Свидание с гоп-стопом. В Tinder и Badoo появились новые схемы мошенничества

Дейтинговые сервисы вроде Tinder и Badoo пользуются большой популярностью. Причём не только у людей, занятых поисками второй половинки. Нередко приложениями для знакомств пользуются и злоумышленники. И не в поисках любви, а в поисках наживы. Грабежи, подставы, мошенничество — от всего этого завсегдатай сервисов для знакомств не застрахован.

Испарение денег

Около месяца назад в соцсетях и СМИ бурлило обсуждение первых свиданий в кальянных, которые для парней и мужчин оборачивались непредвиденными тратами.

Схема простая. Молодой человек знакомится с дамой и по инициативе оной же договаривается встретиться в кальянной. Обычное дело. Собираются, парят, выпивают, закусывают, и всё это выливается в счёт на сумму около 20 тысяч рублей. Слишком дорого даже по меркам столицы. Набегает столько денег по простой причине: цены в меню указаны только для держателей клубных карт. Для остальных они в два-три раза выше. Но кто смотрит на мелкий шрифт, когда рядом сидит Арина с третьим размером груди в платье с декольте?

Платить, конечно же, парню. Отказывается? Его ждёт крайне напряжённая беседа с охранниками-амбалами, которые довольно быстро объясняют донжуану, что выбор невелик: либо деньги, либо в нос.

Как правило, выбирают первое. Девушка получает свою долю, а парень — разбитое сердце. Ведь до второго свидания, да и до серьёзных отношений после похода в заведение дело не доходит.

Цифровое испарение денег

Обсуждая грубый развод в кальянных, многие упустили из внимания очень похожую, но более деликатную схему, которая появилась раньше. Начиная с весны этого года в соцсетях и на форумах нет-нет да и появляются жалобы на пронырливых Жанн и Снежан, которые выманивают деньги под предлогом похода в кальянную ещё до встречи.

План действий, как обычно, прост и гениален. Симпатичная девушка добавляется в друзья к одинокому парню во "ВКонтакте" или лайкает его профайл в дейтинговом сервисе. Слово за слово, комплимент за эмодзи… Девушка предлагает встретиться.

Навязчивая особа скидывает молодому человеку ссылку на сайт любимого заведения и просит забронировать столик. Какая удача! Только сегодня за предоплату даётся скидка 30% на всё меню. Подстреленный купидоном не в силах противостоять зову плоти и выкладывает кругленькую сумму.

Любопытно, что в Сети, в частности в "Телеграме", полно каналов, авторы которых подают описанный способ мошенничества как чёрную схему заработка. То есть существует целый кластер информационных ресурсов, авторы которых вдохновляют своих читателей на преступления. Конкретно схема с сайтом фейковой кальянной гуляет по Рунету с начала 2019 года.

Сексуальный майор

Первое свидание может обернуться ходкой на пять лет. Страшное дело. Не так давно в Москве разоблачили банду оборотней в погонах, которая использовала красивых девушек для фальсификации дел по статье 228 УК РФ "Производство и распространение наркотических средств".

В дейтинговом сервисе Mamba и во "ВКонтакте" люди, порочащие честь полицейского, создавали фейковые страницы симпатичных девушек и флиртовали с парнями. Довольно быстро втирались в доверие и договаривались о встрече. Причём не простой, а сразу страстной.

Одно условие — любовник должен помочь разбудить в новой знакомой хищницу. Секрет хорошего настроения прост — немножко запрещённых веществ на ужин. Причём особа не просит даже их покупать. Нужно только сходить за маленьким свёртком в указанное место. В котором, конечно же, наивного юношу или мужчину ждут полицейские. Которые ставят авантюриста перед простым и понятным выбором: либо тюрьма, либо солидный выкуп.

Уж не знаем, скольких авантюристов обработала бригада стражей порядка, но точно известно, что с последней жертвой не прокатило. Парень обратился к другим полицейским, и те находчивости коллег совсем не обрадовались.

Ветреная нейросеть

Совсем обидно, когда в сервисах для знакомств обманывает не человек, а нейросеть. И ладно если общение в приложении Tinder заканчивается просто разоблачением бота. Бывает, что виртуальный партнёр выманивает деньги. И нет, последнее — вовсе не сценарий научно-фантастического фильма. Профессиональный консультант по онлайн-знакомствам Стив Дин рассказал изданию Wink News, что сегодня в англоязычном сегменте дейтинговых сервисов и сайтов люди часто становятся жертвами мошеннических чат-ботов.

Работают они следующим образом. Парень или девушка получает сообщение с лестным комплиментом от привлекательного пользователя противоположного пола. Стороны обмениваются парой-тройкой дежурных реплик, а дальше инициатор диалога предлагает переместиться в другое приложение: например, более подходящий для переписки мессенджер.

К просьбе прилагается номер телефона и ссылка. Кликая на неё, жертва может попасть в какой угодно закоулок Интернета. Наиболее часто ссылка перебрасывает наивного юзера на некий премиум-сайт знакомств, воспользоваться которым можно, оформив платную подписку.

Надо ли говорить, что, поддавшись, человек взамен на деньги получает только проблемы. Ведь подозрительный сайт ворует не только сумму подписки, но и платёжные данные недальновидного пользователя.

Лорен Кунце, генеральный директор Pandorabots (платформы по настройке чат-ботов), только подтвердила слова Стива Дина.

Шантаж рукоблудов

Интернет-общение отнюдь не ограничивается досужими разговорами. Некоторые пары влюблённых, разлучённые волею судьбы, предаются интимным утехам по переписке или в видеочатах. В случае с беспорядочными знакомствами подобная авантюра может закончиться расставанием кого-то из участников секстинга с приличной суммой денег.

Схема крайне коварная и, как правило, направлена на парней. Пользователь Pikabu рассказал , как однажды познакомился с девушкой Юлей в приложении Badoo. Она оказалась напористой и горячей, что молодого человека, разумеется, сильно обрадовало. После не очень продолжительной переписки Юля предложила перейти на новый уровень: пообщаться и пошалить в программе Skype по видеосвязи.

Автор поста утверждает, что не поддался провокации и вовремя остановился. Однако последним предложением предупредил читателей, что это новый вид мошенничества. Дескать, созваниваешься с Юлей, она тебя возбуждает, уговаривает раздеться и записывает тебя на видео. А дальше шантажирует компроматом. И таких рассказов в Интернете много. С доказательствами. Если верить, выкуп требуют солидный: около 20–30 тысяч рублей в среднем.

Совсем печальными такие истории делает тот факт, что донжуаны зачастую раздеваются перед заранее записанными видеороликами случайных вебкам-моделей.

Проблема гораздо масштабнее, чем кажется