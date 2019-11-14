Сооснователь "Википедии" открыл соцсеть — конкурент Facebook и Twitter

По задумке, платформа положит конец кликбейту и прямой зависимости популярности контента от лайков.

Сооснователь "Википедии" Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, которая должна стать конкурентом Facebook и Twitter. Об этом сообщил бизнесмен в интервью Financial Times.

Уэйлс хочет переосмыслить создание и работу соцсетей. По его мнению, площадки живут за счёт рекламы, результатом этого является низкокачественный контент.

WT: Social будет работать без рекламы. Соцсеть положится на небольшой круг людей, готовых платить за контент. Доказательством работоспособности этой схемы служит успех подписок на Netflix, Spotify и The New York Times. По мнению Уэйлса, новое поколение пользователей готово платить за "значимый" для Интернета контент.

Соцсеть запустили ещё в октябре. За месяц она набрала почти 50 тысяч зарегистрированных аккаунтов. Уэйлс ставит цель в 500 миллионов пользователей. Помимо записей в соцсети бизнесмен хочет переосмыслить распространение новостей из СМИ. По его мнению, кликбейт — вина не в самих компаниях, а в принципах распространения контента на сторонних площадках.

WT: Social по принципу работы похожа на Facebook. Пользователи делятся ссылками и обсуждают новости в комментариях. В отличие от соцсети Марка Цукерберга, в топ комментариев поднимаются не те, что собирают наибольшее количество лайков. Принцип продвижения другой.