, сообщают "Ведомости". В среднем жители нашей страны тратили 350 млн рублей в час, в пиковые часы оборот превышал 1 млрд рублей.

Всего в распродаже на площадках AliExpress поучаствовало пять миллионов россиян, было куплено 30 миллионов товаров. Это в 15 раз больше, чем в обычные дни, рассказал "Ведомостям" партнёр Data Insight Фёдор Вирин. Получается, в среднем на одного российского покупателя приходится шесть товаров.

15% денег было потрачено на российских продавцов, это тоже рекорд платформы. Среди лидеров — L’Oreal, "Ашан", "Мегафон" и Honor.

По данным сервиса "Яндекс.Касса", средний чек вырос до 1349 рублей — почти вдвое больше, чем год назад. В российских интернет-магазинах средний чек вырос на 6% (до 3662 рублей).

Повышение активности россиян в Интернете в период распродаж заметили и сотовые операторы, выяснила компания "Билайн Аналитика". В ходе распродажи (в период с 9 по 11 ноября) москвичи использовали Интернет в торговых центрах в три раза активнее, чем в те же дни в 2018 году. Самыми активными стали посетители торговых центров "Афимолл сити", "Авиапарк", "Метрополис", "Атриум", "Колумбус" и ЦУМ.

Топ-3 самых популярных товаров на День холостяка

Статистикой поделились в Mail.ru Group.

iPhone XR

"Бюджетный" iPhone снова попал в топ продаж. Ранее он оказался самым популярным смартфоном в мире.

В чём причина популярности модели. До выхода нового поколения он был самым оптимальным по соотношению цены и качества, предлагая все фишки флагманских XS и XS Max — безрамочный корпус, Face ID, главный модуль основной камеры с увеличенными пикселями.

После выхода iPhone 11 он подешевел с 60 до 50 тысяч рублей в минимальной комплектации и стал ещё доступнее. Если 11-й — в 2019 году выбор по умолчанию, то XR — экономная версия. Оптимальна ли цена? Да. XR не отличается от 11-го ничем, кроме камеры: второго (ультраширокоугольного) модуля нет, а главный сенсор другой.

ILIFE V55

Устройства для умного дома недорогие, удобные и эффективные. За 20 тысяч рублей можно сэкономить себе время и силы: купить мини-колонку с голосовым помощником и синхронизировать его с роботом-пылесосом за 16 тысяч рублей. По команде он начнёт убираться в комнате и, вполне вероятно, соберёт больше пыли, чем вы вручную.

ILIFE V55 — один из таких пылесосов. По акции он стоил вдвое дешевле обычного — 8,5 тысячи рублей, а не 17,5. Это бюджетный пылесос, не ориентирующийся в пространстве и не распознающий пыль. При этом у него высокая скорость передвижения, большая площадь уборки, две мощности всасывания и средний уровень шума.

Умный телевизор малоизвестного бренда — Skyworth 50"

В этом случае, видимо, ключевую роль сыграла скидка. Телевизор стоил почти вдвое дешевле обычного — 23,5 тысячи рублей, а не 40 тысяч. Разрешение экрана — 4К, тип — Direct LED, диагональ — 50 дюймов (или 127 см). Поддерживаются Smart TV и Wi-Fi, два HDMI-порта.

Как дела у конкурентов AliExpress?

Российские интернет-магазины также провели дни скидок, приуроченные ко Дню холостяка и нет. Показатели продаж также повысились. Средний чек "М.Видео-Эльдорадо" в дни распродаж увеличился на 25% и составил 9500 рублей. Средний чек у Ozon вырос на 10%, у Lamoda — на 6%. На Wildberries за время распродажи россияне купили товаров на 13,2 млрд рублей.

Пик продаж на Ozon пришёлся на вечер 11 ноября — тогда россияне делали почти 15 тысяч заказов в час.

Партнёр Data Insight Фёдор Вирин в разговоре с "Ведомостями" оценил день распродаж как успешный, но продажи, по его словам, подскочили недостаточно высоко. По мнению эксперта, у россиян нет привычки копить на покупки в день распродаж весь год, как это делают, например, американцы.