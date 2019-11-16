Airbnb и Booking закроют? Чего ждать от закона о посуточной аренде квартир

В России вступило в силу постановление "О внесении изменения в правила пользования жилыми помещениями". Закон был понят как запрет на посуточную аренду квартир. Лайф разобрался, для чего его ввели и что он изменит.

Что происходит?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому якобы запрещается посуточная аренда квартир на территории страны.

— Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, — говорится в постановлении.

Если посуточную аренду действительно запретят, многим арендодателям придётся пересмотреть политику предоставления жилья. Кроме того, это может ударить по бизнесу — в Сети есть сервисы, специализирующиеся именно на посуточной сдаче жилья. Среди них Airbnb и Booking.

Посуточную аренду квартир не запретят

Лайф поговорил с юристами. Выяснилось, что панику подняли зря —арендодатели по-прежнему могут сдавать квартиры посуточно, не нарушая законодательства, а работе сервисов для аренды жилых помещений ничто не угрожает.

— Посуточная аренда ничем не отличается от обычной аренды, кроме сроков предоставления жилья. При этом посуточная аренда — это не гостиничная услуга и не гостиничный бизнес, — рассказал Лайфу адвокат Олег Сухов.

Он добавил, что борьба с превращением квартир в гостиницы и хостелы идёт давно. При этом о запрете на посуточную сдачу квартиры речи нет.

— Данным постановлением запрещаются именно гостиничные услуги и предоставление жилья в виде хостелов, — подчеркнул Олег Сухов.

Законодательно между гостиничными услугами и арендой жилья есть разница.

— В квартире есть отдельная кухня, санузел и прочее. В гостинице они общие, а предоставляется она только для ночёвки. Речь идёт о том, что нельзя из квартиры делать гостиницу, — сказал Лайфу риелтор-адвокат из агентства недвижимости "Правовест" Кирилл Иванов.

Законодатели уже опровергли "запрет на посуточную сдачу квартир"

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин также сказал "Интерфаксу", что аренда квартир не является гостиничными услугами. Поэтому постановление правительства не ограничивает права аренды жилья.

Зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов также опроверг слух.

— Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом, — цитирует депутата RT.

Пахомов добавил, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, в то время как к гостиницам предъявляется ряд требований. Так, отели обязательно должны регистрировать клиентов в Федеральной миграционной службе (ФМС), соблюдать нормы по белью, уборке и прочее.

В России уже есть подобный закон

Он вступил в силу 1 октября этого года. В статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации внесли изменение, согласно которому жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.